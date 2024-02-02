«У этих ребят слабые челюсти». Анкалаев решил стать звездой – и пошёл по пути Конора

Наступил февраль, а в UFC проводят один яркий турнир за другим. Фанатов смешанных единоборств из России уже успел порадовать Магомед Анкалаев. Он одержал яркую победу над Джонни Уокером и теперь рассчитывает получить титульный шанс. Стоит отметить, что раньше нашего соотечественника пытались отодвинуть от этой возможности. Но в итоге россиянин проделал работу над ошибками и меняется ради достижения своей мечты.

Видимо, Анкалаеву окончательно надоело находиться за спинами парней, которые расположились рядом с поясом. И он начинает развлекать публику нападками на них. Перед поединком с Уокером Магомед обещал нокаутировать соперника. А теперь россиянин решил повторить этот же трюк. Он сделал новое любопытное обещание.

Магомед Анкалаев российский боец UFC «Помните это, ребята — я сдержал своё слово, данное перед боем с Джонни. А мой следующий бой завершится нокаутом до второго раунда. Особенно если это будет Джамал Хилл или чемпион. Мне не нужна борьба ни для одного из них. У этих ребят слабые челюсти».

Стоит отметить, что до этого Анкалаев успел бросить вызов даже Исраэлю Адесанье. Магомед окончательно понял принцип, по которому развиваются топовые бойцы UFC. И поведение россиянина очень похоже на манеру Конора Макгрегора. Ноториус тоже любит раскидывать вызовы налево и направо, а подкрепляет всё это крепким словцом. Теперь по тому же пути решил пойти и Анкалаев. Он действительно стал намного активнее в социальных сетях, хорошо разгоняет бои за пределами клетки. Поэтому в лиге действительно могут наконец-то дать Магомеду титульный поединок.

Бой Магомеда Анкалаева Фото: Getty Images

Правда, пока далеко не все верят в то, что Анкалаеву быстро дадут возможность сразиться за пояс. Опасения высказывает топовый российский промоутер Камил Гаджиев: «Думаю, что, скорее всего, это будет Блахович. Хотя первый бой никого не впечатлил. Шанс на то, что дадут Перейру – есть. Это же MMA. Зачастую всё зависит от обстоятельств. С Алексом у Магомеда достаточно высокие шансы. Яркий чемпион Перейра сегодня организации гораздо более выгоден, чем не такой яркий Анкалаев. Не сказал бы, что Перейра делает медийно что-то знаковое. Но он был чемпионом в двух дивизионах. Это серьёзный аргумент, чтобы быть востребованным. У Магомеда таких аргументов мало».

Стоит отметить, что ранее Магомед действительно не отличался таким ярким поведением. Но окончательно понял, что только так можно рассчитывать на благосклонность со стороны UFC. В поединке с Уокером боец наглядно продемонстрировал, что способен работать удачно не только в партере, но и в стойке. А теперь Анкалаев попытается сделать всё, чтобы повторить трюк с Перейрой. Возможно, боссы лиги заинтересуются предложением Магомеда посмотреть на такую зарубу в стойке. И складывается ощущение, что своим шансом боец вполне может воспользоваться.