Джошуа Буатси — Дэн Азиз: 37 побед и 26 нокаутов на двоих! Титаны рвутся к поясу. LIVE

3 февраля в Лондоне (Великобритания) состоится яркий боксёрский вечер, который обещает подарить большое количество огненных поединков. В соглавном событии турнира сойдутся Адам Азим (10-0, 7 KO) и Энок Поульсен (14-0, 5 KO). У них на кону будет стоять титул чемпиона Европы по версии EBU в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). А в главном бою между собой сойдутся Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) и Дэн Азиз (20-0, 13 KO). Они проведут претендентский бой по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.
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👏 Последний бой Азиза дошёл до судейского решения
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 15 июля 2023 года) противником Дэна Азиза был Халид Грайдия (10-11-4). Азиз победил единогласным решением судей
💥 Дебют Дэна по профессионалам получился удачным
Свой первый бой в профессионалах 28-летний Дэн Азиз провел 2 декабря 2017 года. Его соперником был Даниил Борисов (6-20-2). Дэн победил по очкам.
👑 За Буатси — публика, за Азиза — опыт
Буатси — местный любимец, он идёт с рекордом 17-0, 13 раз завершал поединки нокаутом, и вообще в нём видят будущую звезду. В соперниках не менее опасный соотечественник Дэн Азиз. Азиз тоже не проигрывал в профессионалах (20-0, 13 нокаутов), но опыта у него побольше.
Где смотреть турнир с боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз
В России показывать турнир с главным боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🕘 «У нас была дата, соперник и локация». Бивол — о сорвавшемся бое с Буатси
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол высказывался о сорвавшемся бое с Джошуа Буатси.
«Я хотел боя с Буатси, потому что бой был предложен мне. У нас была локация, у меня был противник, и у нас было место. Поэтому, конечно, мы хотели сразиться с Буатси», — приводит слова Бивола BoxingScene.
Дата и время турнира с главным боем Джошуа Буатси – Дэн Азиз
Бойцовский вечер начнётся 3 февраля в 21:00 по московскому времени. Бой пройдёт на стадионе «OVO Arena Wembley» в Лондоне (Великобритания).
😱 Джошуа Буатси: Бетербиев и Бивол — это киллеры, но верю, что и я такой же
Британский непобеждённый боксёр Джошуа Буатси высказался о российских бойцах Дмитрии Биволе и Артуре Бетербиеве, которые обладают чемпионскими титулами в полутяжёлом весе.
«Если бы мне представилась возможность провести бой с одним из них, я бы не отказался. Бетербиев и Бивол — настоящие киллеры, но я верю, что я такой же. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Может, Бивол освободит пояс и спустится в весе ради боя с Канело. А может, Бетербиев проведёт ещё один бой и уйдёт на пенсию. Главное, чтобы я был в очереди на титул», — приводит слова Буатси BoxingScene.
Полный кард турнира
- Джошуа Буатси – Дэн Азиз;
- Адам Азим – Энок Поульсен;
- Кэролайн Дюбуа – Миранда Рейес;
- Бенджамин Уиттакер – Халид Грайдиа;
- Франческа Хеннеси – Лаура Белен Вальдебенито;
- Джейми Тшикева – Константин Довбыщенко.