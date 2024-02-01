Бой французского дагестанца и возвращение Салихова. Где смотреть UFC Fight Night 235

Дата и время турнира UFC Fight Night 235

В ночь с 3 на 4 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» состоится турнир UFC Fight Night 235. В главном событии вечера сойдутся топовые средневесы Роман Долидзе и Нассурдин Имавов, занимающие 8-е и 11-е места в рейтинге соответственно.

В соглавном событии выступят бойцы из топ-15 рейтинга лёгкого веса Ренато Мойкано и Дрю Добер.

Также на этом турнире пройдёт ряд поединков с участием бойцов из стран СНГ: Муслим Салихов сойдётся с Рэнди Брауном, Алиасхаб Хизриев — с Махмудом Мурадовым, а Азат Максум — с Чарльзом Джонсоном.

Предварительный кард турнира начнётся в 00:00 мск, бои основного карда — в 3:00 мск.

Прямая трансляция боя Роман Долидзе — Нассурдин Имавов

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 235 с главным боем Роман Долидзе — Нассурдин Имавов можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 235

Основной кард

Роман Долидзе — Нассурдин Имавов;

Ренато Мойкано — Дрю Добер;

Рэнди Браун — Муслим Салихов;

Вивиан Араужо — Наталия Силва;

Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов;

Гилберт Урбина — Чарли Радтке.

Предварительный кард

Молли Маккэнн — Диана Белбита;

Азат Максум — Чарльз Джонсон;

Темба Горимбо — Пит Родригес;

Чжон Йон Ли — Блейк Билдер;

Луана Каролина — Юлия Столяренко;

Лэндон Киньонес — Маркель Медерос;

Томас Петерсен — Джамал Погс.

Материалы о турнире UFC Fight Night 235

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Прогнозы на турнир UFC Fight Night 235

Роман Долидзе в интервью Metaratings скромно отметил, что готовится одинаково ко всем соперникам и не допустит недооценки Имавова: «Нассурдин и Каннонье, с которым у меня сорвался бой, ударники. Джаред отличается физическими данными, он сильнее, но у Нассурдина свои преимущества. Я особо не вникал, какая разница между ними. Ко всем своим оппонентам я достойно отношусь и не допускаю никакой недооценки, поэтому готовлюсь к конкретному сопернику. Отличие между ними есть и в габаритах, и в физических данных. Можно также отметить опыт. Всё будет зависеть от того, кто как будет готов к этим пяти раундам».

А вот Алиасхаб Хизриев был конкретнее и заявил, что его соперник — середнячок: «Он середнячок, крепкий парень. Сильнее него были у меня бойцы. У него есть по чуть-чуть что-то в борьбе и в стойке, а больше мне нечего про него сказать. Для меня нет разницы, с кем драться. Это лучшая лига мира, где собраны лучшие бойцы со всего мира. Для меня нет разницы, откуда мой соперник. С кем ставят, с теми и дерусь».

Азат Максум хочет отправить Джонсона на пенсию и заодно отомстить за соотечественника Жалгаса Жумагулова: «Будет ответка за Жалгаса. Собираюсь победить, чтобы отомстить за поражение Жумагулова. С самим Жалгасом я не общался, поэтому он мне никаких советов не дал. Не мне судить, сколько поединков Жумагулов выиграл в UFC, но считаю, что многим соперникам он не проиграл. Чарльз Джонсон – хороший боец, но возрастной. Поскольку он идет на серии из трёх поражений, ему придётся работать активнее. У него последний бой по контракту. Он будет давить, несмотря ни на что. Но я собираюсь отправить Джонсона на пенсию».