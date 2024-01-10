40-летний Крашер возвращается в ринг. Ковалёв подерётся в одном карде с Фьюри и Усиком

Сергей Ковалёв – один из самых прославленных российских боксёров. За свою славную карьеру он успел стать чемпионом мира в полутяжёлом весе, сражался с лучшими представителями этого вида спорта. Россиянин не выходил в ринг с мая 2022 года, поэтому многие даже успели предположить, что это тихое завершение профессионального пути. Но, видимо, пока Ковалёв завершать карьеру не собирается – в феврале он проведёт свой 41-й поединок.

Крашер в последнее время появляется в ринге очень редко. А началось всё с того, что 2 ноября 2019 года россиянин уступил Саулю Альваресу. Нокаут в 11-м раунде поставил точку в этом противостоянии. А затем в профессиональной карьере Ковалёва наступили очень непростые времена. Сначала из-за коронавируса был отменён поединок с кубинцем Салливаном Баррерой. А затем Сергей должен был встретиться с узбекистанским боксёром Бектемиром Меликузиевым. Но Ковалёв провалил два допинг-теста, поэтому вновь не смог подраться.

Лишь в марте 2022 года Сергей наконец-то смог провести долгожданный поединок. В соперниках оказался крепкий болгарин Тервел Пулев. Бой проводился в первом тяжёлом весе и состоял из 10 раундов. Любопытно, что соперник подходил к бою с рекордом 16-0, считался фаворитом. Но в итоге Сергей полностью превзошёл оппонента во всех показателях. А Тервел запомнился лишь грязными приёмчиками, которыми он так и не смог вывести Ковалёва из равновесия.

Теперь же Сергей возвращается в ринг. Он выступит 17 февраля на турнире, главным событием которого станет противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри. И это добавляет дополнительной мотивации россиянину. Кроме того, в соперниках у Ковалёва – 31-летний шведский боксёр Робин Сафар. Он имеет безупречный рекорд 16-0, а 12 своих побед добыл именно нокаутами. Поэтому есть ощущение, что лёгкой прогулки для Крашера ждать точно не стоит. Придётся продемонстрировать максимум, чтобы добиться желаемого результата.

Соперник Сергея действительно станет прекрасной проверкой того, насколько Крашер готов выступать дальше. Если Ковалёв будет действовать в привычной манере и расправится с соперником, то можно ждать дальнейших ярких выступлений нашего прославленного боксёра. А если Сергей не справится с соперником и особенно улетит в нокаут, то продолжать постоянно получать приглашения на топовые ивенты будет сложно. Всегда есть возможность вернуться в Россию и боксировать на родине, но складывается ощущение, что амбиции самого Крашера намного выше.

Ковалёв уже не раз доказывал, что не боится любых испытаний, а непобеждённых бойцов лишает этого статуса. Но будет интересно посмотреть на то, как именно он покажет себя после простоя в 22 месяца. Особенно если учитывать, что Сафар выступает намного чаще. Последний поединок Робин провёл в апреле 2023 года.