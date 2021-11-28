Лопеса отправили в нокдаун и разбили. Сенсация от Камбососа!

Ранним утром 28 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес и Джордж Камбосос. Эта встреча получилась воистину многострадальной. Её пытались организовать несколько раз, но она постоянно срывалась. То Теофимо не захотел ехать в родную для Джорджа Австралию, то он заразился коронавирусом, то его не устраивали организаторы вечера бокса. В итоге всё переносилось пять раз!

Для понимания, Лопес, проведший с 2017 по 2019 годы 13 поединков, в этот раз не выходил в ринг 13 месяцев. Да-да, с той самой поры, когда он достаточно спорно и с большим трудом победил Василия Ломаченко. Так что абсолютный чемпион совершенно заморозил жизнь в лёгком весе и лишил множество боксёров шансов биться за титул.

Что касается Камбососа, то Джорджу также пришлось терпеливо ждать. Он последний раз выходил в ринг также в октябре 2020 года. Тогда он неожиданно для многих победил на «Уэмбли» тамошнего любимца, экс-чемпиона мира Ли Селби, благодаря чему и стал официальным претендентом на титул по версии IBF.

То, пожалуй, была самая громкая победа Камбососа в карьере. Но, даже невзирая на неё, теперь он считался явны аутсайдером схватки. Однако, Джорджа такой статус совсем не смущал. На протяжении всего времени раскрутки боя австралиец греческого происхождения вёл себя уверенно, чем несказанно раздражал Лопеса. Отношения боксёров в канун схватки были накалены до предела. Теофимо обещал нокаутировать оппонента уже в первом раунде и явно питал к нему неприязнь.

Чемпион совершенно точно не хотел бросать слов на ветер и буквально со стартовым гонгом пошёл вперёд. Кавалерийский наскок нисколько не смутил Джорджа. Он начал немного вязать Теофимо в клинче, а затем провёл несколько неплохих ударов, чем утихомирил соперника. Но Лопес снова и снова пытался срубить претендента, выбрасывая силовые удары. Такие атаки с открытым забралом сыграли с Лопесом злую шутку. В конце трёхминутки Камбосос поймал чемпиона шикарным правым кроссом и отправил его в нокдаун. С гонгом на перерыв бойцы друг другу что-то эмоционально выкрикивали. Но первая небольшая планочка была взята Джорджем, он не дал себя нокаутировать в первом раунде.

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Далее показалось, что Лопес пришёл в себя. Отец Теофимо пожурил сына за излишнее рвение и призвал его вести поединок с умом. Камбосос начал пропускать справа и отдал оппоненту два следующих раунда. Но дальше потомок выходцев из Спарты и, собрав волю в кулак, устроил Лопесу настоящую войну. Мало того, что он сам стал работать первым номером, так ещё и в те моменты, когда Лопес пытался перехватывать инициативу, Камбосос отвечал буквально на каждую его атаку. В четвёртой трёхминутке у Джорджа начал проходить мощный левый сбоку, и это не говоря о том, что Фимо постоянно пропускал плюхи справа. Следующие четыре раунда также прошли под диктовку претендента. Камбосос работал классику – удар-уход и это приносило свои плоды. Австралиец греческого происхождения начал добавлять и удары по корпусу. В эти минуты Лопес откровенно сник, а в глазах его читалась растерянность. Теофимо явно не ожидал от претендента такой прыти. В конце восьмого раунда чемпион попытался зарубиться, но проиграл жесточайший размен.

Наконец, в девятом раунде Лопес проснулся. Теофимо навязал оппоненту жёсткий размен и вышел из него победителем. Оставалось удивляться, как Камбосос вообще устоял после нескольких тяжелейших ударов справа. В десятом раунде фанам Джорджа стало совсем тревожно. В середине раунда Лопес уронил претендента, угодив ему правым прямым в область уха. Такие удары оставляю след и раскоординируют боксёров. Но Камбосос встал и сумел сдержать натиск Теофимо, который, как показалось, поймал кураж.

Права на видео принадлежат DAZN. Видео доступно на странице DAZN Boxing в «Твиттере».

Понимая, что в условиях близкого поединка чемпионские раунды будут решающими, Камбосос собрал все оставшиеся силы, и снова начал диктовать условия в ринге. Положение Лопеса значительно усугубилось и из-за глубокого рассечения, которое образовалось у левого глаза вследствие удара Джорджа. Рефери даже пришлось останавливать схватку, дабы врач осмотрел повреждение, но останавливать такой бой за раунд до его завершения никто бы не решился. В заключительном отрезке Джордж снова владел инициативой и напирал на Лопеса, понимая, что, как претендент, должен сделать много, чтобы отобрать пояса у чемпиона.

По завершении двенадцати раундов оба боксёра были уверенны в своей победе. Благо, судьи оказались справедливы и увидели победу мало кому известного парня из далёкой Австралии – 115:111, 113:114, 115:112. Победа раздельным решением для Камбососа. Настоящая сенсация. Претендент разбил чемпиона и устроил один из главных апсетов последних лет, благодаря которому забрал у Теофимо все титулы и стал абсолютным чемпионом мира! Остаётся лишь задать вопрос Лопесу: Фимо, зачем было забирать пояса у Ломаченко и бегать от реванша с ним? Ради этого. Что же, теперь американец гондурасского происхождения и сам будет вынужден выпрашивать реванш. Ирония.