«Ко мне приехали советские убийцы». Ради титула Ломаченко нужно победить шумного парня

12 мая в Австралии состоится поединок за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Для Ломаченко это отличный шанс вернуть себе пояс чемпиона мира, но в соперниках у него будет самый, пожалуй, странный оппонент в его карьере.

Камбосос не сразу начал заниматься боксом: австралиец долго выбирал между боксом и регби и в итоге остановился на ринге и перчатках. На любительском уровне он одержал 85 побед в 100 поединках, но до титулов не добрался и решил перейти в профессионалы. Первые бои Камбосос проводил в Австралии: набив на родине рекорд 13-0, Джордж стал выбираться за пределы своего материка, начал боксировать в США и Великобритании. В октябре 2020 года Камбосос одержал громкую победу на «Уэмбли», раздельным решением судей одолев британца Ли Селби. Это позволило Джорджу стать обязательным претендентом на титул IBF, но австралиец тогда и предположить не мог, какие возможности откроются перед ним в скором времени.

Параллельно с победой Камбососа над Селби Теофимо Лопес сотворил сенсацию и забрал три пояса чемпиона мира у Ломаченко. Потом Лопес год отдыхал и выбрал, как ему казалось, наиболее оптимальный вариант – защиту титулов против австралийского претендента. Вот только Камбосос, как и Теофимо годом ранее, совершил сенсацию, победив Лопеса раздельным решением судей. Потом пояса в лёгком весе меняли владельцев часто, пока все титулы не объединил Девин Хейни. Американец дважды побил Камбососа в боях за звание абсолютного чемпиона мира, лишив того поясов. Теперь же Хейни оставил титулы и ушёл дивизионом выше, освободив дорогу Василию и Джорджу.

Австралиец известен не только почти идеальным рекордом, в котором только два поражения от Хейни, но и своим трэш-током. Вряд ли бы Камбосос получил шансы с Лопесом и Хейни, если бы не был столь болтлив. Перед боем с Лопесом Джордж устроил словесную перепалку с Теофимо и его отцом: австралиец называл соперника «мелкой собачонкой» и обещал устроить в ринге войну. А Хейни от Камбососа прилетело за отсутствие популярности. Мол, Девин не может толком продать платные трансляции, на его бои не ходят даже в родном городе. Весь этот трэш-ток помогал австралийцу получать громкие бои и претендовать на титулы чемпиона мира.

Джордж Камбосос Фото: Kelly Defina/Getty Images

Перед боем с Ломаченко Камбосос также не отмалчивается. В одном из интервью Джорджа и вовсе понесло: австралиец заявил, что будет готовиться к бою… с «советскими убийцами».

«У меня очень хороший тренер. Его зовут Антон – один из лучших олимпийских тренеров в России. К нам в лагерь приезжают русские убийцы. Ну, бывшие советские убийцы. Они помогают мне готовиться. Оценивают тренировочный процесс. Сейчас мне надо усовершенствовать свой стиль, и в этом мне будут помогать парни с европейским, русским, советским и украинским стилем», — сказал Камбосос на канале FightHype.com в YouTube.

Джордж Камбосос Фото: Kelly Defina/Getty Images

Пока это всё лишь слова. Камбосос регулярно обещает устраивать в ринге войну, обещает уничтожать соперников, вот только на деле, когда у Джорджа появилась серьёзная оппозиция, об уничтожении оппонентов он как-то позабыл. Его последняя досрочная победа датирована июнем 2019 года, после этого он трижды побеждал раздельным решением судей, а последний бой выиграл большинством судейских голосов. Громкие слова Камбососа не находят отражения на практике.

Да, на стороне Камбососа возраст – австралиец на пять лет младше Ломаченко. Но, как показал последний бой Василия против Девина Хейни, возраст украинцу не помеха: по сути, Хейни спасли от поражения только судьи, в то время как с Камбососом Девин дважды расправился очень уверенно. Ну, и, возможно, на стороне Джорджа будут судьи: бой состоится в Австралии, на родине Камбососа, который так любит побеждать именно судейскими решениями.

Во всём остальном Ломаченко соперника превосходит: техника, бойцовский интеллект, опыт – всё на стороне Василия. Если Ломаченко подойдёт к поединку с таким же настроем и в такой же форме, как к бою с Хейни, то шансов у болтливого австралийца будет крайне мало: кажется, никакие «советские убийцы» не смогут ему помочь остановить Ломаченко в походе за утерянными поясами.