«Саша Емельяненко не пьёт. Главный вопрос: как давно?» Интервью с Камилом Гаджиевым

Камил Гаджиев – топовый российский промоутер, который организует самые громкие события в мире смешанных единоборств. Кроме того, он продолжает развивать свой промоушен AMC FIGHT NIGHTS. Мы поговорили с Гаджиевым и обсудили все самые главные событие в мире российских MMA. Кроме того, Камил оценил шансы наших парней за океаном. А ещё промоутер проанализировал острые инфоповоды из профессионального бокса.

– Анонсирован поединок Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова. Какие у вас ожидания от этого противостояния?

– Справедливости ради, этот бой сейчас намного более интересен широкой аудитории, чем 11 лет назад. На тот момент это были два очень крепких бойца. Но посмотрите — спустя 11 лет это два человека, которые прошли колоссальный путь. У Токова он связан с Америкой и успехами там. Магомед развивался в России очень бурно, стал самым быстрорастущим бойцом за эти годы – в медийном плане точно. Сегодня не найдётся в стране болельщика MMA, который позволит себе этот бой пропустить.

В трëхраундовом поединке преимущество будет на стороне Магомеда. Три раунда – это его стихия. Мы считаем его бойцом с не очень хорошим кардио. И в поздних раундах у него могут возникать трудности. Здесь же поздних раундов нет. И для Магомеда это более выгодное положение вещей, чем для Анатолия. Но это не значит, что Исмаилова нужно считать фаворитом. Шансы приблизительно равные.

– А как оценивать то, что Исмаилов подерётся в марте, а поединок Минеева назначен на конец года? В 2024 году их бой не состоится?

– Мы посмотрели на календарь и предположили, что они должны подраться в июне. Между вывесками Исмаилов – Токов и Минеев – Штырков.

Камил Гаджиев Фото: РИА Новости

– Менеджер Вячеслава Дацика заявил, что на февраль готовится его поединок с Александром Емельяненко. Как вы считаете, Феникс готов вернуться прямо сейчас? Причём в противостоянии с таким сильным соперником.

– Думаю, что Слава не в самой лучшей форме. Александру это добавляет шансов. Но главный вопрос – состояние Сани. Общественность понимает, что он не употребляет алкоголь. Главный вопрос: как давно? И непонятно, хватило ли ему времени на какую-то маломальскую подготовку. Я думаю, что нет. Их главной движущей силой являются деньги. Никого не осуждаю, потому что деньги – главный двигатель индустрии. Но расчёт команды Александра не на хорошую форму Емельяненко, а на плохое состояние Славы. Однако шансы – 80 на 20 в пользу Дацика.

– Александр Шлеменко говорил, что у него с вами должен был состояться серьёзный разговор. Это будет грандиозный анонс?

– Я не знаю, насколько грандиозным можно считать бой Александра Шлеменко и Дмитрия Бикрёва. Думаю, Саша имеет в виду это противостояние. От себя скажу, что я вижу в этом поединке перспективу, энергию. Но есть нюанс. Я субъективен, потому что Бикрёв – это боец нашего промоушена. И мне кажется его бой интересным. Здесь нужно понимать, что для остальных болельщиков он является пока не такой знаковой фигурой. Я слышал суждения, что это атлеты разного калибра. Думаю, этот бой может случиться. Я бы хотел провести его в мае в Москве. В ближайшее время вступлю с Александром в переговоры по этому поводу.

– А интересно ли вам организовать реванш Шлеменко и Исмаилова?

– Если я не ошибаюсь, право проведения этого боя за собой застолбила лига RCC. Понятно, что де-юре любой из нас может это сделать, покуда Шлеменко и Исмаилов не обременены долгосрочными контрактами. Но всё равно у нас в индустрии существует понятийная составляющая, понятийные договорённости между промоутерами. И если Николай всерьёз решил организовать этот бой, мы вмешиваться пока не будем. До тех пор пока Клименко не скажет, что оставил попытки его провести.

Я считаю, что после последнего выступления Шлеменко тема имеет место быть. Если Шлеменко выиграет у Бикрёва, то его бой с Исмаиловым прямо просится. Два года – это хорошее время для реванша.

– Немков получил первого соперника в PFL. Есть ли у Вадима шансы выйти на Нганну в ближайшее время?

– Шансы равны нулю. Тут вопрос не в Вадике. Я считаю, что он мог бы подраться с Фрэнсисом. Но просто посмотрите, что происходит в карьере Нганну. Он сейчас является восходящей звездой бокса. Посмотрите на то, какие у него гонорары. За бой с Джошуа он, по-моему, получит $ 20 млн. Мы же понимаем, как устроен человек. Тот же Магомед Исмаилов, да и любой другой боец. Здесь вопрос теперь к PFL. Как они собрались мотивировать Нганну на бой против Немкова. Это сколько он должен получить? Я в этот бой не верю.

– А как вам выступления Нганну в боксе? У него есть шансы против Джошуа?

– Знаете, есть небольшой парадокс. Нганну может очень даже прилично смотреться в бою с Джошуа стилистически. Чего я бы не сказал о возможном реванше с Фьюри. Тайсон больше игрался в том бою, чуть не доигрался. И во втором бою он бы не оставил шансов Нганну. А с Джошуа у него может что-то получиться.

Хабиб Нурмагомедов и Камил Гаджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В Саудовской Аравии планируют организовать бой Бивола и Бетербиева. Как вы оцениваете шансы в этом противостоянии?

– Интересный бой. Когда я три года назад предположил, что они подерутся, даже тогда считал, что это практически невозможно. Для нашей аудитории это очень интересно. Два россиянина в бою за звание абсолютного чемпиона, это дорогого стоит. Сложно сказать. Как будто бы и Бивол, и Бетербиев – совершенные боксёры. Кажется, что Артур более тяжёлый. Наверное, небольшое преимущество отдал бы ему. Но незначительное.

– А что касается поединка Усика и Фьюри?

– Я бы сказал, что Фьюри — фаворит с небольшим преимуществом. Стиль у обоих игровой, интересный. Нас ждёт очень интересный поединок. По стилю они не антагонисты. У Фьюри больше опыта очень больших боёв. Это может дать ему то маленькое преимущество, которое есть. Но делать прогноз на такой бой – тыкать пальцем в небо.

– Теперь перейдём к делам UFC. Почему карьера Евлоева развивается так медленно?

– У Мовсара пока не было громких боёв. Станет ли он чемпионом? Я бы не был так категоричен. Но он топ. Мовсар – это новое поколение выдающихся бойцов UFC, которые будут определять погоду в доме.

– Ян дерётся с Ядонгом. Как вы оцениваете решение Петра ехать не в США, а в Таиланд?

– Очень сложно выходить из зоны комфорта. Возможно, он не получил в Америке те условия, на которые рассчитывал. Думаю, решение связано именно с этим. Всё шло к сборам США, однако ситуация изменилась. Но я думаю, что Ян в любом случае должен побеждать Ядонга. Полноценно это не вернёт его в чемпионскую гонку, но заставит об этом говорить. Не самый богатый дивизион на имена. Путь к титульному бою гораздо короче, чем в других весах.

Камил Гаджиев Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

– Как вы считаете, кто станет следующим чемпионом UFC из России?

– Думаю, Рома Копылов. У него череда побед, они очень яркие. Организация таким ребятам шанс даёт гораздо быстрее.

– А что с Анкалаевым? Верите ли вы, что ему прямо сейчас могут дать Перейру?

– Думаю, что, скорее всего, это будет Блахович. Хотя первый бой никого не впечатлил. Шанс на то, что дадут Перейру – есть. Это же MMA. Зачастую всё зависит от обстоятельств. С Алексом у Магомеда достаточно высокие шансы. Яркий чемпион Перейра сегодня организации гораздо более выгоден, чем не такой яркий Анкалаев. Не сказал бы, что Перейра делает медийно что-то знаковое. Но он был чемпионом в двух дивизионах. Это серьёзный аргумент, чтобы быть востребованным. У Магомеда таких аргументов мало.

– Усман Нурмагомедов дисквалифицирован. Как вы считаете, это сильно скажется на его шансах попасть в UFC в ближайшее время?

– Тут вылез вопрос объединения лиг. И мне кажется, что для Усмана может появиться интересное развитие в PFL. И зачем ему переходить в UFC, где в его весе царствует одноклубник и друг Ислам Махачев? Сейчас не это должно быть главной целью. Есть возможность развиваться в PFL и зарабатывать деньги. А сделать всё в UFC можно и через год. Если Усман перейдёт в UFC в статусе чемпиона PFL, то его путь к титульному бою будет очень коротким. К таким парням всегда особенное отношение. Но я не думаю, что он сейчас будет об этом думать.

– Ислам анонсировал свои планы. Стоило ли сейчас отказываться от мысли о втором поясе?

– Ислам озвучил не свои идеи, а свои планы. А это производное от тех идей, которые ему продиктовали в UFC. Не факт, что ему вообще интересны Гэтжи и Оливейра. Но он чемпион организации и принимает её позицию. Хотя может её и не поддерживать.

– А кто из этих парней может доставить Исламу самые большие проблемы?

– Мне кажется, самым сложным будет реванш с Царукяном. Потому что он из этой тройки самый мотивированный. Шансы есть всегда. Но я не раз говорил, что никто из них у Ислама не выиграет.

– Скоро пройдёт UFC 300. Есть ли какой-то поединок, который для вас был бы прямо фантастическим.

– Было бы круто посмотреть поединок Аспиналла и Джонса, но Джон не успеет восстановиться. А бой мечты – Махачев – Эдвардс. Но его тоже не будет на этом UFC. Конор будет драться в другом весе… Даже не знаю. Мераб Двалишвили – Генри Сехудо – этот бой.

Если подерутся Хамзат Чимаев и Роман Копылов – я буду счастлив. Рома – ударник. Но не надо недооценивать его борцовские скиллы. Он не грэпплер, а Чимаев – грэпплер. Однако если бы речь шла про пятираундовый бой, в нём борьбы было бы меньше. Рома очень опасен в стойке. А Хамзат не является бойцом, который в стойке показывает много.

Камил Гаджиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Назовите трёх лучших бойцов за 2023 год, выступающих за океаном?

– Аспиналл, Махачев и Стрикленд.

– А если назвать трёх лучших бойцов за 2023 год в России?

– Вартанян, Шлеменко и Грозин.