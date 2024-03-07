Нелепый и устрашающий чемпион. О’Мэлли — лучший нокаутёр дивизиона Петра Яна

В ночь с 9 на 10 марта в Майами состоится турнир UFC 299. В главном событии вечера пройдёт титульный поединок в легчайшем весе между действующим обладателем пояса Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

Шон О’Мэлли – один из самых эпатажных бойцов лиги. Он начинал свою карьеру с бокса, что нашло отражение в будущем стиле чемпиона UFC. В смешанные единоборства Шон попал в 2015 году и в первых трёх боях одержал досрочные победы в первом раунде. В начале карьеры О’Мэлли даже пробовал выступать в наилегчайшем весе, но, одержав одну победу решением судей, Шон принял окончательное решение вернуться в легчайший дивизион.

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

Будущий чемпион UFC одержал ещё три победы нокаутами и привлёк внимание Даны Уайта, а окончательным любимчиком главы промоушена Шон стал после того, как брутально нокаутировал одним ударом Альфреда Хашакяна в Претендентской серии на глазах у босса. С тех пор О’Мэлли стал главной потенциальной звездой промоушена, на которую возлагались большие надежды.

Помимо ярких выступлений в клетке, Шон отлично чувствует себя в трэш-токе и, конечно, запоминается своей внешностью. Кучерявый парень с татуировками по всему телу постоянно выкрашивает волосы в самые яркие цвета и, конечно, выделяется среди других бойцов. Публика быстро полюбила нового Конора – так любит себя называть Шон. Правда, бойцы со скепсисом относились к восходящей звезде. Худощавый парень совсем не спортивной внешности не впечатлял оппонентов, несмотря на внушительную статистику: в UFC Шон появился с рекордом 8-0, имея семь досрочных побед, шесть из которых – нокаутами.

В UFC Шон дебютировал с победы единогласным решением судей над Андре Сухамтатом, затем нокаутировал Хосе Киньонеса и Эдди Вайнленда, после чего получил в соперники топового Марлона Веру. Чем закончился тот бой – вы помните: эквадорец одним из лоу-киков отбил ногу О’Мэлли, но тот продолжил бой и был финиширован. Это было единственное по сей день поражение Шона в профессиональной карьере.

Казалось, что Вера лишил проспекта перспектив, но Шон, как любят говорить многие бойцы, вернулся сильнее. Томас Алмейда, Крис Моутинью и Раулиан Пайва были нокаутированы, и О’Мэлли вновь получил серьёзную оппозицию. С Педро Муньосом бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Шона. Казалось, О’Мэлли вновь придётся доказывать свою пригодность в боях с не самой сильной оппозицией, но любимчик Даны Уайта получил настоящий шанс и воспользовался им.

Речь о бое с Петром Яном, который Шон получил, находясь на 12-й строчке в рейтинге, а россиянин в тот момент проиграл в близком титульном бою Алджамейну Стерлингу в реванше. Сошлось всё: UFC продвинула своего проспекта, а Ян хотел как можно быстрее получить ещё один титульный бой и надеялся, что, разобравшись с О’Мэлли, он будет рассчитывать на трилогию со Стерлингом. Этот бой, пожалуй, заставил всерьёз говорить о Шоне как о бойце. Да, у него были крутые бои, брутальные нокауты, но не было нужной оппозиции, а в боях с топами он себя не проявлял.

Бой Шона О’Мэлли и Петра Яна Фото: Getty Images

Зато проявил в бою с Яном. Пётр называл Шона розовым пуделем и девушкой с дороги, но О’Мэлли в клетке доказал, что он действительно является хорошим бойцом. Ян и О’Мэлли устроили яркий трёхраундовый бой с жёсткими разменами в стойке, оба были близки к нокдауну, но всё же прошли всю дистанцию. Можно много говорить, что Пётр тот бой забрал, но судьи отдали победу Шону, который из потенциальной звезды стал настоящей звездой.

А укрепился он в этом статусе в поединке с Алджамейном Стерлингом. Стерлинг шёл на серии из девяти побед, дважды выиграл у Яна, финишировал Ти Джея Диллашоу, разобрался с Генри Сехудо. А Шон просто взял сотворил сенсацию, поймав чемпиона встречным ударом и забрав чемпионский пояс.

Вот так парень, которого никто всерьёз не воспринимал, стал новым королём дивизиона. Можно по-разному относиться к внешнему виду Шона, к его поведению, но нужно отдать должное его бойцовским навыкам. Он прекрасно работает в стойке, у него хорошая боксёрская техника, при этом за счёт габаритов Шон эффектно работает и ногами, то и дело забрасывая хай-кики или вертушки, что особенно нравится публике. Он неплохо защищается от тейкдаунов и, что важно, имеет хороший тайминг и чувство дистанции – Стерлинг соврать не даст.

Из 17 побед 12 одержаны нокаутом, пять бонусов за выступление вечера и два – за бой вечера. Шон с самого дебютного поединка выступает только на номерных турнирах и действительно показывает яркие бои, а теперь ещё и владеет поясом и является одной из главных звёзд UFC. Впереди у Шона первая защита и шанс взять реванш у Веры и доказать, что то поражение было из-за травмы и что как боец он гораздо сильнее претендента.