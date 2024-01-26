Дивизион Хабиба и Ислама умирает. Но его может спасти другой россиянин

Единственный чемпион UFC из России на данный момент выступает в лёгком весе. Ислам Махачев полностью доминирует в дивизионе, а также дважды защитил пояс против Александра Волкановски. Поэтому фанаты смешанных единоборств из нашей страны в восторге от сложившейся ситуации. Но при этом сам лёгкий вес переживает очень непростые времена. Многие говорят о том, что дивизион стагнирует, причём на протяжении длительного времени.

Стоит отметить, что застой действительно имеет место быть, причём на протяжении длительного времени. Ровно три года назад чемпионом UFC в лёгком весе был Хабиб Нурмагомедов. А в топ-3 рейтинга входили Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Чарльз Оливейра. Более того, Бриллианта и Хайлайта обладатель пояса последовательно разбил. И уже тогда возникало опасение, что в ближайшее время единственным новым лицом станет Махачев. А все остальные бойцы будут на протяжении длительного времени удерживать свои позиции. И ожидания полностью оправдались.

Актуальный рейтинг лёгкого веса выглядит практически идентично. Теперь чемпионский пояс висит на плече Ислама. А в топ-3… Оливейра, Гэтжи и Порье. Говоря откровенно, такой ситуации нет ни в одном из других дивизионов. Там ситуация меняется намного быстрее, в некоторых весах и чемпионы меняются несколько раз за год. А вот у легковесов всё слишком статично. Доминацию Махачева вряд ли получится прервать в ближайшее время. Нет ощущения, что кто-то из претендентов прямо сейчас готов ему предложить что-то, что действительно может поставить чемпиона в тупик.

ИСЛАМ МАХАЧЕВ Фото: Paul Kane/Getty Images

Стоит отметить, что дивизион мог совсем остановиться в развитии, если бы Махачев всё-таки попытался пойти за вторым поясом. Он рассчитывал подраться с Леоном Эдвардсом, попытавшись стать и чемпионом полусреднего веса. Но вместо этого организация всё-таки дала Исламу два боя с представителями его дивизиона. Сначала россиянин будет драться с Гэтжи, а затем столкнётся с победителем поединка между Оливейрой и Арманом Царукяном.

Именно Царукян прямо сейчас выглядит новой надеждой дивизиона. Он шёл на серии из пяти побед, но затем случилось очень спорное поражение от Матеуша Гамрота, которое откинуло бойца от чемпионской гонки. После этого Арман замотивировался и набрал мощнейшие обороты – последовательно уничтожил Дамира Исмагулова, Жоакима Силву и Бенеила Дариуша. Особенно красивой получилась последняя победа, которая была добыта нокаутом на второй минуте первого раунда. И многие считают, что именно у Царукяна больше всего шансов попытаться прервать доминацию соотечественника в лёгком весе.

Хочется, чтобы у Армана получилось наконец-то разбить это трио, которое на данный момент закрепилось на вершине рейтинга в лёгком весе. И тогда российские болельщики смешанных единоборств получат реванш мечты.