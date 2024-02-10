Пять отменённых боёв, ни одного рейтингового соперника. Что не так с карьерой брата Хабиба

В августе прошлого года Умар Нурмагомедов должен был встретиться в октагоне с Кори Сэндхагеном. Для россиянина это был отличный шанс запрыгнуть с 11-го места в рейтинге легчайшего веса в топ-5 и, соответственно, автоматически перейти в статус реального претендента на титул.

За то решение Сэндхагена очень критиковали даже коллеги. К примеру, Шон О’Мэлли считал поступок не очень умным, но гангстерским: «Это не очень умный поступок с точки зрения бизнеса. Если смотреть на это с гангстерской точки зрения, то он, безусловно, гангстер. Как говорил Чейл Соннен? Деритесь со слабейшим соперником за наибольшую сумму денег. Кори делает наоборот. Он дерётся за небольшие деньги с лучшим парнем. В этом смысле он поступает не слишком умно, но он гангстер».

Сам Кори заявил, что он хочет быть лучшим бойцом, а для этого должен биться с лучшими. То есть в самом дивизионе прекрасно осознают, что уровень Умара Нурмагомедова очень высок и даже его низкое место в рейтинге этого не изменит. Однако россиянин получил травму плеча, был вынужден перенести операцию и выбыл из поединка.

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Это уже немного тревожно и точно плохо с точки зрения карьеры Умара. Брат Хабиба Нурмагомедова был подписан в UFC ещё в 2020 году, но поначалу были лишь слёты с поединков. Бой с Хантером Азуром сорвался из-за пандемии, затем Умар снялся из-за болезни с поединков с Натаниэлем Вудом и Сергеем Морозовым. С казахстанцем Нурмагомедов всё же встретился и победил удушающим приёмом, а затем разобрался с Брайаном Келлехером.

После этого были срыв боя с Джеком Шором и победа над Натаном Манессом, которая стала для Нурмагомедова путёвкой в топ-15 легчайшего веса. Спустя полгода Умар нокаутировал опытного Раони Барселоса, но это опять-таки был бой с нерейтинговым соперником, который не дал существенного продвижения вверх. Ну а позже состоялся вышеупомянутый срыв поединка с Кори Сэндхагеном.

Итого на сегодняшний день у Умара Нурмагомедова проведённых боёв в UFC меньше, чем сорвавшихся — четыре против пяти. Ни одного поединка с рейтинговыми соперниками и 13-е место в легчайшем весе. Теперь у Умара новый соперник, и это снова не то имя, которое может продвинуть россиянина повыше. Соперником Нурмагомедова станет новичок, который подписал контракт с UFC в конце января — Бекзат Альмахан.

Казахстанец ранее выступал в лиге Octagon, и сейчас он идёт на победной серии из девяти боёв. Согласно Tapology, Бекзат в профессионалах одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Причём лишь два его боя доходили до решения, а бо́льшая часть побед добыта нокаутами. Умар Нурмагомедов сейчас находится в положении, когда в случае победы он не получит ничего, а риски высоки.

Бекзат Альмахан Фото: UAE Warriors

Безусловно, Умар — боец очень высокого уровня, который на бумаге должен проходить дебютанта промоушена. Но карьера брата Хабиба, которому прочат чемпионский пояс, идёт не совсем в том направлении. Отчасти это связано с ним, но менеджер Али Абдель-Азиз утверждает, что Умару банально трудно найти соперника, даже сложнее, чем Хабибу: «Все боятся Умара, UFC усердно работает, чтобы устроить ему бой, но никто не соглашается. Это факт. Он готов драться с кем угодно, рейтинг неважен».

Безусловно, только уважение Нурмагомедову за то, что он принимает бои с нерейтинговыми соперниками, чтобы не простаивать. Но с точки зрения его роста это топтание на месте. Возможно, после боя с Альмаханом UFC всё же найдёт Умару соперника, за счёт которого можно будет попасть в топ-10. И тогда брат Хабиба по-настоящему включится в гонку за пояс.