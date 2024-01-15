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Александр Усик — Тайсон Фьюри, когда бой, дата и время боя, бой за звание абсолютного чемпиона мира, где смотреть

Александр Усик — Тайсон Фьюри: скоро бой века! Цыганский король ответит за трэш-ток? LIVE
Яхья Гасанов
Александр Усик — Тайсон Фьюри
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Мы узнаем первого абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в XXI веке.

17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры выявят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Стоит отметить, что полный кард турнира по-прежнему не утверждён, а время начала ивента может измениться. Однако уже известно, что на этом же турнире выступит россиянин Сергей Ковалёв, который встретится с Робином Сафаром.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Усик
Live Яхья Гасанов

😁Фьюри: разобью кроличью морду Усика

«Вперёд. Это будет нетрудно, лёгкая работа. Я разобью кроличью морду Усика. Бесполезный кусок дерьма», – сказал Фьюри на видео в своих социальных сетях.

20:23 Яхья Гасанов

👌🏽Тренер Дюбуа рассказал, за счёт чего Усик может выиграть у Фьюри

«Конечно, Усик – исключительный боксёр, тактик и подкован в техническом плане. Александр здорово держит ритм, и это может помешать Фьюри. Ему нужно использовать много финтов, бить в корпус и забыть о голове соперника. Оставь голову Фьюри в покое, вот что я бы ему посоветовал», — приводит слова Чарльза talkSPORT.

20:06 Яхья Гасанов

🫡Член Зала славы Кенни Адамс, работавший с 26 чемпионами мира, тоже сделал прогноз

«Поделиться мыслями о бое Тайсона Фьюри и Александра Усика? Второй — это кто? Я его не знаю. Выберу Фьюри. Думаю, у него есть то, что необходимо.

Как бы Фьюри выглядел против Майка Тайсона, Холифилда, Рахмана? Это слишком громкие имена. Я не думаю, что у него были бы шансы против них. Они были бы слишком сильны для него», – приводит слова Адамса Pro Boxing Fans.

20:06 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

20:05 Яхья Гасанов

🤔Бетербиев считает, что Фьюри победит, если нормально подготовится к бою

«Мне, если честно, не хочется говорить за этого Александра. Он хорошую работу сделал. Но зачем мне думать о нём. Я вообще не думаю о нём. Я отношусь к этому делу как к работе, так сложилось. Самый важный вопрос: в какой форме будет Фьюри. Если он хорошо подготовится к бою, то Тайсон победит. А если выйдет так, как с Нганну…

Я лет пять назад смотрел на бой Фьюри. И мне уже тогда менеджеры сказали, что Фрэнсис планирует боксировать. Он давно уже боксом занимается, практикует. Он уже давно занимается боксом, как я понял. Он здоровый парень, но боксёрские элементы тоже важны. Он заблаговременно начал готовиться», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

20:04 Яхья Гасанов

Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри

Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт мероприятия запланирован на 22:00 по московскому времени.

20:04 Яхья Гасанов

😎Фьюри спаррингует с Джеем Опетаей перед боем с Усиком

Австралиец выступает в первом тяжёлом весе, то есть примерно одних габаритов с Усиком. Кроме того, Опетая — левша.

20:04 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Усик

Александр Усик — Тайсон Фьюри;

Джо Кордина — Энтони Какаче;

Сергей Ковалёв — Робин Сафар;

Джей Опетая — TBA (соперник не определён)

Примечание: полный кард турнира на данный момент не утверждён

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