Одна победа — и сразу возглавил турнир. Газиев взлетает в UFC быстрее любого россиянина

Шамиль Газиев оказался в UFC совсем недавно. В прошлом году он эффектно разобрался с Грегом Веласко на Претендентской серии Даны Уайта и заслужил контракт с лучшим ММА-промоушеном мира.

Шамиль своих амбиций не скрывал, заявил, что пришёл за титулом чемпиона и готов биться как можно раньше. В частности, выразил желание попасть в один кард с Джоном Джонсом, который должен был выступить на UFC 295. Туда Газиева не направили, но зато он открыл следующий номерной турнир — UFC 296.

Шамиль Газиев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Во-первых, надо сказать, что Шамиль сразу получил серьёзный аванс. Воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова не стали проверять на низкоуровневых соперниках и выдали Мартина Будая, словака, который входил в топ-15 и выдал до этого 4-0 в рамках промоушена. Откровенно говоря, Шамиль не заметил этой оппозиции и «переехал» Будая. Мартин чудом выдержал первый раунд, но стабильно получал в голову из любого положения. Логично, что рефери зафиксировал технический нокаут и остановил избиение.

Газиев настолько впечатлил руководство промоушена, что ему следом выдали человека с 12-го места рейтинга — Жаирзиньо Розенстрайка. Тот в своё время был и выше, так что для Шамиля это серьёзное повышение оппозиции. Отчасти это связано с уровнем самого Газиева, отчасти — с неким застоем в тяжёлом весе, там накопилось много бойцов примерно одного уровня. Но самое важное — Шамиля отправили в мейн-ивент, то есть 2 марта он возглавит турнир серии Fight Night всего лишь после одной победы в UFC. Это очень стремительный взлёт.

Если мы будем сравнивать с другими россиянами, которые оказывались в топе, то увидим, что, к примеру, Александр Волков возглавил подобный турнир в третьем бою, Забит Магомедшарипов — в шестом, Сергей Павлович и Арман Царукян — в седьмом, Магомед Анкалаев — в девятом, а нынешний чемпион лёгкого веса Ислам Махачев — в 10-м.

Александр Волков Фото: Getty Images

Конечно, мы не берём бывших чемпионов Петра Яна и Хабиба Нурмагомедова, которые зачастую выступали на номерных турнирах, хотя Орёл возглавлял и их. А для Газиева это и аванс, и первая в карьере возможность проверить себя в пятираундовом бою, так как раньше у него такой возможности не было. Шамиль ранее выступал во многих разных лигах, был одной из звёзд Brave CF, где вполне мог дойти до титула, но даже там его потолком стало участие в соглавном событии — на Brave CD 69, там Газиев встретился с Дарко Стошичем и нокаутировал его в первом раунде.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Газиев пришёл удивлять UFC и покорять тяжёлый вес. На самом деле, в этом дивизионе с 15-го до девятого места бойцы примерно одного уровня, они меняются позициями, но выше не поднимаются. Шамиль может проскочить это «болото», и тогда уже через один-два боя он ввяжется в разборки между топами. Появление нового сильного тяжеловеса очень благоприятно скажется на промоушене, и в руководстве это прекрасно понимают. Главное, чтобы Газиев оправдывал авансы.