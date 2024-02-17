Главный секс-символ MMA возвращается. У Ванзант закончились деньги?

Пейдж Ванзант – одна из самых запоминающихся девушек в истории UFC. И это вызвано не столько зрелищными боями, сколько её красотой и привлекательностью. Девушка быстро закрепила за собой статус главного секс-символа MMA. В 2020 году Пейдж провела последний поединок в лучшей лиге на планете, а затем попыталась покорить BKFC, где бои проводятся на голых кулаках. Правда, Ванзант в последний раз выходила драться больше двух лет назад. Но, видимо, до возвращения красотки остались считаные недели. Американка возвращается в бои, причём решила сменить дисциплину.

Стоит отметить, что в последнее время дела Пейдж шли не лучшим образом. Из UFC она ушла после трёх поражений в четырёх проведённых поединках. Последовательно Ванзант били Мишель Уотерсон, Джессика-Роуз Кларк и Аманда Рибас. После этого девушка решила попробовать свои силы в боях на голых кулаках. Но в BKFC старт получился провальным. Пейдж проиграла Британии Харт и… Рейчел Остович, которую в своё время разбила в UFC. Оба раза девушка уступила решениями, но позитива это вряд ли добавило. А затем дважды сорвался бой с Чарисой Сигалой.

Пейдж Ванзант Фото: Из личного архива спортсменки

Пейдж ушла в тень и на протяжении долгого времени не появлялась на профессиональном поприще. Иногда она выступала в качестве комментатора и аналитика, но при этом не проводила поединков. Теперь же состоится возвращение, но биться она будет по правилам профессионального бокса.

Пейдж Ванзант экс-боец UFC «На днях звонил менеджер, предлагал бой по правилам бокса. Я согласилась. Все подробности, наверное, раскрывать нельзя, ведь контракт ещё не подписан. Сперва мне предложили провести бой 23 марта. И я сказала менеджеру: «Чёрт возьми! Конечно же, да!» Но потом пошли разговоры о переносе на май или июнь. Сперва думала, что вновь буду драться на голых кулаках, но, когда мне предложили бокс, я сразу же согласилась».

Стоит отметить, что для Пейдж этот поединок – вообще не про деньги. Она заявляла, что один день на OnlyFans приносит ей больше, чем вся бойцовская карьера. Видимо, девушка очень сильно соскучилась именно по поединкам. Это видно и по её словам, и по смелости перехода в новую дисциплину. Стоит отметить, что профессиональный бокс сильно отличается от смешанных единоборств, требует совершенно иной подготовки. И Ванзант не стесняется экспериментов, готова попробовать свои силы.

Пейдж Ванзант Фото: Из личного архива спортсменки

Пока не совсем понятно, под эгидой какого промоушена девушка проведёт свой первый поединок. Скорее всего, такой возможностью заинтересовалась организация Misfits. Именно там стараются собрать всех звёзд и самых ярких медийных личностей. Но можно подумать и о других лигах, которые сейчас активно занимаются своим развитием. Например, организация Rizin, которая уже проводила боксёрские поединки, даже приглашала Флойда Мейвезера-младшего. И есть ощущение, что в Японии в красотку Ванзант могут влюбиться абсолютно все фанаты.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в Okko.

Что касается потенциальных соперниц, пока никакой информации не появляется даже на уровне слухов. Но складывается ощущение, что это должен быть кто-то с прошлым в смешанных единоборствах. Самый любопытный вариант – сражение с Крис Сайборг. Та провела в профессиональном боксе два поединка, причём в последнем победила нокаутом, имеет рекорд 2-0. А может, ради противостояния с Ванзант вернётся Аманда Нуньес? Интересно, какие именно планы у организаторов предстоящего события.