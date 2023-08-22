О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты

Впечатляющая победа Шона О’Мэлли над доминирующим чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом мгновенно стала раскручиваться пиар-машиной UFC. Только за двое суток после боя Сахарок получил ещё несколько сотен тысяч подписчиков в социальных сетях, а промоушен активно продвигает нового обладателя титула.

Сам момент с нокаутом тоже быстро завирусился в интернете и напомнил фанатам про культовую победу Конора Макгрегора над Жозе Альдо. Сходство, определённо, существенное. И Конор, и Шон в своих поединках грамотно сработали на отходе, после того как соперник рванул в атаку, и зряче били в челюсть. Разница лишь в том, что панч Макгрегора получился более убийственным, а О’Мэлли пришлось ещё немного повозиться с добивающими ударами. Тем не менее часть болельщиков уже сравнивает бойцов и проводит параллели между их карьерами.

К слову, Ноториус тоже оценил нокаут и согласился со сравнениями: «Посмотрите на О'Мэлли, который повторяет одно и то же: «Я буду таким же великим, как Конор Макгрегор». Затем он выходит и делает то же самое, что и я, чтобы сделать себя таким же, как Конор. Честно говоря, это просто чёртово безумие. Вы видели концовку? Она была почти идентичной, в главном событии. Это сумасшествие, большой респект. Когда не читал всю книгу, но знаешь наизусть несколько страниц. Этого нельзя отрицать».

Интересно, что однажды поединок Конора и Альдо уже всплывал в контексте обсуждения предстоящего боя О’Мэлли. Это было год назад, и тогда Шон должен был биться с Петром Яном.

«Недавно О’Мэлли провёл сравнение, сказав, что хотел бы стать следующим Конором Макгрегором, стать мировой суперзвездой. Что ж, суть заключается в том, чтобы побеждать в ключевых боях. У него уже есть то, что нравится людям. Теперь же речь пойдёт о ключевых боях. Поединок с Петром похож на противостояние Макгрегора и Жозе Альдо», — говорил Дана Уайт.

Ян выразил схожее мнение: «С точки зрения пиара, безусловно, бой с О'Мэлли похож на поединок Альдо с Конором. Шон является проектом и хочет быть, как Макгрегор. Но я уверен, что исход будет другой. Вы же видели наш поединок с Альдо?»

Если смотреть на развитие карьеры О’Мэлли и Макгрегора, то, разумеется, можно найти немало общего. Конор всегда считался одним из любимцев промоушена, ему давали большие бои, вели к вершине, и нельзя сказать, что это было не по делу. Макгрегор устраивал шоу на пресс-конференциях и привлёк в UFC кучу новых болельщиков, то есть свои преференции отрабатывал сполна.

О’Мэлли не так ярок на пресс-конференциях, он не отрывается в трэш-токе на своих оппонентах, но при этом всё равно притягивает аудиторию, а соперники жалуются, что UFC даёт ему поблажки, удобных соперников и всячески продвигает парня к титулу. Яркий образ и социальные сети позволили ему пройти путь Конора ещё быстрее. То есть О’Мэлли можно назвать звездой нового формата, своего рода Макгрегором 2.0. Если за Ноториусом стояла целая ирландская диаспора, которая везде и всегда была за него, то Сахарок сделал упор на то, что будет ещё более востребовано в XXI веке — социальные сети. Личный бренд Шон начал раскручивать ещё задолго до UFС. Заявлял о SugarShow, копил вирусные нокауты с одного удара и заставлял говорить о себе. Ну а яркое выступление в претендентской серии Даны Уайта сделало его любимцем главы промоушена. При этом не сказать что О’Мэлли бывает скучен у микрофона. Как вам разговор с журналистами после боя со Стерлингом: «Первый раунд судьи отдали Алджо? А как они оценили второй раунд?»

Геймпланы Макгрегора и О’Мэлли на поединки тоже похожи. Оба бойца прекрасно работают на руках, точно бьют на отходе и добавляют к этому отличный футворк, что доставляет массу неудобств соперникам. Кроме того, и Сахарок, и Конор — блестящие контрпанчеры, они обладают серьёзной нокаутирующей мощью. Если соперник зазевается и чересчур уверует в свою непобедимость, то это грозит ему фатальными последствиями.

Шон уже неоднократно говорил, что хочет равняться на Конора: «Я стал непрерывно наблюдать за боями, когда ворвался Макгрегор. Старался быть похожим на него. Я многому у него научился. Что можно делать, что нельзя. Наверное, Конор был тем, на кого я равнялся. Я смотрел каждое его интервью. Пытался понять, почему люди хотят на него смотреть? Он хорошо говорит, классно отыгрывает роль. Но главное — он безупречно дрался. Ты можешь классно одеваться, хорошо говорить, но если ты дерьмово дерешься, то всем на тебя плевать. Когда речь идёт о том, кто взорвал этот спорт, кто действительно вывел его на новый уровень, кто является самым зрелищным, кто покорил большинство людей, то Конор — величайший из величайших».

Всё это лишь ещё одно подтверждение того, что упоминалось выше. О’Мэлли перенял некоторые стилистические особенности кумира, усвоил для себя азы того, как должен раскручиваться боец, и теперь стал новой большой звездой UFC. SugarShow продолжается.