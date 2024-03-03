Доминирование в стиле брата. Нурмагомедов легко разбил бойца из Казахстана

Умар Нурмагомедов — парень, от которого давно ждут больших свершений. Непобеждённый двоюродный брат Хабиба ворвался в UFC эффектно, легко и красиво расправившись с несколькими бойцами. Удачный старт Умара в промоушене заставил восхищаться как фанатов, так и его потенциальных соперников по легчайшему дивизиону: даже острый на язык Генри Сехудо признавал, что Нурмагомедов в ближайшее время обязан стать чемпионом UFC. Но вмешались травмы.

Умар сорвал из-за проблем со здоровьем сразу несколько поединков, пропустив больше года. Сегодня Нурмагомедов наконец-то вернулся в октагон. Соперника ему подобрали не самого опытного: Бекзат Алмахан ещё не успел проявить себя в UFC, хотя и набил достойный рекорд в других лигах. Тем не менее сегодня все ожидали от Умара победы — иного результата попросту не поняли бы. Что, конечно, накладывало на россиянина дополнительный груз ответственности.

Нурмагомедов вышел в октагон абсолютно сконцентрированным и уже на первых секундах спокойно ушёл от могучего хай-кика соперника. Алмахан вообще начал поединок очень активно, выбрасывал массу тяжёлых ударов в стойке, но уже на первой минуте бой перешёл в партер. Там Умар чувствовал себя максимально комфортно, крутил оппонента и обстреливал ударами рук. Бекзат отчаянно отбивался и всё-таки дотерпел до конца первого раунда, несмотря на полученный урон.

Второй раунд начался по тому же сценарию — жёсткий размен в стойке и переход в борьбу. Там Алмахан пропускал массу ударов, вставал, но тут же снова оказывался на канвасе. Умар делал свою работу спокойно, не нацеливаясь на досрочный финиш. Аналогичную картину зрители увидели и в третьем раунде — Нурмагомедов снова выиграл вчистую, разбивая оппонента в партере. Неудивительно, что судьи единогласно отдали Умару победу. Брату Хабиба явно нужны соперники повыше классом.