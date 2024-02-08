Кинул таксиста – проснулся знаменитым. Откуда взялся главный философ поп-ММА Мурад Легенда

В культуре поп-ММА, которая в последнее время имеет большую популярность, много колоритных персонажей. Не все из них, правда, могут удержать внимание к себе, но есть один, кто буквально вихрем залетел в индустрию и стал одним из самых популярных участников фрик-боёв. Речь про главного философа поп-ММА Мурада Легенду.

Исрапил Магомедович Рамазанов, или же Мурад Легенда, стал популярным совершенно случайно. Но за эту случайность он схватился двумя руками и никуда её не отпускает. Летом 2021 года Рамазанов стал героем видеоролика, который выложил в Интернет автоблогер и таксист Вадим Иванов. Во время поездки на такси Рамазанов очень эксцентрично себя вёл, много шумел и ругался матом, выдавая при этом фразы, впоследствии ставшие мемами. Уже на следующий день ролик завирусился в Сети, а Рамазанов, который так и не расплатился с таксистом, мгновенно стал популярным и получил прозвище – Мурад Легенда.

В раскрутке Мурада поучаствовал известный блогер и основатель лиги Hype FC Асхаб Тамаев. Он снял с Рамазановым несколько видео, подарил ему BMW и пригласил на бои в свой промоушен. Так Исрапил оказался в поп-ММА, где набрал ещё бóльшую популярность. Надо сказать, что в клетке Мурад показывал себя вполне неплохо, особенно в борьбе: хорошие физические данные позволяли Рамазанову одерживать победы и ещё больше пиариться. Ну и, конечно, никакой популярности не было бы, если бы не поведение Мурада. То его легендарная фраза «Примеры сёстрам задеваешь», которую никто долго не мог понять, то внезапное сальто на голову во время пресс-конференции, то полёт из кресла – Рамазанов постоянно оставался на слуху, пусть и не всегда в позитивном ключе.

Мурад Легенда Фото: из личного архива

Несколько раз Мурад влипал в разные неприятные истории, которые заканчивались поездками в участок и наложенными штрафами. При этом Рамазанов продолжал свои выступления в единоборствах и перебрался в лигу «Наше дело», где потерпел первое поражение в карьере от Андрея Черкасова. К слову, после этого Легенда взял у Черкасова реванш, убедительно победив во втором бою.

Надо сказать, что в клетке Рамазанов не всегда встречался с равными соперниками. К примеру, он провёл бой против того таксиста, с которым не расплатился, и, конечно, уверенно выиграл. Или же взять бой с Олегом Монголом, который ни по возрасту, ни по весовой категории не соответствовал Мураду. Тем не менее, кроме одного поражения от Черкасова, Рамазанов во всех остальных поединках одерживал победы.

Особняком стоят поединки Мурада с Вадим Вадимычем. Рамазанов дважды встречался с блогером и дважды победил. Но больше были интересны не сами бои, а их раскрутка. Именно с пресс-конференций перед поединками с Вадим Вадимычем появилась фраза «Примеры сёстрам задеваешь», которая стала, пожалуй, крылатой фразой для всей индустрии поп-ММА. Любая пресс-конференция Рамазанова – это шоу, которое он делает, возможно, сам того не желая. Не совсем понятные, но смешные и агрессивные комментарии Легенды довели до того, что, подводя итоги года, промоушен «Наше дело» признал Мурада философом года. Что ж, какая индустрия – такие и философы.

Мурад Легенда Фото: Из личного архива

Эксцентричный Мурад продолжает набирать популярность и в мире поп-ММА является чуть ли не главной звездой. Он собирает миллионы просмотров на пресс-конференциях, на боях и при этом на самом деле неплохо смотрится в клетке. Конечно, сравнивать его уровень с уровнем профессионального бойца бессмысленно, но в поп-ММА нужно ещё поискать человека, который способен навязать Мураду борьбу.