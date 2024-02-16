Копылов был на грани увольнения, а теперь стучится в топ-15. Как россиянин покоряет UFC

В ночь на 18 февраля в октагон возвращается один из самых ярких российских бойцов на сегодняшний день Роман Копылов. Поединок сибиряка с Энтони Эрнандесом откроет главный кард турнира UFC 298, который состоится в Анахайме.

Это не только первое появление Романа в основном карде номерного турнира, но и прямой билет в топ-15 среднего веса, так как его соперник сейчас как раз занимает 15-ю строчку. К тому же Копылов идёт на серии из четырёх нокаутов, это высоко ценят в руководстве промоушена, и это однозначно повышает акции россиянина в глазах экспертов и болельщиков.

Однако начало карьеры в UFC для Копылова выдалось далеко не таким безоблачным и ярким, хотя приходил в промоушен боец с солидным бэкграундом. В активе Копылова было немало побед в рукопашном бою и боевом самбо, где он, например, побеждал Икрама Алискерова, а также накопил 8-0 в профессионалах и стал чемпионом Fight Nights Global в среднем весе.

Дебютный поединок сначала пришлось отложить из-за травмы Романа, а когда он всё же выступил, то сделал это не очень убедительно, мягко говоря, и сразу же прочувствовал разницу в оппозиции в российских промоушенах и UFC. Копылов встретился с Карлом Роберсоном. Первые два раунда прошло примерно ровно, в одной пятиминутке лучше был россиянин, в другой — американец. А в третьем раунде Карл поймал нашего бойца на удушающий приём и оформил Роману первое поражение в профессиональной карьере. Россиянин хотел вернуться в дело как можно быстрее, но в дело тогда вмешались пандемия и проблемы с визой, и в итоге Копылов ждал чуть меньше двух лет, а потом получил бой с Альбертом Дураевым.

Бой Романа Копылова и Альберта Дураева Фото: Chris Unger/Getty Images

Поединок с соотечественником тоже не задался. Дураев перебил Копылова в первых двух раундах, а во второй пятиминутке и вовсе устроил избиение, заколачивая Романа в граунд-энд-паунд и едва не задушив его. В заключительном раунде Копылова спасало то, что Альберт устал, просто нырял в ноги и не мог ничего создать, но дотерпеть до гонга сумел и закономерно забрал победу. Роман же получил 0-2 в первых двух боях, и положение стало угрожающим.

Все понимали, что последние два боя по контракту станут для Копылова ключевыми. Он тоже отнёсся к этому максимально серьёзно, сменил место лагеря, начал тренироваться в Махачкале и активно работал над улучшением навыков в партере. Спустя год представилась новая возможность проверить свои силы. Роман выступил в Париже и нокаутировал итальянца Алессио Ди Кирико, но по ходу боя испытывал большие проблемы. Устал, отдал второй раунд, поскальзывался в неподходящий момент, однако сумел уронить Ди Кирико и спасти положение: «В первом раунде всё получалось, а вот во втором что-то пошло не так. В моей ситуации нужно было обязательно поднажать и забирать третий раунд, что я и сделал. Теперь нужно выходить на победную серию».

Победа перезагрузила Копылова во всех смыслах, но этого было мало, так как рекорд 1-2 в UFC тоже не сильно впечатлял. Зато Роман почувствовал уверенность в своих силах, вернулся в октагон в январе 2023 года и нокаутировал Пунахеле Сориано. Менеджер бойца тогда заявлял, что от этого боя зависит дальнейшее пребывание Копылова в промоушене, да и сам россиянин отлично это понимал. После боя Роман был рад: «Дай бог, это был не последний бой. Думаю, что UFC продлит контракт и даст хорошие условия».

Роман Копылов Фото: Chris Unger/Getty Images

Всё удалось — Копылов впечатлил руководство и выбил себе новый контракт. Параллельно вокруг скромного россиянина начало появляться больше медийного шума. Яркие нокауты, очень красивая ударная техника и запоминающаяся благодаря кудрям причёска. В трэш-ток Роман лезть не хочет, предпочитает коллекционировать нокауты. До конца 2023-го он оформил ещё два финиша и заставил говорить о себе.

Теперь ударную технику Копылова отмечает бывший доминирующий чемпион дивизиона Исраэль Адесанья, а сам боец получает шанс пробиться в рейтинги и сделать значительный шаг вперёд. Роман не любит заглядывать за спину соперникам, но уже не раз до этого заявлял о желании встретиться с Шоном Стриклендом. Эта цель может стать вполне досягаемой в ближайшее время, если россиянин сохранит текущий темп и обойдётся без травм.

Так или иначе, Копылов уже показал характер и доказал, что такие бойцы обязательно должны быть в промоушене и могут прийти к успеху даже без трэш-тока. Уже сейчас Роман — яркая звезда UFC из России, и, скорее всего, это лишь начало.