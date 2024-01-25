Бил Отара Кушанашвили и ломал Руки-базуки. Кто такой Олег Монгол?

В конце прошлого года главный специалист по фрик-боям в России – промоушен Epic Fighting Championship – провёл первый за полгода турнир. Битва Санта-Клауса и Деда Мороза не смогла затмить одно из главных событий турнира – поединок Стаса Барецкого и Олега Монгола. Барецкий, который перевесил Монгола на 100 кг, в клетке ничего не смог противопоставить одной из главных звёзд лиги Epic. Олег ужасно выглядит для своих лет, при этом в клетке проявляет себя довольно неплохо, если рассматривать конкретно рынок фрик-боёв. Откуда вообще взялся этот колоритный персонаж?

Олег Монгол Фото: Из личного архива Олега Монгола

Олег Монгол, он же Олег Перехожев, родился в Хакасии. Известность 47-летний Монгол получил благодаря своему блогу, который он создал ещё в 2017 году. Олег и его товарищи ведут разгульный образ жизни, постоянно снимая свою повседневность. Есть ощущение, что идея создания блога не принадлежит ни Олегу, ни Безумному Пашке с Иришей Чики-Пики, которые снимаются в роликах вместе с Монголом, и что за всем этим проектом кто-то стоит. Тем не менее вся троица довольно быстро стала популярной на просторах интернета, а Монгол благодаря своей неординарной внешности и не всегда адекватному поведения мгновенно стал звездой в Сети.

Драконорождённый, как он сам себя называет, стал появляться на ТВ, в частности в программах «Давай поженимся» и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в различных интернет-шоу и даже на баттлах с Гнойным. Ну и, конечно, в итоге дело дошло до боёв, ведь в своём блоге Монгол постоянно демонстрировал навыки из мира единоборств. Уровень, конечно, вызывал у зрителей улыбку и сарказм, но вот Монгол в свои силы верил и решил окунуться в мир фрик-боёв.

Самыми популярными «зарубами» Олега стали противостояния с Кириллом Терёшиным, более известным как Руки-базуки – ещё одним скандально известным блогером. Несмотря на то что Терёшин моложе Монгола на 20 лет, оба боя остались именно за Драконорождённым. В первом поединке Олег побывал в нокдауне, но затем победил необычным удушающим, а во втором выиграл армбаром. Хотя внешность и телосложение Олега, мягко говоря, не спортивные, в клетке он чувствует себя уверенно и действует разнообразно, пытаясь комбинировать в стойке и при этом не забывая про борьбу.

Бой Олега Монгола и Кирилла Терëшина Фото: Кадр из трансляции

Есть в копилке Монгола победа над известным шоуменом Отаром Кушанашвили, который тоже решил попробовать себя в поп-ММА. Несмотря на громкие слова, Отар ничего не смог сделать с соперником в клетке, Олег на протяжении двух раундов перебивал шоумена и забрал победу решением судей.

Но и поражения у Монгола имеются. Так, Олег не смог противостоять более крупному и физически сильному Мураду Легенде: тот уже в первом раунде задушил Драконорождённого. Проигрывал Монгол и Роме Жёлудю, тот бой получился довольно жёстким для фрик-индустрии, а к концу поединка Олег был весь в крови.

Но успешное возвращение в клетку для Монгола состоялось в конце прошлого года. Олег согласился на поединок со Стасом Барецким, который весит на 100 кг больше. Главная звезда промоушена Epic за два раунда разобрался с огромным Барецким, несколько раз отправив того в нокдаун и вынудив прекратить поединок.

Олег вновь подтвердил статус одного из главных персонажей во всей индустрии фрик-боёв. В отличие от всего того, что происходит в промоушене Epic, бои с участием Монгола хотя бы действительно напоминают бои. Несмотря на внешность, Олег, для своих 47 лет, вполне неплохо держится в клетке: может зарубиться в стойке, умеет проводить тейкдауны, да и приёмы в партере Монгол демонстрировал. А главное, он действительно тренируется и работает над собой в этом направлении. Так что главный фрик-промоушен должен держаться за Драконорождённого, который делает его турниры гораздо популярнее.