Джиу-джитсу без приёмов. Исмаилов и Копылов устроили шоу на ACBJJ 15

В Санкт-Петербурге состоялся турнир ACBJJ 15 – открытый чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу. В финальный день турнира зрители увидели схватку в но-ги (борьба без кимоно) известного российского бойца Магомеда Исмаилова и действующего бойца UFC Романа Копылова.

Анонс этого поединка получился довольно неожиданным, и в большей степени из-за участия в нём Романа Копылова. Во-первых, Роман является базовым ударником, заслуженным мастером спорта по рукопашному бою, и борьба не является его сильнейшей стороной. Во-вторых, Копылов выступает в UFC, где спортсмены подписывают эксклюзивные контракты, но так как поединок Романа и Магомеда прошёл по правилам джиу-джитсу, в UFC дали разрешение Копылову на выступление.

«В UFC дали своё согласие на такое противостояние. Для Копылова встреча с таким соперником, как Исмаилов, является отличной возможностью для развития. Во-первых, это возможность медийно поработать на российскую аудиторию. Согласитесь, Исмаилов – очень известный боец. Во-вторых, Магомед – базовый борец, и в схватке с ним мы поймём, на каком уровне находится борьба у Копылова и куда нам развиваться», — рассказал руководитель команды «Рать» Александр Скаредин.

Роман присоединился к лучшей лиге мира в ноябре 2019 года и стартовал с двух поражений: сначала проиграл удушающим приёмом Карлу Роберсону, а затем уступил единогласным решением судей Альберту Дураеву. Но затем Копылов вышел на отличную победную серию, одержав четыре победы нокаутами подряд. В последний раз Копылов появлялся в клетке в сентябре и нокаутировал ударом по корпусу Джоша Фремда.

Магомед Исмаилов в особых представлениях не нуждается и является одним из самых медийных российских бойцов. По правилам ММА в последний раз Исмаилов дрался в декабре 2022 года, когда единогласным решением судей победил Александра Шлеменко. В последнее время базовый борец Исмаилов пробует себя в боксе, в марте 2023 года Магомед провёл свой последний поединок, в котором большинством судейских голосов одолел Ивана Штыркова. Вероятно, это связано с проблемами с коленями, о которых Мага неоднократно говорил, и именно из-за этого он стал реже выступать в ММА. И от этого схватка по джиу-джитсу выглядит ещё более удивительной.

Долгое время бойцы сражались за захват, Магомед провёл тейкдаун на исходе первой минуты, но закрепиться в партере не сумел. От второй попытки прохода в одну ногу Роман защитился, однако на краю татами Исмаилов всё же провёл бросок. На это Копылов ответил красивым подхватом, чему поаплодировал даже Лысый хищник. Бойцы не стремились уходить в партер и демонстрировали навыки борьбы в стойке. Исмаилов совершил красивый бросок через грудь, на что Роман вновь ответил подхватом.

Лишь под конец четвёртой минуты Мага ещё раз прошёл в одну ногу и наконец перевёл схватку на землю. Правда, каких-то активных действий от Исмаилова не было. Он пытался выйти на кимуру, пытался поймать шею, но Копылов со всеми этими попытками справлялся. При этом Магомед никуда не отпускал соперника, и Копылову долгое время приходилось просто защищаться. Исмаилов продолжал менять позиции, выходил в боковой контроль, даже в полный маунт. В одном из эпизодов Исмаилов сымитировал добивание руками, чем повеселил публику, а затем просто поднялся в стойку.

Последнюю минуту бойцы провели в стойке. Исмаилов несколько раз пытался снова пройти в ноги, но Копылов здорово защищался.

По сравнению с другими схватками, которые были на турнире, встреча Исмаилова и Копылова была частью шоу. Оба относились друг к другу с уважением, никто не хотел нанести травму сопернику. Магомед и Роман порадовали зрителей красивыми бросками, при этом в партере активных действий практически не было. В итоге ни один из бойцов не сумел набрать баллы за девять минут схватки, и большинством судейских голосов победу одержал Магомед Исмаилов, который отметил уровень Копылова.

«Я чувствую его победителем в этой схватке. Я-то борец, а он ударник. И он показал себя с лучшей стороны. В следующий раз буду на него настраиваться гораздо серьёзнее», — сказал Магомед Исмаилов после боя.

Роман после встречи также поблагодарил Исмаилова за схватку.

«Я благодарен лиге за приглашение, с радостью на него откликнулся. В этой ситуации не важно, выиграл я или проиграл, надеюсь, зрителям понравилось. В конце сказал Маге: «Давай поднимемся в стойку и поборемся». Он согласился», — сказал Роман Копылов.