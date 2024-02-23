Вырубал соперников в ринге и немцев на фронте. Удивительная история Николая Королёва

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Во времена Великой Отечественной войны большинство спортсменов отправлялись на фронт, в том числе и советские боксёры. Одним из ярких представителей бокса во времена войны стал Николай Королёв – четырёхкратный абсолютный чемпион СССР, победитель Летней рабочей Олимпиады, обладатель Ордена Красного Знамени.

Николай Королёв родился в 1917 году в Москве. С детства увлекался спортом, правда, сначала его интересовали игровые виды спорта, в частности футбол. Однако в 16 лет друзья Королёва привели его в боксёрский зал, где он в итоге и остался. Как отмечал сам Николай, после первой тренировки он хотел забросить эту идею, так как крепко получил во время спаррингов. Но перспективу мощного Николая Королёва заметил Иван Богаев, который стал тренировать юношу. Позже Королёв поступил в техникум физической культуры при Парке культуры и отдыха имени Сталина и стал тренироваться у Константина Градополова, а затем у Аркадия Харлампиева – двух выдающихся советских наставников.

Николай Королёв Фото: РИА Новости

Пожалуй, самым интригующим противостоянием в советском боксе 30-х годов были поединки молодого и перспективного Королёва с более опытным и титулованным Виктором Михайловым. Впервые Николай встретился с Михайловым в 17 лет и проиграл, затем последовали ещё два поражения. Но в 1936 году Королёв всё же выиграл у Михайлова, впервые став абсолютным чемпионом СССР, а на следующий год выиграл Летнюю рабочую Олимпиаду в Бельгии.

Николай стал ведущим тяжеловесом страны, ещё дважды выиграл чемпионат СССР. При этом, будучи титулованным спортсменом, в 1939 году Королёв стал курсантом школы лётчиков-истребителей, где с ним произошла неприятная ситуация: во время одного из прыжков с парашютом он сильно повредил стопу, которая в итоге так и не зажила окончательно. Николай был вынужден оставить курсантское дело, а с началом войны эта травма не позволила ему попасть в армию и отправиться на фронт – забраковала медкомиссия.

Тем не менее Королёв был настойчив и всё же оказался на войне: он попал в партизанский отряд «Митя», которым командовал Дмитрий Медведев. Отряд состоял в основном из спортсменов и занимался разведкой. Николай Королёв неоднократно проявлял смелость и героизм во время войны, но одна история была особенной.

Отряд «Митя» попал под обстрел, и Медведев получил серьёзное ранение. Королёв спасал раненого командира, выводил его из-под обстрела, но в итоге наткнулся на немцев. Николай не придумал ничего лучше, чем положить раненого Медведева, а самому сделать вид, будто сдаётся в плен. Немцы отвели его в своё укрепление, где Королёв уже начал импровизировать. Николай по-боксёрски потушил свет двум противникам, после чего бросил гранату. Взрыв задел и самого Королёва, который получил контузию и был отправлен в Москву в госпиталь вместе с Медведевым.

Ранение не позволило больше Николаю вернуться на фронт, хотя и в этот раз он рвался в бой. Но Королёва оставили в тылу, где он мог принести не меньше пользы в военно-спортивной подготовке населения. С 1942 года Николай снова стал боксировать и выступать на турнирах. У него появился новый принципиальный соперник – Андро Навасардов. Боксёры встречались между собой 10 раз, в семи победа доставалась именно Королёву.

Николай Королёв Фото: РИА Новости

За свою карьеру Николай девять раз становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал звание абсолютного чемпиона СССР. Продолжил боксировать Королёв и в послевоенные годы, в том числе выезжал на турниры в Хельсинки и Прагу, где становился победителем. Удивительно, но слава о Королёве долетела даже до США, где узнали про его достижения и предложили ему провести бой не с кем-нибудь, а с легендарным Джо Луисом.

«Предложили именно американцы. В боксёрских журналах США довольно подробно освещались поединки и лучших боксёров-любителей. В послевоенные годы советская боксёрская федерация не имела контактов ни с профессионалами, ни даже с Международным олимпийским комитетом. Тем не менее об успехах боксёра Королева хорошо было известно даже в США, а к спортивным успехам популярности ему добавляло участие в военных операциях. Так что американцы с большим энтузиазмом пытались пригласить Королёва в США. Но дело в том, что после боя против Джо Луиса или с любым другим профессионалом АИБА (Международная федерация любительского бокса) лишила бы отца права выступать на Олимпиадах. А он этого больше всего хотел. Ещё в 1949 году отец уверенно выиграл звание чемпиона СССР, победив в финале литовца Шоцикаса. В 1951 году, в возрасте 34 лет он ему же уступил в очень упорной борьбе, и на первую (для нашего спорта) Олимпиаду поехал именно Шоцикас. Отец из-за этого, как я поняла, переживал сильнее, чем от несостоявшегося боя с профессионалами», — делилась воспоминаниями дочь Николая Королёва Надежда.

Николай Королёв умер в 1974 году. Один из самых успешных боксёров военных лет был уникальной личностью. Начав заниматься спортом лишь в 16 лет, он достиг небывалых высот. При этом Королёв постоянно хотел развиваться и в других направлениях: пробовал себя в авиации и очень любил технику. Королёв имел сильный характер, который проявлял не только в ринге, но и в боевых действиях, за что был удостоен Ордена Красного Знамени.