Самый случайный чемпион UFC? У Стрикленда колхозная техника и странный трэш-ток

В ночь на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) состоится турнир UFC 297. Возглавит его титульное противостояние в среднем весе: действующий чемпион Шон Стрикленд проведёт первую защиту пояса в бою с Дрикусом дю Плесси.

Шона Стрикленда называют одним из самых случайных чемпионов UFC. И этому есть объяснение. Шон закончил 2022 год серией из двух поражений: сначала улетел в нокаут от Алекса Перейры, а затем раздельным решением судей проиграл Джареду Каннонье. После такого вновь попасть в титульную гонку крайне сложно, да и в целом, как казалось, UFC пытается сделать из него некий трамплин для свежих проспектов в организации. Так было, например, в бою с Алексом Перейрой, который нуждался в победе над топовым бойцом, чтобы получить поединок с Адесаньей. А после того, как Шон потерпел два поражения подряд, его бросили двум проспектам из Дагестана — Нассурдину Имавову, бой с которым Стрикленд принял на коротком уведомлении, и Абусупьяну Магомедову. Но Шон удивил всех, потушив свежую кровь и вновь заявив о себе как о претенденте на пояс.

Шон Стрикленд и Абусупьян Магомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

В дивизионе наступил момент, когда у Исраэля Адесаньи не оказалось соперника на титульный бой. Дю Плесси получил травму, Роберт Уиттакер только что проиграл бой, как и Марвин Веттори, а Джаред Каннонье уже дрался с Адесаньей за пояс. И выбор UFC пал на пятого номера рейтинга – Шона Стрикленда, который своим безумным трэш-током подогрел интерес к противостоянию. Ну, а дальше вы помните, что было: Стрикленд совершил один из главных апсетов года, разобрав Адесанью на части, и забрал титул.

Получается, что сам титульный шанс Стрикленд действительно получил случайно, в силу разных обстоятельств. Вряд ли кто-то мог подумать, что после побед над Имавовым и Магомедовым может последовать поединок за пояс. Но Шон оказался в нужное время и в нужном месте, грамотно раскрутил Адесанью на конфликт, а затем стал чемпионом.

Если это стечение обстоятельств можно назвать случайным, то вот выступление Шона в титульном бою было вполне себе убедительным. Шон сумел навязать Адесанье свой бой, и чемпион сложил полномочия. Стрикленд отлично подготовился к поединку и реализовал план на сто процентов. Все пять раундов Шон напирал на Исраэля, видел все удары чемпиона, принимая их на блок, при этом сам бил много, сильно и точно. Адесанья выглядел на фоне претендента мальчиком для битья, а Шон продемонстрировал отличное кардио, гоняя чемпиона по клетке.

Стрикленд и Адесанья Фото: Chris Unger/Getty Images

Вряд ли такое выступление можно назвать случайным. В целом Шон не изменял своему стилю: немного корявая стойка, постоянный прессинг, высоко поднятые руки – Стрикленд был самим собой, но, пожалуй, в пиковой версии. Он воспользовался своими преимуществами, скрыв недостатки, и это принесло ему главную победу в карьере.

Надолго ли задержится Шон на троне – вопрос сложный. Стрикленд не обладает какими-то сверхвыдающимися данными, чтобы быть доминирующим чемпионом. У него пять поражений в карьере, дважды он бывал в нокауте. Но на данный момент он находится в своей лучшей форме за всю карьеру, и это в 32 года. Он верит в свои силы, хватается за все вызовы, и это одно из главных преимуществ Шона.

Ещё одна отличительная черта американца – это его трэш-ток. Пожалуй, после Конора Макгрегора именно Стрикленд является самым ярким болтуном UFC. Любая пресс-конференция Шона – это шоу, любое интервью разлетается на цитаты. Он сумел вывести из себя Адесанью, который обещал наказать Шона за слова, но был деклассирован, он издевался над всеми своими соперниками, залезая им в голову ещё до боя. Да и над собой Стрикленд любит поиронизировать.

«Я всегда предельно честен, в том числе с самим собой. Вы никогда не увидите меня лежащим в ванне с лепестками роз и не услышите, как я называю себя величайшим в мире. Я просто чёртов идиот, которого бьют в голову за деньги. В настоящий момент я лучше всех умею защищаться от ударов в голову, но, в конце концов, это всё», — приводит слова Стрикленда ESPN.

Шон – крепкий боец с неплохой ударкой и отличными кардио и защитой. Он отдаёт себе отчёт в том, что не является лучшим бойцом в мире, но при этом верит, что может сломить любого, иначе не давал бы шанс Алексу Перейре или не выскакивал бы на коротком уведомлении против доминирующего чемпиона. И если уж Шон верил, что может побить таких монстров, как Перейра и Адесанья, то к дю Плесси Стрикленд точно будет готов.