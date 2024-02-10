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Умар Нурмагомедов — Бекзат Альмахан, UFC Fight Night, 2 марта, кто фаворит, когда бой, новичок UFC, брат Хабиба

Пять отменённых боёв, ни одного рейтингового соперника. Что не так с карьерой брата Хабиба
Яхья Гасанов
Что не так с карьерой брата Хабиба
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Очередной соперник Умара — новичок UFC.

В августе прошлого года Умар Нурмагомедов должен был встретиться в октагоне с Кори Сэндхагеном. Для россиянина это был отличный шанс запрыгнуть с 11-го места в рейтинге легчайшего веса в топ-5 и, соответственно, автоматически перейти в статус реального претендента на титул.

За то решение Сэндхагена очень критиковали даже коллеги. К примеру, Шон О’Мэлли считал поступок не очень умным, но гангстерским: «Это не очень умный поступок с точки зрения бизнеса. Если смотреть на это с гангстерской точки зрения, то он, безусловно, гангстер. Как говорил Чейл Соннен? Деритесь со слабейшим соперником за наибольшую сумму денег. Кори делает наоборот. Он дерётся за небольшие деньги с лучшим парнем. В этом смысле он поступает не слишком умно, но он гангстер».

Умар принял решение не выходить с травмой на бой с Сэндхагеном:
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса

Сам Кори заявил, что он хочет быть лучшим бойцом, а для этого должен биться с лучшими. То есть в самом дивизионе прекрасно осознают, что уровень Умара Нурмагомедова очень высок и даже его низкое место в рейтинге этого не изменит. Однако россиянин получил травму плеча, был вынужден перенести операцию и выбыл из поединка.

Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов

Фото: Chris Unger/Getty Images

Это уже немного тревожно и точно плохо с точки зрения карьеры Умара. Брат Хабиба Нурмагомедова был подписан в UFC ещё в 2020 году, но поначалу были лишь слёты с поединков. Бой с Хантером Азуром сорвался из-за пандемии, затем Умар снялся из-за болезни с поединков с Натаниэлем Вудом и Сергеем Морозовым. С казахстанцем Нурмагомедов всё же встретился и победил удушающим приёмом, а затем разобрался с Брайаном Келлехером.

После этого были срыв боя с Джеком Шором и победа над Натаном Манессом, которая стала для Нурмагомедова путёвкой в топ-15 легчайшего веса. Спустя полгода Умар нокаутировал опытного Раони Барселоса, но это опять-таки был бой с нерейтинговым соперником, который не дал существенного продвижения вверх. Ну а позже состоялся вышеупомянутый срыв поединка с Кори Сэндхагеном.

Итого на сегодняшний день у Умара Нурмагомедова проведённых боёв в UFC меньше, чем сорвавшихся — четыре против пяти. Ни одного поединка с рейтинговыми соперниками и 13-е место в легчайшем весе. Теперь у Умара новый соперник, и это снова не то имя, которое может продвинуть россиянина повыше. Соперником Нурмагомедова станет новичок, который подписал контракт с UFC в конце января — Бекзат Альмахан.

Казахстанец ранее выступал в лиге Octagon, и сейчас он идёт на победной серии из девяти боёв. Согласно Tapology, Бекзат в профессионалах одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Причём лишь два его боя доходили до решения, а бо́льшая часть побед добыта нокаутами. Умар Нурмагомедов сейчас находится в положении, когда в случае победы он не получит ничего, а риски высоки.

Бекзат Альмахан

Бекзат Альмахан

Фото: UAE Warriors

Безусловно, Умар — боец очень высокого уровня, который на бумаге должен проходить дебютанта промоушена. Но карьера брата Хабиба, которому прочат чемпионский пояс, идёт не совсем в том направлении. Отчасти это связано с ним, но менеджер Али Абдель-Азиз утверждает, что Умару банально трудно найти соперника, даже сложнее, чем Хабибу: «Все боятся Умара, UFC усердно работает, чтобы устроить ему бой, но никто не соглашается. Это факт. Он готов драться с кем угодно, рейтинг неважен».

Безусловно, только уважение Нурмагомедову за то, что он принимает бои с нерейтинговыми соперниками, чтобы не простаивать. Но с точки зрения его роста это топтание на месте. Возможно, после боя с Альмаханом UFC всё же найдёт Умару соперника, за счёт которого можно будет попасть в топ-10. И тогда брат Хабиба по-настоящему включится в гонку за пояс.

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