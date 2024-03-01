Малыхин творит историю! Анатолий уничтожил де Риддера и стал чемпионом ONE в трёх весах

1 марта состоялся турнир ONE 166 в Лусаиле (Катар). Внимание всех российских болельщиков было приковано к титульному поединку в среднем весе: чемпион организации Ренье де Риддер проводил защиту пояса против российского чемпиона в полутяжёлом и тяжёлом весах Анатолия Малыхина.

Россиянин – настоящая звезда One Championship. Анатолий выступает в лиге с 2021 года, имеет на счету пять досрочных побед в пяти поединках, а также два титула. Сначала Малыхин нокаутировал Кирилла Грищенко и стал временным чемпионом в тяжёлом весе, после этого Анатолий отправил в нокаут Ренье де Риддера, владевшего поясом в полутяжёлом дивизионе, а после этого финишировал Арджана Бхуллара и обменял временный пояс в тяжах на полноценный.

Этого россиянину оказалось мало, и он пошёл на историческое событие и получил титульный поединок в среднем весе. В случае победы Малыхин должен был стать обладателем уникального достижения – владельцем чемпионских поясов в трёх весовых категориях одновременно. Анатолию пришлось заняться серьёзной весогонкой, но россиянин отметил, что с лёгкостью влез в 93 кг.

«Знаешь, эти 93 кг я сделал, вообще не почувствовал. Видел, как мои друзья гоняют намного меньше веса. Я начал со 117 кг, вообще не понял, всё само ушло, вес сделал ещё два дня назад. Просто у меня возникли некоторые волнительные моменты, так как надо сдавать гидрацию. Сегодня двое не сдали, сняли гонорары. Скажу как есть: ты там должен помочиться, чтобы показать воду. Ты не можешь просто выгнать всю воду и встать на весы изнеможённым, ты должен быть в порядке. Вчера ночью выпил два литра воды, утром – литр, походил и даже перегнал. Сдал гидрацию, сделал вес с божьей помощью. Чувствую себя лет на 20, просто свеженький, молоденький. Мама звонит в слезах: «Сынок, помолодел, покрасивел!» Жена подходит, каждый раз по прессу проверяет. За шесть лет совместной жизни первый раз пресс увидела у мужа. Говорит, думала, что там только пузо», — рассказал Анатолий Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В соперниках у Малыхина вновь оказался Ренье де Риддер. Голландский рыцарь до первого поединка с Анатолием был непобеждённым бойцом с рекордом 16-0 и двойным чемпионом One. Голландец обладает хорошими навыками в грэпплинге, и 11 побед он одержал именно сабмишенами, ещё три – нокаутами. Де Риддер имеет хороший послужной список, но после поражения от Малыхина по ММА больше не выступал, взяв паузу. Теперь Ренье решил поквитаться с россиянином уже в другом дивизионе, в котором он также владел чемпионским поясом.

Малыхин с первых же секунд пошёл вперёд, выбросил несколько отличных боковых, де Риддер стал спасаться в клинче. В стойке Ренье пытался сдерживать Анатолия на дистанции за счёт лоу-киков, фронт-киков, в одном из эпизодов даже сбил россиянина с ног. Но Малыхин продолжал напирать, сыпать мощные серии на руках, и де Риддеру приходилось крайне тяжело. Ренье много клинчевал, пытался провести тейкдаун, однако россиянин оставался на ногах.

Второй раунд вновь начался с наскоков от Малыхина, хорошо цеплял Анатолий соперника, и Ренье вновь клинчевал, выбрасывая колени по корпусу. Голландец раз за разом пытался пройти в ноги, но россиянин чётко защищался от тейкдаунов и продолжал разбирать де Риддера в стойке. В середине раунда Ренье откровенно болтало, Анатолий продолжал атаковать, менял этажи атак. Очень тяжело приходилось чемпиону в конце раунда, но де Риддер достоял до гонга.

Третий отрезок стартовал с атак Анатолия, Ренье сильно устал и пытался вновь пройти в ноги, но Малыхин всё видел. Анатолий встретил тейкдаун, выбросил в партере несколько ударов коленями и поднялся в стойку. А вот де Риддер подняться не смог. Настолько устал голландец, что был вынужден отказаться от продолжения боя.

Анатолий сотворил историю. Малыхин стал тройным чемпионом ONE одновременно!