По таланту не хуже Орла, но остановились в развитии. Почему буксуют карьеры братьев Хабиба

С момента завершения Хабибом Нурмагомедовым карьеры прошло больше трёх лет. Его дело продолжают двоюродные братья – Усман, Умар и Абубакар. Они являются представителями самых топовых организаций на планете. Но в последнее время карьеры этих бойцов откровенно застаиваются. Постепенно влияние Орла на мир единоборств начинает спадать. Кроме того, отсутствие Хабиба и его постоянной включённости в тренировочный процесс братьев также сказывается в негативном плане. И прямо сейчас их перспективы становятся всё более туманными.

Первым проблемы настигли Умара. В прошлом году он должен был провести поединок с Кори Сэндхагеном. Но прямо перед боем получил обиднейшую травму плеча. А ведь казалось, что эта битва могла стать последним шагом перед получением титульника. Однако вместо этого Нурмагомедова ждало длительное восстановление. А после него Умар получил соперника, которого не ожидал увидеть в оппозиции никто. Это нерейтинговый дебютант UFC Бекзат Альмахан, представляющий Казахстан. С одной стороны, такой поединок позволит вернуться в промоушен после повреждения. Но с другой — никакого продвижения к титульному бою он, скорее всего, не инициирует. Да и травматичность Умара уже известна всем.

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Затем проблемы настигли и Усмана Нурмагомедова. В ноябре 2023 года стало известно, что в крови бойца были найдены запрещённые вещества. Представить такую ситуацию при непосредственном участии Орла в подготовке родственника было бы невероятно сложно. Конечно, лишать чемпионского пояса Bellator его не стали. Но при этом брат Хабиба получил длительную дисквалификацию. И сейчас есть вероятность, что следующий бой Усмана может сорваться, а ведь это титульник и финал Гран-при.

Александр Шаблий российский боец Bellator «Официально лига ещё не анонсировала бой, произошла утечка информации. Сейчас идёт подтверждение всех деталей, которые были с нами согласованы изначально. Из-за того что PFL выкупила Bellator, они теперь не хотят доводить Гран-при до финала, они хотят, чтобы я просто подрался за титул. В начале января появилась информация, что бой под вопросом, не было понятно, состоится ли финал Гран-при. Тогда я попросил просто отдать мне контракт. Они хотели поставить меня перед фактом. Выкупили организацию, а дело до конца доводить не собираются».

Следующими проблемы добрались до Абубакара. 14 февраля он был удалён из ростера UFC. 34-летний россиянин в последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC on ESPN 46, проиграл единогласным судейским решением бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу. Всего на его счету в лучшем промоушене планеты было две победы и два поражения. Одна из основных претензий к Абубакару — его огромные простои. Но складывается ощущение, что, если бы протекция Хабиба была крепка, его брата всё равно не рискнули бы увольнять из UFC.

Абубакар особых звёзд с неба никогда не хватал. А вот талант Умара и Усмана не вызывает никаких сомнений. И они оба вполне могли бы не только повторить рекорд Орла, но и превзойти его. Однако пока их карьеры практически остановились. И следующие поединки вряд ли дадут серьёзный толчок. Складывается ощущение, что главной причиной этого является отсутствие Хабиба в непосредственной близости. Интересно, сможет ли Орёл вернуться хотя бы на тренерский мостик для того, чтобы перезагрузить карьеры братьев.