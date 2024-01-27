Убежал от Уайта, но не от Гуляна. Вартанян вернулся в Россию и сразу получил бой

Эдуард Вартанян провёл потрясающий 2023 год и стал одним из лучших россиян в смешанных единоборствах. Боец стал победителем Гран-при ACA и отправился в Америку, чтобы попытаться заполучить контракт с UFC. Казалось, что такого яркого и мастеровитого спортсмена за океаном оторвут с руками. Но в итоге дело приняло достаточно неожиданный поворот. Соглашения с лучшей лигой на планете достичь так и не получилось, а Эдуард принял решение вернуться в Россию. И, видимо, долго сидеть без дела ему не придётся.

Стоит отметить, что Эдуард прекрасно понимал, что препятствует его попаданию в UFC. И даже открыто назвал имя человека, который стал главной преградой на пути к мечте: «Почему не получается подписаться? Человеческий фактор в виде Шона Шелби. Именно из-за него. Я даже общался с Даной Уайтом. Встречался с ним. Он сказал: «Я тебя знаю, Мэнни за тебя говорил». Но в конечном итоге всё упирается в Шона Шелби. Почему я ему не нравлюсь? Трудно сказать. Мне кажется, здесь что-то ментальное, потому что здесь большинству вообще всё пофиг. Всё, что творится за территорией США, американцев мало волнует. Простым американцам всё равно. Они считают, что Америка – самая большая страна, самая сильная и так далее. Это касается и UFC. Неважно, какие регалии были в других местах».

К сожалению, один из самых ярких российских бойцов, способных заблистать за океаном, не смог заполучить заветный контракт. Но отреагировал на это с достоинством. Эдуард вернулся в Россию с осознанием того, что на родине прямо сейчас является одним из самых востребованных бойцов, поэтому никаких проблем с предложениями у него не будет. Было понятно, что долгого простоя ни одна организация просто не допустит. Но выбор Вартаняна оказался довольно неожиданным.

Эдуард Вартанян Фото: ACA MMA

Стало известно, что первый поединок после возвращения в Россию Эдуард проведёт в организации «Наше Дело». Пока не назван соперник, с которым предстоит столкнуться Вартаняну. Но можно ждать, что организация готовит очень приятный сюрприз для всех фанатов смешанных единоборств. На это намекают и слова спортивного директора лиги Армена Гуляна.

Армен Гулян спортивный директор лиги «Наше Дело» «В ближайшее время на пресс-конференции мы объявим новый кард турнира «Наше Дело» 82. Это будет яркое событие не только в России, но и в странах СНГ. Мы изменим концепцию выхода мероприятий, это будет профессиональный формат пресс-конференций и турниров. Мы идём не за количеством, а за качеством мероприятий. И одним из главных поединков турнира 2 марта станет бой Эдуарда Вартаняна. Все другие громкие подписания и анонсы мы обозначим в ближайшее время».

Пока имя нового соперника Эдуарда держится в строжайшем секрете. Но просочилась очень любопытная информация о том, что бой, возможно, состоится не по правилам смешанных единоборств. Поэтому все фанаты с нетерпением ждут официального анонса события. Есть уверенность, что в «Нашем Деле» действительно хотят превратить возвращение Вартаняна на родину в событие грандиозного масштаба. Поэтому последить за ним стоит обязательно. Не зря же Эдуард принял именно это предложение, решил продолжить карьеру не в ставшем родным ACA, а именно в «Нашем Деле».