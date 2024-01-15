Александр Усик — Тайсон Фьюри: скоро бой века! Цыганский король ответит за трэш-ток? LIVE

17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры выявят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.
Стоит отметить, что полный кард турнира по-прежнему не утверждён, а время начала ивента может измениться. Однако уже известно, что на этом же турнире выступит россиянин Сергей Ковалёв, который встретится с Робином Сафаром.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
😁Фьюри: разобью кроличью морду Усика
«Вперёд. Это будет нетрудно, лёгкая работа. Я разобью кроличью морду Усика. Бесполезный кусок дерьма», – сказал Фьюри на видео в своих социальных сетях.
👌🏽Тренер Дюбуа рассказал, за счёт чего Усик может выиграть у Фьюри
«Конечно, Усик – исключительный боксёр, тактик и подкован в техническом плане. Александр здорово держит ритм, и это может помешать Фьюри. Ему нужно использовать много финтов, бить в корпус и забыть о голове соперника. Оставь голову Фьюри в покое, вот что я бы ему посоветовал», — приводит слова Чарльза talkSPORT.
🫡Член Зала славы Кенни Адамс, работавший с 26 чемпионами мира, тоже сделал прогноз
«Поделиться мыслями о бое Тайсона Фьюри и Александра Усика? Второй — это кто? Я его не знаю. Выберу Фьюри. Думаю, у него есть то, что необходимо.
Как бы Фьюри выглядел против Майка Тайсона, Холифилда, Рахмана? Это слишком громкие имена. Я не думаю, что у него были бы шансы против них. Они были бы слишком сильны для него», – приводит слова Адамса Pro Boxing Fans.
Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🤔Бетербиев считает, что Фьюри победит, если нормально подготовится к бою
«Мне, если честно, не хочется говорить за этого Александра. Он хорошую работу сделал. Но зачем мне думать о нём. Я вообще не думаю о нём. Я отношусь к этому делу как к работе, так сложилось. Самый важный вопрос: в какой форме будет Фьюри. Если он хорошо подготовится к бою, то Тайсон победит. А если выйдет так, как с Нганну…
Я лет пять назад смотрел на бой Фьюри. И мне уже тогда менеджеры сказали, что Фрэнсис планирует боксировать. Он давно уже боксом занимается, практикует. Он уже давно занимается боксом, как я понял. Он здоровый парень, но боксёрские элементы тоже важны. Он заблаговременно начал готовиться», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри
Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт мероприятия запланирован на 22:00 по московскому времени.
😎Фьюри спаррингует с Джеем Опетаей перед боем с Усиком
Австралиец выступает в первом тяжёлом весе, то есть примерно одних габаритов с Усиком. Кроме того, Опетая — левша.
Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Усик
Александр Усик — Тайсон Фьюри;
Джо Кордина — Энтони Какаче;
Сергей Ковалёв — Робин Сафар;
Джей Опетая — TBA (соперник не определён)
Примечание: полный кард турнира на данный момент не утверждён