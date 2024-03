Дайте Малыхину поединок с Нганну! Анатолий — уникальный боец, но дерётся не с теми людьми

Вчера Анатолий Малыхин вошёл в историю смешанных единоборств, победив Ренье де Риддера на турнире ONE 166. Россиянин в красивом стиле разобрался с голландцем, став обладателем трёх чемпионских поясов одновременно в различных весовых категориях! Хотя де Риддер долго считался большой звездой промоушена, в обоих поединках с Малыхиным он проиграл без шансов. Счастливый же Анатолий, возможно, вскоре пойдёт даже за четвёртым поясом ONE. Но разве этого хотят болельщики?

Даже если Малыхин завершит карьеру прямо сейчас, он уже останется одной из главных легенд азиатской лиги. Но если вспоминать список соперников, которых бил наш звёздный соотечественник, там не окажется ни одного топового имени по мировым меркам. Хейтеры Анатолия уверяют, что россиянину просто нечего делать на более высоком уровне оппозиции, поэтому Малыхин продолжает радовать боссов и зрителей ONE. Однако дело вовсе не в том, что Сладкий опасается звёздных бойцов.

Карьера Анатолия далеко не всегда была такой успешной и безоблачной. Несмотря на большие успехи в любительских единоборствах, на профессиональном уровне Малыхин едва сводил концы с концами. Первым, кто по-настоящему поверил в перспективного россиянина, стал босс ONE Чатри Ситиотдонг, давший спортсмену всё необходимое. К нему Анатолий испытывает глубокую благодарность, из-за чего даже не рассматривает возможность ухода.

Анатолий Малыхин

боец

«Если будет бой чемпион ONE против чемпиона UFC, то да, а так я ни при каких условиях не покину ONE. Объясню почему. Я жил мечтами о спорте, хотел быть в спорте, зарабатывать, быть хорошим спортсменом. В принципе, я никому не был нужен. Хотя показывал хорошие результаты, побеждал, был «0» в графе поражений. Но ни UFC не присылала предложений, ни Bellator, никто. А в ONE FC дали мне место, дали дом. Как я могу из своего дома уйти? Ты бы ушёл, если бы тебя позвал сосед, сказал: «Давай, приходи, у меня хлеб, масла побольше, чем у тебя, сахар к чаю»? Из своего дома не уйдёшь. Мне уже здесь и заканчивать карьеру».