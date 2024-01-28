Чимаев — новый Конор. Чем Борз так похож на ирландца и в чём его главная слабость

Хамзат Чимаев ворвался в UFC невероятно эффектно и сразу обратил на себя внимание босса организации – чуткого на таланты Даны Уайта. В первом же поединке Борз буквально разбил Джоша Филлипса. А всего через 10 дней повторил успех – нарваться на Хамзата не повезло дебютанту лиги Рису Макки.

Грозный Борз выбрал верную тактику и вне октагона: он с самого начала не скупился на интервью, то и дело повторяя мантры о любви к боям и готовности выходить в октагон чуть ли не каждую неделю. И нельзя не отметить – слово держал.

«Все обо мне сейчас говорят, все смотрят на меня в социальных сетях. Думаю, я главная звезда в UFC. Я сделаю для них деньги и себе заработаю», – можно было услышать тогда от Хамзата.

Аналогия с Конором Макгрегором напрашивалась практически сразу. Те же дерзость, понимание законов рынка, работа не только в октагоне, но и на медийном поле. Вот что говорил о Чимаеве в конце 2021 года Белал Мухаммад: «По правде сказать, Хамзат в данный момент один из тех парней, у которых самое громкое имя. Он главная звезда, вокруг которой самый большой ажиотаж. Такая шумиха была вокруг Конора Макгрегора. Победив его, получишь больше, чем одолев кого-то другого в дивизионе. Победа над ним принесёт статус звезды».

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

Параллель между Борзом и Ноториусом проводил и сам Дана: «Он поднялся так же быстро, как и Конор. Хамзат словно космическая ракета. Насколько я помню, у него несколько миллионов подписчиков».

А когда чуть позже Уайта спросили, кто мог бы добиться такой же значимости для UFC, как Макгрегор, босс, недолго думая, заявил: «Мне кажется, Хамзат Чимаев мог бы. Но, конечно, время покажет»…

Занимательно, но даже слабость у них одна. По крайней мере, так считает именитый и уважаемый в мире ММА рефери Джон Маккарти, повидавший множество боёв: «Хамзат – настоящий монстр. Особенно в первых раундах он показывает великолепную борьбу. Есть те, кто может это остановить, но когда он начинает доминировать, то его не удержать, потому что он всегда оказывает давление на соперников и наносит тяжёлые удары. Однако он устаёт. Я бы сравнил его с Конором Макгрегором, который выносит своего соперника в стойке, но, как только вы завершите первый раунд, он становится совершенно другим бойцом во втором и третьем раундах. Хамзат обнажил свою слабость — он не умеет контролировать ход боя и распределять свои силы правильно».

Любопытное сравнение, и стоит признать, смысл в нём есть. Если посмотреть на первые четыре боя Чимаева в UFC, то аналогия с настоящим монстром не кажется каким-то преувеличением. Хамзат быстро выносил соперников, не оставляя им ни единого шанса… Более того, за первые четыре выхода в октагон Борзом было пропущено лишь два удара, из которых только один признали акцентированным.

Макгрегор на заре тоже не раскачивался и в первом же поединке в рамках лиги Уайта дал сопернику Маркусу Бримейджу немногим более минуты. В дальнейшем у ирландца были победы исключительно в первых и вторых раундах, за исключением боя с Максом Холлоуэем и легендарной пятираундовой битвы с Нейтом Диазом. Поражения, естественно, не в счёт.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

Обоих действительно никто не мог удержать. Но ничто не вечно. И рано или поздно стали отыскиваться те, кто умел находить противодействие, переводя поединки в поздние раунды. И, к чести Хамзата, новые вызовы он преодолел. Победы решениями в боях с опасным Гилбертом Бёрнсом и недавним лидером рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории Камару Усманом дорогого стоят. Но одно «но» после серьёзной проверки всё-таки осталось. Борз лишился своего главного козыря – ореола неуязвимости, который витал над ним с первого же боя. Теперь его фактически нет.

Но унывать из-за этого точно не стоит. Главное, чего не лишился Хамзат, – любви болельщиков и уважения боссов лиги. Сравнение же с Макгрегором – теперь далеко не мальчиком – по-прежнему можно считать за комплимент. Ведь и сегодня Конор многими считается главным активом лиги, приковывающим к ней повышенный интерес. Распределение нагрузки во время боя и работа над физическими кондициями, сейчас, кажется, единственное, над чем нужно поработать Чимаеву. А дальше, как и в случае с Макгрегором, титульный шанс точно не заставит себя ждать. Хамзату останется только его использовать.