Травма Фьюри — это проклятие? 11 лет назад Тайсон был на месте Усика и устроил истерику

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе вполне претендовал на звание «Бой века». Этой встречи действительно ждали все, но теперь придётся потерпеть ещё некоторое время — Фьюри получил травму на одном из спаррингов и выбыл на несколько месяцев.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что Тайсон получил удар локтем в голову, что привело к довольно глубокому рассечению. Британцу наложат шесть швов, и, по разным оценкам, он пропустит от трёх до шести месяцев, а новая дата поединка теперь скачет от июня до октября.

Тайсон Фьюри Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Фьюри выразил разочарование такими новостями и принёс всем извинения: «Я абсолютно опустошён, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой превосходной форме нахожусь. Сожалею из-за всех, кто причастен к этому огромному событию. Я сделаю работу к новой дате, как только глаз заживёт. Могу лишь извиниться перед всеми, включая мою команду и команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также друзей из Саудовской Аравии».

Однако 11 лет назад Фьюри оказался в роли Александра Усика, когда его соперник Дэвид Хэй снялся с поединка из-за рассечения брови. И тогда Цыганский король совсем себя не сдерживал, и его нескончаемая критика в адрес соперника превращалась в истерику: «Верно, что нельзя драться с рассечением. Верно, что бой должен быть отменён. Он получил рассечение потому, что с ним может соскочить с поединка. Полная ерунда. Он плохо подготовился и использовал эту гнилую причину, чтобы соскочить. Он соскочил с Кличко, соскочил с Чарром. Ерундовая тактика. Адам Бут сказал ему: «Потерпи, пока я сделаю тебе рассечение». Девчонка, которая ни за что не побьёт меня. Я знаю, что они сами устроили эту ерунду. Дайте мне настоящего мужика для драки».

Чуть позже Хэй вновь снялся с поединка, который получил новую дату — на этот раз из-за травмы плеча и предстоящей операции. Дэвид был разочарован и даже заявил, что завершает карьеру.

Но Фьюри было не остановить: «Извините за мой французский, но я хочу сказать, что Дэвид Хэй — это мешок дерьма. О нём даже не стоит ничего говорить, потому что у этого человека нет никаких моральных принципов. Сначала он подписал контракт на бой со мной, потом испугался, обосрался и решил сделать фейковое рассечение. Я уверен, что это рассечение было не настоящим, а таким, как у актёров в фильмах. А второй раз он снова подписал контракт, а потом сказал, что у него травма плеча, которая беспокоила его уже несколько лет. Если бы эта травма действительно была, почему же тогда он подписывал контракт, если знал, что не сможет драться? Сейчас он объявил о завершении карьеры и не хочет драться со мной. Ему предлагали кучу денег — £ 5 млн, а это $ 8-9 млн. Это огромные деньги! Я скажу вам, как я отношусь к Дэвиду Хэю, я его горячо ненавижу и надеюсь, что он никогда не вернётся в бокс, потому что он — позор бокса. Он трижды подряд отказывался от боёв — сначала от поединка с Мануэлем Чарром, а затем – дважды от боя со мной. В моих глазах он не мужик».

Дэвид Хэй Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Прошло 11 лет, но Хэй всё запомнил и «вернул должок» Тайсону: «Фьюри получил рассечение за пару недель до боя. И я прекрасно знаю эту боль. В 2013 году я тоже получил сечку перед боем с Тайсоном. И да, что по сей день я от него слышу? Обвинения, что я сам себя травмировал, чтобы не драться. Я помню, как подумал тогда: «Надеюсь, однажды перед одним из своих величайших боёв ему придётся пережить нечто подобное». И вот мы здесь, но мне это совсем не нравится».

Спустя столько лет «проклятие» нашло адресата, и Фьюри пришлось примерить шкуру Хэя. Теперь его очередь получать насмешки, выслушивать теории о том, что травма была нанесена специально, чтобы слететь с поединка. Менеджер Усика, к примеру, уже об этом заявил. И его примеру последовали и последуют множество болельщиков.

Фьюри стал жертвой поговорки «не суди, да не судим будешь». Придётся расплачиваться.