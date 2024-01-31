«Чимаев — невыездной». Мечты Борза о поясе разрушают проблемы с визой

Примерно раз в неделю Хамзат Чимаев выходит на связь в социальных сетях и либо бросает кому-то вызов с уже ставшей традиционной фразой «See you soon», либо говорит, что скоро стоит ждать важных новостей. Однако в последние годы к Борзу немало претензий именно из-за того, что слова расходятся с делом.

Эта ситуация началась ещё в сентябре 2022 года. Тогда Чимаев провалил весогонку перед боем с Нейтом Диазом и встретился с Кевином Холландом. А после этого был очень долгий простой. Причём вроде бы Хамзат грозился вернуться, были слухи и о боях в среднем весе, и о претендентском поединке с Колби Ковингтоном весной, но всё это не воплотилось в жизнь.

Отсутствие Чимаева порождало множество теорий. К примеру, известный блогер MMA Guru выкатил три возможные причины, из-за которых чеченец не выступает: травма, которую скрывают, проблемы с USADA или трудности с получением визы. Последний вариант казался наиболее реалистичным, потому что прецеденты подобного уже были. Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов из-за проблем с визой ушли из UFC, Абдулманап Нурмагомедов не мог летать на бои сына в США.

Вспоминается также, как в прошлом году команда Чимаева хотела получить бой в Париже или Абу-Даби, где в итоге и прошёл поединок с Камару Усманом. Сейчас уже есть как минимум два подтверждения о том, что у Хамзата действительно есть проблемы с визой. В интервью YouTube-каналу «Аналитика ММА» итальянец Марвин Веттори вскользь упомянул о том, что у Борза нет визы. Чуть позднее Икрам Алискеров там же немного раскрыл тему: «Он сейчас чуть отошёл от всего этого, у него нет визы, этого всего. Насколько я знаю, у него нет визы, он невыездной, давно не был уже в Америке. Он же постоянно активным был, а сейчас, как я понял, может драться в ОАЭ только, что-то он неактивный. Не получается у него драться».

Чимаев во время боя с Камару Усманом Фото: Getty Images

Сам Хамзат, конечно, ничего об этом не говорил, да и не должен говорить. Пока он просто продолжает утверждать, что ему положен титульный поединок в среднем весе, вызывает на бой Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесанью и сыпет обещаниями о скорых больших новостях. Не так давно Борз даже выдвигал ультиматумы, требуя либо обещанный бой за пояс, либо солидный гонорар.

Если у Чимаева действительно проблемы с визой, то это огромный удар по его титульным амбициям. В UFC любят Хамзата, Дана Уайт называет его одной из суперзвёзд промоушена, но лиге абсолютно точно не нужен чемпион, чьё участие в боях будет жёстко ограничиваться из-за визы и которого не привезти в США. Как ни крути, а подавляющее большинство действительно мощных турниров проходит именно в Штатах.

Возможно, руководство промоушена пока надеется на то, что проблема будет решена, и не хочет списывать со счетов Хамзата. Всё же это действительно харизматичный и яркий боец, который привлекает к себе большое внимание. Потенциально он может ещё долго быть в топе, а новые звёзды UFC очень нужны. Но, вероятно, этот год будет решающим для Чимаева. Сейчас он нацелен на UFC 300, во всяком случае, говорит об этом турнире, но в эту перспективу слабо верится.

Пока амбиции Хамзата и его будущее в UFC встают под вопрос.