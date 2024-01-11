Следующий бой Чимаева — титульный. Но чеченец пока не заслуживает пояса

В октябре прошлого года Хамзат Чимаев вернулся в октагон после длительного простоя, который затянулся на год с лишним. Причём Борз на UFC 294 возвращался в среднюю весовую категорию, так как банально перестал укладываться в лимит полусреднего веса.

Историю того поединка мы знаем. Дана Уайт не раз и не два называл Чимаева суперзвездой промоушена, так что Хамзат сразу получил соперника из верхушки дивизиона — Пауло Косту, а поединок носил статус претендентского. Бразилец в итоге выбыл из-за стафилококка, а чеченскому бойцу подобрали экстренную замену в лице недавнего номера один рейтинга pound-for-pound Камару Усмана. Нигерийский кошмар уже на спаде, но и на коротком уведомлении устроил серьёзнейший краш-тест для навыков и амбиций Чимаева.

Хамзат Чимаев — Камару Усман Фото: Chris Unger/Getty Images

Хамзат победил, но оставил множество вопросов, даже несмотря на сообщения о травме, полученной в первом раунде. После этого 29-летний боец слегка ушёл в тень, как выяснилось, из-за болезни, но теперь вернулся и сразу заявил о титульных амбициях: «Сейчас Стрикленд будет драться с дю Плесси. Если он выиграет, мы подерёмся с ним, сто процентов. Они обещали мне этот бой. Осталось дождаться, кто из них победит, и забрать у него чемпионский пояс».

Мягко говоря, это заявление вызывает некоторые вопросы.

Во-первых, начнём с того, что Чимаев в UFC ещё не провёл ни одного боя с рейтинговым средневесом. Камару Усман при всей его легендарности остаётся бойцом полусреднего дивизиона. Нелогично давать титульный бой человеку, который победил соперника из другого дивизиона. Если бы Чимаев пришёл в 84 кг в статусе чемпиона полусреднего веса, то никаких проблем. А так получается, что у Хамзата просто нет побед в UFC над средневесами, кроме несчастных Джона Филлипса и Джеральда Миршерта. При всём уважении за такое титульники не дают.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Во-вторых, сейчас Чимаев занимает девятое место в рейтинге средневесов. Впереди достаточно бойцов, которые должны получать титульник раньше. В первую очередь, конечно, Дрикус дю Плесси с самой длинной победной серией в дивизионе, но он уже бьётся за титул. Далее есть бывший чемпион Исраэль Адесанья, есть Джаред Каннонье, который страховал титульный бой Иззи со Стриклендом в сентябре. И, в конце концов, есть Брендан Аллен с серией из пяти побед, а это второй результат в дивизионе. Он занимает восьмое место, так почему Хамзат должен его обходить в гонке? И это мы не говорим о Роберте Уиттакере, Пауло Косте, Марвине Веттори, которые тоже достаточно высоко в рейтинге.

Понятно, что в современных ММА часто речь идёт не только о чисто спортивной составляющей, но и о том, насколько раскручен боец. С точки зрения медийности Чимаев превзойдёт большинство средневесов, но он всё ещё девятый. Это будет очень странный прецедент. К примеру, представьте, что Дэн Хукер с девятого места заявит, что должен биться с Исламом Махачевым, или Тай Туиваса решит, что пора проверить Джона Джонса. Абсурд.

Идеальный вариант — свести Чимаева с кем-то из топов. Тот же Каннонье находится довольно высоко (четвёртый), и у него нет назначенных боёв. В случае победы над Джаредом титульные амбиции Хамзата получат хоть какое-то подтверждение делом. И тогда уже можно выходить на бой за пояс. А пока заявления Борза выглядят просто бравадой.

Важно проговорить — безусловно, у Чимаева есть потенциал стать чемпионом, и на бумаге он вполне может справиться и со Стриклендом, и с дю Плесси, и с Каннонье. Только это нужно доказывать и переносить с «бумаги» в октагон. После этого вопросов не будет, или как минимум их станет гораздо меньше.