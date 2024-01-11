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Хамзат Чимаев, титульный бой в среднем весе, следующий соперник, травма, Шон Стрикленд, Камару Усман

Следующий бой Чимаева — титульный. Но чеченец пока не заслуживает пояса
Яхья Гасанов
Следующий бой Чимаева — титульный
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У Хамзата слишком мало заслуг, чтобы биться за титул.

В октябре прошлого года Хамзат Чимаев вернулся в октагон после длительного простоя, который затянулся на год с лишним. Причём Борз на UFC 294 возвращался в среднюю весовую категорию, так как банально перестал укладываться в лимит полусреднего веса.

Историю того поединка мы знаем. Дана Уайт не раз и не два называл Чимаева суперзвездой промоушена, так что Хамзат сразу получил соперника из верхушки дивизиона — Пауло Косту, а поединок носил статус претендентского. Бразилец в итоге выбыл из-за стафилококка, а чеченскому бойцу подобрали экстренную замену в лице недавнего номера один рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Нигерийский кошмар уже на спаде, но и на коротком уведомлении устроил серьёзнейший краш-тест для навыков и амбиций Чимаева.

Хамзат Чимаев — Камару Усман

Хамзат Чимаев — Камару Усман

Фото: Chris Unger/Getty Images

Хамзат победил, но оставил множество вопросов, даже несмотря на сообщения о травме, полученной в первом раунде. После этого 29-летний боец слегка ушёл в тень, как выяснилось, из-за болезни, но теперь вернулся и сразу заявил о титульных амбициях: «Сейчас Стрикленд будет драться с дю Плесси. Если он выиграет, мы подерёмся с ним, сто процентов. Они обещали мне этот бой. Осталось дождаться, кто из них победит, и забрать у него чемпионский пояс».

Чимаев успел даже бросить вызов полутяжеловесу Перейре:
«Жадный» Чимаев решил забрать все пояса. Но пока не может дотянуться даже до одного
«Жадный» Чимаев решил забрать все пояса. Но пока не может дотянуться даже до одного

Мягко говоря, это заявление вызывает некоторые вопросы.

Во-первых, начнём с того, что Чимаев в UFC ещё не провёл ни одного боя с рейтинговым средневесом. Камару Усман при всей его легендарности остаётся бойцом полусреднего дивизиона. Нелогично давать титульный бой человеку, который победил соперника из другого дивизиона. Если бы Чимаев пришёл в 84 кг в статусе чемпиона полусреднего веса, то никаких проблем. А так получается, что у Хамзата просто нет побед в UFC над средневесами, кроме несчастных Джона Филлипса и Джеральда Миршерта. При всём уважении за такое титульники не дают.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Getty Images

Во-вторых, сейчас Чимаев занимает девятое место в рейтинге средневесов. Впереди достаточно бойцов, которые должны получать титульник раньше. В первую очередь, конечно, Дрикус дю Плесси с самой длинной победной серией в дивизионе, но он уже бьётся за титул. Далее есть бывший чемпион Исраэль Адесанья, есть Джаред Каннонье, который страховал титульный бой Иззи со Стриклендом в сентябре. И, в конце концов, есть Брендан Аллен с серией из пяти побед, а это второй результат в дивизионе. Он занимает восьмое место, так почему Хамзат должен его обходить в гонке? И это мы не говорим о Роберте Уиттакере, Пауло Косте, Марвине Веттори, которые тоже достаточно высоко в рейтинге.

Понятно, что в современных ММА часто речь идёт не только о чисто спортивной составляющей, но и о том, насколько раскручен боец. С точки зрения медийности Чимаев превзойдёт большинство средневесов, но он всё ещё девятый. Это будет очень странный прецедент. К примеру, представьте, что Дэн Хукер с девятого места заявит, что должен биться с Исламом Махачевым, или Тай Туиваса решит, что пора проверить Джона Джонса. Абсурд.

Идеальный вариант — свести Чимаева с кем-то из топов. Тот же Каннонье находится довольно высоко (четвёртый), и у него нет назначенных боёв. В случае победы над Джаредом титульные амбиции Хамзата получат хоть какое-то подтверждение делом. И тогда уже можно выходить на бой за пояс. А пока заявления Борза выглядят просто бравадой.

Важно проговорить — безусловно, у Чимаева есть потенциал стать чемпионом, и на бумаге он вполне может справиться и со Стриклендом, и с дю Плесси, и с Каннонье. Только это нужно доказывать и переносить с «бумаги» в октагон. После этого вопросов не будет, или как минимум их станет гораздо меньше.

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