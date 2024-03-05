Чемпион ОИ против боксёра с рекордом 0-1. Где смотреть бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

Дата и время боя Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

Турнир по профессиональному боксу Knockout Chaos состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном бою вечера встретятся олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по трём профессиональным версиям Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Начало боксёрского вечера запланировано на 18:00 мск. Джошуа и Нганну выйдут в ринг не ранее 23:00 мск.

Прямая трансляция боя Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

Турнир Knockout Chaos с участием Джошуа и Нганну официально в России показан не будет. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в своей онлайн-трансляции.

Полный кард турнира Knockout Chaos

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;

Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;

Рэй Варгас — Ник Болл;

Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;

Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;

Джастис Хани — Кевин Лерена;

Андрей Новицкий — Хуан Торрес.

Прогнозы на бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

Дерек Чисора, боксёр-тяжеловес: «Думаю, что на Энтони сейчас большое давление. Он представляет всех нас в данный момент, тем более выходя на бой с человеком из другого вида спорта. К тому же вспомните, что Фрэнсис смог отправить в нокдаун Тайсона Фьюри. Поэтому сейчас для Энтони будет самый тяжёлый бой. У Фрэнсиса на самом деле довольно высокий боксёрский IQ, плюс он хорош на контратаках… Моё мнение — это будет тяжёлый бой для Энтони, но нокаутирует ли он его — сложно сказать».

Джон Джонс, чемпион UFC в тяжёлом весе: «Я болею за Фрэнсиса просто из-за того, через что ему пришлось пройти, как далеко он продвинулся в жизни, и потому, что он является таким же мастером смешанных единоборств, как и я. Как можно не болеть за Фрэнсиса? Он прекрасный, прямой человек. Но Энтони Джошуа занимается боксом с самого детства, а я из тех парней, которые проявляют должное уважение, когда это необходимо. Не люблю рисковать, но, если бы мне пришлось поставить на исход боя свои деньги, я бы поставил их на Энтони Джошуа. Прости, Фрэнсис!»