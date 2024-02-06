Как устроен ростер UFC. Сколько бойцов, кого берут и почему увольняют

Мы часто сталкиваемся с новостями о том, что тот или иной боец включён в ростер UFC или, наоборот, исключён из него. Пора разобраться в главных деталях того, как этот ростер работает.

Что такое ростер и сколько в нём бойцов?

Самое простое объяснение — список всех бойцов промоушена. Все те, кто имеет на руках действующий контракт с UFC, независимо от того, как часто они выступают. У главного ММА-промоушена мира, разумеется, и бойцов в ростере немало.

Согласно официальному сайту UFC, на данный момент в организации на контракте 950 бойцов. У всех есть полный профайл, где приведена основная информация по ним. Разбивка по дивизионам следующая:

тяжёлый вес — 74;

полутяжёлый вес — 68;

средний вес — 101;

полусредний вес — 109;

лёгкий вес — 140;

полулёгкий вес — 118;

легчайший вес — 112;

наилегчайший вес — 76;

женский легчайший вес — 37;

женский наилегчайший вес — 47;

женский минимальный вес — 64.

Есть ещё женский полулёгкий вес с четырьмя бойцами, но он уже закрыт, а девушки переберутся в легчайшую весовую категорию. Как несложно заметить, некоторые веса проблемные в плане набора бойцов, особенно женские. Надо сказать, движение в ростере всегда активное, кто-то появляется, кого-то исключают, за всем этим всегда активно следят.

Ростер бойцов UFC Фото: Скриншоты из Х

Как попасть в UFC

Пример Эдуарда Вартаняна показывает, что сделать это не так просто, как кажется. Боец не может просто сказать «я хочу в UFC» и попроситься в лигу. Во-первых, Дана Уайт и матчмейкеры оценивают, в каком дивизионе выступает боец, насколько это весовая категория заполнена и нужно ли туда добавлять ещё кого-то. Но, разумеется, бывают и исключения. Ринат Фахретдинов впечатлил Уайта на одном из турниров, где выиграл нокаутом, и получил приглашение в UFC. С Шарой Буллетом произошла примерно та же история. Им не пришлось долго ждать в надежде прорваться в промоушен.

Есть у UFC и собственные проекты, откуда происходит отбор. В первую очередь это Претендентская серия Даны Уайта. Проходит она на стыке лета и осени в формате 10 еженедельных мини-турниров, в каждом из которых по пять поединков. По итогам каждого турнира Дана Уайт решает, достоин ли кто-то из бойцов контракта с лигой. Зачастую это зависит не столько от результата, сколько от того, насколько боец зрелищно этого добился. Разумеется, весовая категория тоже может повлиять, и могут подписать даже того, кто проиграл, но хорошо себя проявил.

Кроме того, имеется и формат шоу The Ultimate Fighter. Там идёт простая сетка наподобие турниров Гран-при в двух весовых категориях. В конце два победителя получают контракт. Но очень часто и те, кто выбыл на ранних стадиях, могут в итоге попасть в UFC. Например, выйдя на замену.

The Ultimate Fighter Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО

Выходы на замену — практически отдельная категория. У UFC есть список бойцов, которые готовы ворваться по первому вызову. Например, Вэл Вудбёрн в прошлом году так вписался на бой с Бо Никалом на коротком уведомлении, проиграл за пару минут, но в UFC оценили тот факт, что он спас бой, и дали ему ещё один шанс — на ближайшем турнире он снова бьётся. Арман Царукян в своё время тоже попал в UFC именно так. Вышел на замену, проиграл в дебюте Исламу Махачеву, но получил шанс – и вот он в топ-5 легковесов.

Ещё один вариант — выступления в более мелких промоушенах, которые активно отсматривают в UFC. В основном это Cage Fury и LFA. Эти лиги на карандаше у матчмейкеров, и очень часто чемпионы, да и просто яркие бойцы из этих организаций попадают в UFC. Есть и Cage Warriors, которая поставляет британских и ирландских бойцов. Несложно догадаться, что Конор Макгрегор, Том Аспиналл и Пэдди Пимблетт пришли оттуда. Российские лиги на таком уровне в UFC, конечно, не котируются.

Ну и в некоторых ситуациях работают связи или просто красивые истории противостояний, которые вдруг захотели возродить. Редко, но работают. Алекс Перейра, которого привели, чтобы он снова сразился с Исраэлем Адесаньей, стал чемпионом в двух весовых категориях. А друг и спарринг-партнёр Иззи Майк Матета попал в UFC по праву друга, но получил 0-3 и был уволен.

Алекс Перейра и Исраэль Адесанья Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Увольнение из UFC. Как и за что?

Исключение бойцов из ростера UFC — совсем не редкость. Буквально сегодня был исключён россиянин Альберт Дураев. За что бойцы могут быть уволены из организации?

В первую очередь отметим, что, согласно контрактам, UFC может уволить бойца после любого поражения, даже если соглашение не истекает. Условно, если Мовсар Евлоев проиграет, то в лиге могут просто уволить его. Делать этого, конечно, никто не будет, но опасный прецедент однажды едва не случился. Колби Ковингтон шёл с рекордом 7-1 в UFC и готовился к бою с Демианом Майей. Американца планировали уволить даже вне зависимости от результата, потому что сам он был скучным, и бои тоже. Разумеется, Колби об этом знал, так что мгновенно перевоплотился в трэш-токера, каким мы его сейчас знаем. Это его спасло от увольнения. Ну и серии поражений никто не отменял. Три-четыре проигранных боя подряд – и бойца запросто могут уволить. Джин Ю Фрей была уволена после поражения от Виктории Дудаковой.

Ещё бойца могут уволить за то, что часто снимается с боёв. Это не какая-то директива, просто в какой-то момент слёты какого-то конкретного бойца могут надоесть UFC. У Дураева, к примеру, рекорд 2-2, но у него ещё пять отменённых поединков, четыре из которых по его вине. На этой неделе он должен был снова биться, но бой был отменён, а Альберт уволен. А есть Пауло Коста или Алекс Перес, которые являются чемпионами по отказам от поединков, но они не просто в ростере, а даже в топ-15 рейтинга.

Пауло Коста Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Длительный простой тоже может сказаться неблагополучно. И не спасёт даже пребывание в рейтингах. Бывшая чемпионка Карла Эспарза была исключена из-за неактивности, Лорен Мёрфи входила в топ-10, но тоже была уволена. Опять же, никакой директивы — исключительно по решению руководства. Джон Джонс простаивал три года, и его никто не трогал, что логично.

Ну и есть стандартные ситуации. Если боец самостоятельно договорился об уходе, то исключается из ростера (Тайла Сантос) либо завершает карьеру (Малкольм Гордон). Кстати, при возобновлении выступлений контракт снова будет в силе, и, соответственно, боец добавляется в ростер. Пример — Генри Сехудо, недавно вернувшийся после трёх лет отсутствия.

Безусловно, для многих бойцов уже само попадание в ростер UFC является серьёзным достижением, исполнением мечты. Но, как показывает практика, порой удержаться там ещё сложнее. Но если получится, то это автоматически делает резюме бойца очень солидным.