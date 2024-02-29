Снимается чаще, чем дерётся. Что не так с карьерой Умара Нурмагомедова

Казалось, совсем недавно Генри Сехудо называл Умара Нурмагомедова самым опасным и сложным бойцом легчайшего дивизиона. Звёздный Шон О’Мэлли выражал уверенность, что попадание в топ-рейтинга легчайшего веса для россиянина лишь вопрос вопрос времени. Но месяц идёт за месяцем, а статус Нурмагомедова в промоушене не меняется.

Кажется, Умару впору присудить звание чемпиона. Но не UFC, а по отменённым поединкам. Талантливому бойцу всего 28 лет, за плечами солидный рекорд из 16 побед, в графе поражений прочерк — а карьера буксует. В настоящий момент двоюродный брат Хабиба занимает лишь 13-ю строчку в рейтинге бойцов легчайшего веса. При таком раскладе о поясе не то что говорить, а даже мечтать рановато. Как же вышло, что такой выдающийся спортсмен до сих пор не у дел и лишь ожидает нового витка развития своей карьеры?

В смешанные единоборства Умар пришёл в 2016 году и с наскока стал буквально выносить соперников. Первая победа решением была лишь в пятом поединке. До этого с оппонентами он расправлялся исключительно досрочно: с помощью сабмишенов и один раз за счёт нокаута. В следующем году из октагона Умар как будто не выходил. Россиянин провёл четыре боя, выиграв в каждом из них. Приглашение в UFC последовало в 2020-м.

Умар Нурмагомедов Фото: Louis Grasse/ZUMA/ТАСС

Когда казалось, что победная серия будет перенесена на лигу Даны Уайта и широкая аудитория узнает ещё об одном Нурмагомедове, произошло нечто, что потом ещё долго будет преследовать спортсмена – поединок с его участием отменился. Сначала из-за пандемии крест был поставлен на бое Умара с американцем Хантером Азуром. Далее сам россиянин примет решение сняться с двух поединков: сперва в октагоне его не дождался британец Натаниэль Вуд, а потом – представитель Казахстана Сергей Морозов. Бой с Морозовым всё же состоялся, но уже в 2021 году. Умар уверенно победил, задушив оппонента во втором раунде. Дальше в первом раунде будет повержен Брайан Келлехер. А потом карьера Нурмагомедова словно закольцуется. Поединки будут чередоваться с отменами, и переломить эту тенденцию у российского бойца не получилось сих пор.

Ситуация стала такой очевидной, что одно только имя Умара начало ассоциироваться с отменёнными боями. И если при обсуждении Хабиба на первый план выходят разговоры о величии и споры по поводу первого места в рейтинге P4P, то в случае с его двоюродным братом всё совсем не так. Когда Умар однажды спросит, почему никто не называет его имя для боя, один из фанатов безжалостно ответит: «Может, всё потому, что ты никогда не появляешься на боях».

Потом то же самое произнесёт Кори Сэндхаген, поединок с которым должен был вывести Нурмагомедова на новый уровень.

Кори Сэндхаген боец UFC «Было сложно решиться на бой с Умаром. Я дал ему шанс, хотя он провёл всего четыре боя. Пока что он чаще снимается с боёв, чем дерётся. Это чистая правда».

Справедливости ради, винить Умара во всех отменённых боях было бы неправильно. Коронавирус, травма плеча – россиянину действительно не везёт. Но так или иначе сорвавшихся поединков в UFC на данный момент у него больше, чем состоявшихся – пять против четырёх. К счастью для Нурмагомедова, очень скоро эта статистика улучшится. Ведь в ночь со 2 на 3 марта Умар проведёт такой долгожданный бой. В соперниках – дебютант промоушена Бекзат Алмахан. Конечно, немногие, чьи имена фигурировали в разговорах о получении претендентского боя, обрадовались бы новичку. Но, кажется, Умар в этом отношении совсем не капризен.

Топы или просто рейтинговые бойцы его остерегаются – поединка с россиянином не хочет никто. «Все боятся Умара Нурмагомедова. UFC усердно работает, чтобы устроить ему бой, но никто не хочет соглашаться. Это факт», — скажет его менеджер Али Абдель-Азиз. И, как ни странно, даже в этом можно найти определённые плюсы – с Нурмагомедовым не хотят драться, потому что поражение от занимающего 13-е место в рейтинге бойца может выключить любого претендента из титульной гонки. Соперники знают уровень россиянина. Умар и сам его прекрасно знает. Победа над Алмаханом позволит ему получить рейтингового спортсмена. А дальше – всё будет в его руках. Наученный горьким опытом, Умар своего, скорее всего, уже не упустит.