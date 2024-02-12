«Клон» Смита любит Россию, но выступает за Узбекистан. В UFC — новый нокаутёр

В минувшие выходные состоялся турнир UFC Fight Night 236. В карде турнира свою первую победу в промоушене одержал Богдан Гуськов, нокаутировав Зака Паугу в первом раунде. Узбекский боец, невероятно похожий внешне на легенду UFC Энтони Смита, называет себя Царевичем и брутально разбирается с соперниками. Откуда в UFC появился новый нокаутёр?

Богдан Гуськов – 31-летний уроженец Узбекистана. С самого раннего детства он занимался спортом, правда, поначалу совсем не боевыми искусствами. Богдан увлекался лёгкой атлетикой, после этого играл в волейбол, где даже выполнил норматив КМС. Но позже Гуськов начал качаться, увлёкся уличными боями и стал посещать занятия по боксу и кикбоксингу, несмотря на то что его мать была против.

Смешанными единоборствами Богдан начал заниматься после переезда в Россию, однако вскоре был вынужден бросить спорт и стал зарабатывать работой охранником в ночном клубе. Но тяга к спорту победила, и Гуськов решил попробовать себя в смешанных единоборствах. В 2015 году Богдан дебютировал в ММА, на старте карьеры выступая в малоизвестных российских лигах. За полтора года он набил рекорд 4-1, причём все победы были одержаны нокаутами в первых раундах. После первого поражения Богдан и вовсе одержал восемь побед подряд, выступал в таких лигах, как Fight Night Global и RCC, и с рекордом 9-1 вышел на бой с опытным Вячеславом Василевским, которому проиграл нокаутом в первом раунде.

Это не сломило Гуськова, который продолжил выдавать яркие выступления уже на турнирах ММА Серии. Там Богдан одержал ещё четыре победы нокаутами в первом раунде, буквально сметая соперников со своего пути.

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Яркий стиль и нокаутирующая мощь Гуськова привлекли внимание UFC — вскоре Богдан очутился в лучшей лиге мира. Более того, у него был шанс влететь сразу в рейтинг, потому что в дебютном бою он встретился с экс-претендентом на титул, рейтинговым бойцом Волканом Оздемиром. Но опытный Оздемир оказался сильнее, победив удушающим в первом раунде. Сам Гуськов отметил, что бой он принял на коротком уведомлении, в связи с этим были плохая подготовка и тяжёлая весогонка.

Зато к своему второму бою в лучшей лиге мира Богдан подошёл в отличных кондициях и завершил бой в традиционном для себя стиле, нокаутировав Зака Паугу в первом раунде. Просто фантастические цифры: все 15 побед Гуськов одержал досрочно, 11 из них – нокаутом в первом раунде. После победы Гуськов поднял вверх флаги России и Узбекистана и выдал довольно эмоциональную речь.

«Первая победа в UFC — это даже лучше секса. Это большой плюс для моего будущего. Победа есть победа, она означает для меня хороший контракт. В первом поединке в UFC я не смог ничего показать из-за короткого тренировочного лагеря, плюс сказался долгий перелёт в Париж. Теперь я готов взлетать на вершину. Ход поединка? Я поначалу показываю более традиционные боксёрские атаки, а потом раз — и сюрприз. Я плюс-минус представлял, что он будет делать. Спасибо моей команде, всем дагестанским и бразильским гангстерам, которые мне очень помогли. Это не только моя победа, это наша общая победа», — сказал Гуськов сразу после поединка.

Яркий нокаутёр блестяще закрыл поражение от Оздемира и готов к дальнейшим вызовам в UFC. Особенно приятно, что Богдан не забывает и про Россию, где он проживает и тренируется и где начал заниматься смешанными единоборствами.

В полутяжёлом весе UFC есть довольно много интересных оппонентов, с кем Гуськова можно было бы свести прямо сейчас, и в организации любят таких ярких бойцов. А сам Богдан уже заявил, что хочет драться со своей американской копией Энтони Смитом. К слову, бойцы встретились после турнира, и их внешнее сходство действительно поражает.

«Есть одно имя, которое мне интересно, потому что многие люди в моих соцсетях говорят о том, что я похож на Энтони Смита, — заявил Гуськов на пресс-конференции после турнира. — Для меня это очень интересный бой, потому что я уважаю этого парня, и он действительно оправдывает своё прозвище Львиное сердце. Он настоящий топ, и я хочу драться с ним. Когда мы выйдем в клетку, я покажу, что мы разные. Ничего личного, я очень уважаю этого парня – у меня исключительно спортивный интерес».