Порье против Махачева — нелепая идея. Россиянин затопчет уставшего американца

В ночь с 9 на 10 марта на арене «Касейя Центр» в Майами (США) состоялся турнир UFC 299. Его настоящим украшением стал поединок, в котором сошлись Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени. Бойцы закатили зрелищную рубку, а завершилось всё красивым финишем. Уже во втором раунде Бриллиант поймал соперника на ошибке, а затем хладнокровно разбил. В итоге Бриллиант достаточно неожиданно закрыл поражение от Джастина Гэтжи и вернулся в чемпионскую гонку. Американец решил воспользоваться ситуацией, которая сложилась в дивизионе.

Сразу после поединка Порье решил выбить себе титульное противостояние. И предложил Исламу Махачеву, которому принадлежит чемпионский пояс, выйти в октагон в июне. Соответствующую запись американец оставил в своих социальных сетях. Видимо, он прекрасно понимает, что Чарльз Оливейра и Арман Царукян, которые проведут претендентский поединок на UFC 300, так быстро восстановиться не успеют. А Исламу, не желающему простаивать так долго, нужен будет соперник на эти даты. Махачеву идея понравилась, поскольку он отреагировал на сообщение эмодзи с рукопожатием. Если организация одобрит задумку бойцов, поединку быть.

Есть опасения, что Дастин снова провалится в титульном противостоянии. Почему «снова»? Потому что в руках Порье до этого момента бывал лишь временный пояс. На полноценный он заходил дважды – с Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой. И самое любопытное, что оба раза проиграл одинаковым образом – удушением сзади. Складывается ощущение, что стилистически поединок с Исламом Махачевым будет напоминать бой с Орлом. А там реальных шансов на то, чтобы навязать Хабибу серьёзное сопротивление, не было. Поэтому ждать чудес теперь довольно сложно.

Дастин Порье — Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Стоит более трезво относиться и к самой последней победе Порье. Напомним, перед ней было болезненное поражение от Гэтжи, когда Бриллиант улетел в нокаут. А Сен-Дени не был оптимально готов к противостоянию. Об этом француз рассказал после поединка: «Привет, Франция. К сожалению, этим вечером я не смог выложиться по полной. Моё тело не справлялось после недели приёма антибиотиков для борьбы со стафилококковой инфекцией. Я был в октагоне, но моё тело отсутствовало и не реагировало как обычно. У меня был только один раунд, чтобы показать хоть что-то. Мне жаль, что я подвёл вас. Я вернусь сильнее. Спасибо Дастину за то, что принял этот бой. Лично я не мог от такого отказаться. Спасибо всем за поддержку».

Если принимать во внимание последние поединки Порье, получалось забирать их в открытой рубке. Дастин с удовольствием включался в размены, в которых и находил свой шанс на итоговый успех. Но Ислам совершенно точно не станет придерживаться такого же стиля. Он спокойно сломает стиль Порье, что в своё время удалось Хабибу. Да и в целом на стороне Махачева все факторы – разница в возрасте, ментальном состоянии, последнем уровне оппозиции. Бой может просто превратиться в форменное деклассирование.

Порье – легенда. Конечно, он заслужил на занавесе карьеры, а ему уже 35, ещё одну возможность побороться за титул. Но прямо сейчас идея такого противостояния выглядит провально. Россиянин должен без особенных проблем уничтожить стареющего американца. Но Бриллианту остаётся надеяться на чудо и тот самый удар, который не раз приносил ему удачу.