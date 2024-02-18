Сехудо даже целовали, но победить не дали. Двалишвили переехал легенду UFC

В Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном карде прошёл поединок в легчайшем весе между экс-чемпионом организации в двух дивизионах Генри Сехудо и топовым грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

Генри Сехудо – одна из главных звёзд UFC, если брать в расчёт только спортивную составляющую. Олимпийский чемпион-2008 по вольной борьбе дебютировал в ММА в 2013 году, меньше чем за два года провёл шесть боёв, во всех одержал победы и подписал контракт с UFC. Продолжил победную серию Генри и в лучшей лиге мира, добавив в свой актив ещё четыре победы. Таким образом, Сехудо получил свой первый титульный шанс, но был нокаутирован легендарным Могучим Мышонком Деметриусом Джонсоном. Далее последовало ещё одно поражение от Джозефа Бенавидеса, и Сехудо пришлось одержать ещё две победы, чтобы вновь получить шанс в бою с Джонсоном. И Генри этим шансом воспользовался, совершив один из главных апсетов в истории UFC. Сехудо победил раздельным решением, прервав гегемонию Джонсона в наилегчайшем весе, а после нокаутировал в первом раунде чемпиона легчайшего веса Ти Джея Диллашоу.

Две фантастические победы сделали из Сехудо настоящую звезду, и он пошёл дальше: Генри разобрался с Марлоном Мораесом, выиграв чемпионский пояс в легчайшем весе и став двойным чемпионом. В мае 2020 года Сехудо защитил пояс в наилегчайшем весе в бою с Домиником Крузом и завершил карьеру, однако через три года вернулся в UFC, сразу же получив титульный шанс против Алджамейна Стерлинга. Бой получился близким, Сехудо, несмотря на долгий простой, дал Стерлингу тяжёлый бой, но всё же проиграл.

Во втором поединке после возвращения в соперниках Сехудо ожидал лучший друг Стерлинга – Мераб Двалишвили. Грузинский боец дебютировал в ММА на год позже Генри, набил рекорд 7-2 и был приглашён в UFC, где выдал ужасный старт, потерпев два поражения подряд. Мераб был на грани увольнения, но с тех пор Двалишвили больше не проигрывал. Он победил Марлона Мораеса, Жозе Альдо, а в последнем бою уверенно разобрался с Петром Яном. Победная серия Мераба составляла девять поединков, и это впечатляющий результат.

Сехудо начал поединок с прессинга, первую минуту Генри поддавливал соперника, выбрасывая лоу-кики и пытаясь сблизиться. В начале второй минуты Сехудо точно попал слева, Двалишвили, казалось, поплыл, но Генри не бросился добивать оппонента. Мераб попробовал провести тейкдаун, однако Генри довольно быстро встал, после чего уже Сехудо оказался сверху в партере и полторы минуты контролировал Двалишвили на земле.

Второй раунд начался с разменов с дистанции, после чего Сехудо совершил тейкдаун, но Двалишвили довольно быстро поднялся. После этого Мераб захватил инициативу, стал больше попадать в стойке, а в середине раунда оформил два тейкдауна, правда, извлечь из этого выгоду грузинский боец не сумел. Концовка раунда осталась за Мерабом, который остановил попытку прохода в ноги от Сехудо, а затем пытался выйти на гильотину.

В начале третьего раунда Сехудо попытался вернуть себе инициативу, но Мераб сбивал темп поединка постоянными попытками пройти в ноги, но Сехудо здорово защищался от борьбы. В первой половине заключительного раунда Генри был активнее, однако затем Мераб вновь включился, совершил несколько хороших попаданий, а затем провёл эффектный амплитудный бросок. До конца поединка Мераб засушил бой, понимая, что по очкам он этот бой выигрывает.

Двалишвили не показал той прыти, которая была в бою с Яном. Мераб не был так убедителен, не всё получалось в борьбе, но всё же в этом поединке Двалишвили был лучше Сехудо. Генри провёл неплохой поединок, сумел сдержать напор грузинского бойца, и даже был близок к нокдауну в первом раунде. Но судьи отдали предпочтение Мерабу — 29:28 на карточках всех рефери. Двалишвили одержал очередную победу и является одним из главных претендентов на титул в легчайшем весе.