Звание абсолютного тяжеловеса в боксе проклято. Объединить пояса не удаётся почти 25 лет

В ноябре 1999 года Леннокс Льюис одолел в реванше Эвандера Холифилда и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. На тот момент никто не мог предположить, что на следующие 25 лет эта категория останется без абсолюта.

Сам Льюис тоже лишился этого статуса очень быстро. Практически сразу он отказался от боя с обязательным претендентом по линии WBA Джоном Руисом и лишился соответствующего пояса. В организации хотели, чтобы их претендент был основным, а Леннокс выбрал Майкла Гранта, который шёл по линии WBC. Так что британец практически наложил проклятие на звание абсолютного чемпиона в тяжеловесах.

Леннокс Льюис Фото: Miguel Tovar/Getty Images

В 2007 году в мировом боксе началась эпоха четырёх поясов, так как Всемирная боксёрская организация (WBO) была признана остальными как одна из основных. С этого момента абсолютное чемпионство определяется владением четырёх титулов — WBO, WBA, WBC и IBF. Но надо сказать, что с 1999 по 2007 год в тяжеловесах не нашлось и обладателей трёх поясов.

Так вышло, что в мировом боксе любой объединительный поединок — большая головная боль. Боксёры представляют разные промоутерские организации, которые зачастую не могут договориться между собой из-за денег. Никто не хочет уступать друг другу и разменивать жирные чеки на «наследие» своих бойцов. Бо́льшая часть объединительных боёв срываются именно из-за этого. Супертяжи — не исключение, но в XXI веке, справедливости ради, было не так много ситуаций, когда кто-то из элитных боксёров этого дивизиона подбирался к абсолюту.

В начале 2010-х годов такой шанс был у братьев Кличко. Владимир в июле 2011 года выиграл у Дэвида Хэя и наконец собрал у себя в руках три титула — IBF, WBO и WBA. Бонусом ещё менее значимые IBO и The Ring, но это выглядело уже очень внушительно. Оставался титул WBC, и Владимир Кличко с удовольствием пошёл бы на объединение, но загвоздка была в том, что поясом владел его брат — Виталий. Тогда было очень много слухов о том, что братья могут и подраться, чтобы определить абсолютного чемпиона мира, но они это всё пресекали, даже несмотря на баснословные суммы, упоминавшиеся в контексте потенциального боя.

Братья Кличко Фото: РИА Новости

Следующим прекрасный шанс объединить титулы получил Тайсон Фьюри, который как раз и лишил поясов Владимира Кличко. Однако британец именно в тот момент карьеры начал опускаться на самое дно с точки зрения морального состояния. Сначала он заявил, что даст Кличко реванш и не будет драться с претендентом IBF Вячеславом Глазковым. В ответ организация лишила его титула, а Фьюри выбросил пояс в унитаз. Но это было не окончанием эпопеи, бой с Кличко постоянно переносился по медицинским показаниям, за которыми, как выяснилось, скрывался положительный допинг-тест на наркотики. Тайсона лишили лицензии, он впал в глубочайшую депрессию и отказался от оставшихся титулов.

«Я выиграл все титулы на ринге и считаю, что они должны быть потеряны именно на ринге, но на данный момент я не в состоянии защитить их. Поэтому я принял очень сложное и эмоциональное решение официально отказаться от своих поясов. Чувствую, что это единственное правильное и справедливое решение, которое пойдёт на благо бокса. Я остаюсь непобеждённым чемпионом. Желаю всем претендентам на титулы удачи. Ну а мне предстоит очередное жизненное испытание, вроде боя с Владимиром Кличко, с которым я также справлюсь», — объявил Фьюри.

Вскоре после этих событий Цыганский король вернулся в ринг, завоевал пояс WBC и уже было договорился с Энтони Джошуа, который владел остальными тремя титулами. Бой был уже оговорён, но вмешался Деонтей Уайлдер, который сумел через суд выбить себе трилогию с Тайсоном Фьюри и разрушил потенциальный поединок за абсолютное чемпионство. Всё, что было с титулами дальше — история. Джошуа выбрал себе в соперники Александра Усика и потерял титул, а Фьюри разобрался с Уайлдером, успел снова уйти и вернуться и едва не проиграл непрофессиональному боксёру.

Бой Тайсона с Усиком тоже пытаются организовать давно. В начале 2023 года этот поединок сорвался по очень мутным причинам. Казалось бы, что согласованы и сумма гонораров, и дата, но в итоге всё застопорилось из-за бюрократических проволочек. При этом каждый боксёр обвинял друг друга. Позже Фьюри из-за странного боя с Нганну ещё раз отложил встречу с Усиком, и относительно недавно перенос случился уже в третий раз — теперь из-за травмы Тайсона. Британец получил глубокую сечку во время спарринга и заявил, что вынужден сняться с поединка.

Тайсон Фьюри и Александр Усик: дуэль взглядов Фото: Alex Pantling/Getty Images

Леннокс Льюис однажды заявил, что в его время стать абсолютным чемпионом мира было тяжелее, но современным боксёрам ещё и приходится бороться с проклятием. Очередная попытка его снять будет предпринята в мае. Промоутеры согласны, телевидение и сами боксёры — тоже, осталось дождаться и надеяться, что на этот раз никто не будет получать рассечения и в дело не вмешается условный Филип Хргович, который давно ждёт бой с Усиком, так как является претендентом по линии IBF. А вдруг у этой организации лопнет терпение и бой немного потеряет в громкости, а мировой бокс снова останется без абсолютного чемпиона мира.