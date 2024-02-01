Мог стать великим, но растворился после первого поражения. Как сломалась карьера Ковалёва

17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Безусловно, событие приковывает к себе запредельное внимание всех фанатов этого благородного вида спорта. Но в рамках вечера будет и бой, который невероятно интересен российским фанатам. В ринг возвращается Сергей Ковалёв. Крашеру будет противостоять непобеждённый Робин Сафар, что также придаёт вывеске остроты. И очень интересно, готов ли россиянин вернуться в гонку за поясами.

Карьера Ковалёва была очень многообещающей. Он на протяжении длительного времени не знал поражений. Многие считали, что переезд за океан может сильно сказаться на дальнейших результатах. Но сначала Сергей справлялся со всеми вызовами очень уверенно. Он имел рекорд в 30 побед и одну ничью перед поединком с Андре Уордом (30-0). На тот момент за титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO столкнулись два титана. И казалось, что сам поединок пройдёт при полной доминации россиянина. Особенно после того, как уже во втором раунде Уорд отправился в нокдаун.

Сергей развить свой успех не смог. Американец, выступавший при оглушительной поддержке своей публики, выстоял и дождался судейского решения. А там… Все рефери единогласно поддержали Уорда – 114:113. Позже своё мнение о вердикте красноречиво высказал один из лучших российских судей, мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой медали Кубка Европы им. Эмиля Гримо, четырёхкратный победитель первенства СССР по боксу, судья Европейского боксёрского совета (European Boxing Union) по профессиональному боксу Александр Калинкин.

Александр Калинкин судья Европейского боксёрского совета по профессиональному боксу «Не знаю, какой бой смотрели боковые судьи и смотрели ли вообще. Как правило, такие арбитры просто сидят и подгоняют счёт, тем более был нокдаун в пользу Ковалёва, а это значит, что надо дать дополнительно очко в другую сторону. Причём все трое одинаково односторонне судили начиная с седьмого раунда, что ещё раз подчёркивает: счёт намеренно выведен».

Была уверенность, что Сергей сможет выбраться из ситуации с достоинством. Более того, он получил возможность провести реванш с Уордом, что стало прекрасной новостью. Показалось, обозлённый Крашер просто выйдет и растерзает соперника. Но на деле получилось совсем иначе. Ковалёв улетел в нокаут в восьмом раунде и был вынужден признать – противостояние с Андре получилось для него провальным.

Андре Уорд — Сергей Ковалёв Фото: Ethan Miller/Getty Images

А дальше в карьере Сергея начались настоящие американские горки. От былой стабильности не осталось и следа. Россиянин последовательно разбил Вячеслава Шабранского и Игоря Михалкина и вроде бы сумел выправить ситуацию. Но тут же наступил очередной провал. Следующим соперником Крашера стал Элейдер Альварес (24-0). И непобеждённый колумбиец отправил Ковалёва в нокаут в седьмом раунде. Возникло ощущение, что россиянин на тот момент был просто не готов к такому противостоянию.

Затем Сергей обозлился и вновь блеснул. Сначала отдал должок колумбийцу, забрав победу единогласным решением. А затем перебил и Энтони Ярда (18-0), оформив технический нокаут. Стоило россиянину разогнаться, как его бросили под каток Канело. Сауль Альварес стал непреодолимой преградой. Особой борьбы с мексиканцем не получилось. В 11-м раунде Крашера отправили в нокаут. А затем в профессиональной карьере Ковалёва наступили сложнейшие времена. Сначала из-за коронавируса был отменён поединок с кубинцем Салливаном Баррерой. Потом Сергей должен был встретиться с узбекистанским боксёром Бектемиром Меликузиевым. Но Ковалёв провалил два допинг-теста, поэтому вновь не смог подраться.

Лишь в марте 2022 года Сергей наконец-то смог провести долгожданный поединок. В соперниках оказался крепкий болгарин Тервел Пулев. Бой проводился в первом тяжёлом весе и состоял из 10 раундов. Любопытно, что соперник подходил к бою с рекордом 16-0, считался фаворитом. Но в итоге Сергей полностью превзошёл оппонента по всем показателям. Тервел запомнился лишь грязными приёмчиками, которыми так и не смог вывести Ковалёва из равновесия.

Сергея подвели сразу несколько факторов, которые пустили грандиозную карьеру под откос. Основной – Ковалёв так и не смог принять первое поражение, пусть и максимально спорное. Видимо, именно его характер навсегда оставил на Крашере отпечаток, который заставлял рисковать и буквально лезть вперёд. За это его и наказывали. Сказался и довольно странный подход к подбору соперников, нетерпеливость. Стоило Сергею набрать обороты, как его тут же бросали под мощнейшего оппонента.

И всё-таки Крашер снова возвращается в ринг. Биться он будет с мощным непобеждённым соперником, что станет главным индикатором состояния Ковалёва. Если россиянин окажется сильнее, то вполне может замахнуться на что-то серьёзное. Если же проиграет, карьера окончательно подойдёт к своему логическому завершению.