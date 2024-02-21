Нганну — гений бокса или везунчик? Разбираем боксёрскую технику экс-чемпиона UFC

8 марта в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский турнир. В главном событии экс-чемпион мира в трёх версиях супертяжёлого веса Энтони Джошуа встретится с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. О таком противостоянии ещё пару лет назад было невозможно подумать, а сейчас все топовые боксёры хотят драться с Нганну, у которого рекорд – 0-1. Причина проста – Фрэнсис провёл фантастический бой с Тайсоном Фьюри, в котором не просто прошёл все 10 раундов, но и отправил Цыганского короля в нокдаун. И у многих возникает вопрос: это Нганну так хорош в боксе или же ему просто повезло, что Фьюри совершенно не готовился к поединку?

В UFC Фрэнсис славился своей физической силой и нокаутирующей мощью: после его попаданий бойцы буквально складывались пополам, а голова Алистара Оверима едва не отлетела после точного апперкота Фрэнсиса. При этом сказать, что Нганну обладал какой-то первоклассной техникой, нельзя: в основном он просто шёл вперёд как танк, выбрасывал размашистые удары, большинство из которых приходились либо по воздуху, либо по блоку. Но если этот удар долетал до цели – это означало конец. Наглядный пример – поединок Фрэнсиса против Жаирзиньо Розенстрайка. Нганну просто набросился на соперника, первые три удара пришлись по воздуху, а четвёртым Фрэнсис потушил Розенстрайку свет. И пока Жаирзиньо падал, Нганну ещё дважды пробил по воздуху.

Хищтник начал заниматься спортом только в 22 года: Он хотел стать боксёром, но его физическую мощь заметили и направили в смешанные единоборства. Так что к мечте о боксе Фрэнсис вернулся уже после того, как стал одной из главных звёзд ММА-индустрии.

Фрэнсис Нганну Фото: Mark Robinson/Matchroom Boxing via Getty Images

Учитывая всё вышесказанное, а также то, что у Нганну были явные проблемы с функциональной подготовкой, из-за которых в некоторых боях по ММА Фрэнсис закислялся и искал кислород уже после первого раунда, сложно было поверить в то, что он сумеет успешно дебютировать в боксе в 37 лет. Тут ещё накладывались и особенности бокса как вида спорта – большие перчатки, ринг вместо клетки, большое количество коротких раундов. Ну и, конечно, в соперниках у Нганну был один из лучших тяжей современности – Тайсон Фьюри.

Но Нганну по-настоящему удивил. Отбросим странности подготовки Фьюри к этому бою, это проблемы самого британца. Фрэнсис подошёл к дебюту осознанно, много тренировался и даже привлёк в свою команду Майка Тайсона: конечно, это был больше пиар-ход, но кое-какие советы Железный Майк всё же дал экс-чемпиону UFC.

Майк Тайсон Фото: LightRocket via Getty Images

В ринге против Фьюри мы увидели совершенно другого Нганну, абсолютно не того монстра, летящего на соперников с размахайками. Фрэнсис отлично боксировал на протяжении всего боя, работал в стойке правши, правую руку всегда держал у подбородка, а левой старался сдерживать Фьюри на дистанции и добавлял боковые, после того как Тайсон проваливался. Левый боковой был точно заготовленным моментом, именно этим ударом Нганну и отправил британца на пол.

Фрэнсис иногда пытался экспериментировать и менять стойки, правда, заканчивалось это всё не очень успешно: в левше Нганну много пропускал и возвращался в привычную для себя стойку. Местами экс-чемпион UFC вспоминал прошлое, и у него проскакивали его прежние удары из ММА, что было выгодно Фьюри: в такие моменты Тайсон, имеющий отличную защиту, просто уклонялся и контратаковал. Но таких моментов было не особо много, в целом Нганну провёл грамотный и дисциплинированный боксёрский поединок.

Не хватало Фрэнсису акцентированного джеба. Всё-таки в этом плане Фьюри выглядел гораздо лучше и с дистанции перестреливал соперника. Тайсон работал точнее и, наверное, за счёт этого и победил по очкам: Нганну нужно добавлять в точности ударов и не стараться вкладываться в каждый из них. По общему количеству выброшенных ударов Фрэнсис даже превзошёл Тайсона (231 на 223), но вот по точным попаданиям проиграл (59 на 71).

Конечно, Фрэнсису ещё не хватает боксёрского опыта. К примеру, он совершенно не понимает, как нужно пользоваться клинчем и как в нём можно извлекать для себя выгоду. Здесь Фьюри преподал Нганну урок, постоянно сбивая атаки соперника фирменным клинчем и грязными приёмами. А Фрэнсис в такие моменты просто стоял, расправив руки в стороны.

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Кстати, опасения про плохую функциональную подготовку были напрасными. Нганну успешно прошёл 10 раундов и не выглядел человеком, который невыносимо устал. Да, моментами, когда Фрэнсис вымахивался, он начинал проседать и уходить в защиту, чтобы перевести дыхание, но для дебютанта это вполне нормально. Тем более что напротив него был не кто-нибудь, а Тайсон Фьюри.

Для дебютного поединка против действующего чемпиона мира Фрэнсис выступил более чем достойно, чем сумел удивить многих экспертов. Нганну показал, что у него есть потенциал в боксе, а пробелы в технике и отсутствие опыта компенсируются невероятной физической мощью: если от его удара упал даже Фьюри, то условный Джошуа может и не встать после такого нокдауна.

Фрэнсис здорово спрогрессировал в плане боксёрской техники со времён выступления в UFC, и если он продолжил работу над ошибками и над теми компонентами, которые у него не получались в бою с Фьюри, то Джошуа придётся крайне непросто.