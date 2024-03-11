Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Дастин Порье — Ислам Махачев, возможный бой, когда поединок, Порье и Махачев договорились, чемпион, Хабиб Нурмагомедов

Порье против Махачева — нелепая идея. Россиянин затопчет уставшего американца
Сергей Сорокин
Порье против Махачева — нелепая идея
Аудио-версия:
Комментарии
Бриллиант — легенда, но у него нет шансов против Ислама.

В ночь с 9 на 10 марта на арене «Касейя Центр» в Майами (США) состоялся турнир UFC 299. Его настоящим украшением стал поединок, в котором сошлись Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени. Бойцы закатили зрелищную рубку, а завершилось всё красивым финишем. Уже во втором раунде Бриллиант поймал соперника на ошибке, а затем хладнокровно разбил. В итоге Бриллиант достаточно неожиданно закрыл поражение от Джастина Гэтжи и вернулся в чемпионскую гонку. Американец решил воспользоваться ситуацией, которая сложилась в дивизионе.

Дастин выдержал натиск Сен-Дени и нокаутировал проспекта:
Бриллиант вернулся. Порье уже списывали со счетов — а он вырубил спецназовца
Бриллиант вернулся. Порье уже списывали со счетов — а он вырубил спецназовца

Сразу после поединка Порье решил выбить себе титульное противостояние. И предложил Исламу Махачеву, которому принадлежит чемпионский пояс, выйти в октагон в июне. Соответствующую запись американец оставил в своих социальных сетях. Видимо, он прекрасно понимает, что Чарльз Оливейра и Арман Царукян, которые проведут претендентский поединок на UFC 300, так быстро восстановиться не успеют. А Исламу, не желающему простаивать так долго, нужен будет соперник на эти даты. Махачеву идея понравилась, поскольку он отреагировал на сообщение эмодзи с рукопожатием. Если организация одобрит задумку бойцов, поединку быть.

Есть опасения, что Дастин снова провалится в титульном противостоянии. Почему «снова»? Потому что в руках Порье до этого момента бывал лишь временный пояс. На полноценный он заходил дважды – с Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой. И самое любопытное, что оба раза проиграл одинаковым образом – удушением сзади. Складывается ощущение, что стилистически поединок с Исламом Махачевым будет напоминать бой с Орлом. А там реальных шансов на то, чтобы навязать Хабибу серьёзное сопротивление, не было. Поэтому ждать чудес теперь довольно сложно.

Дастин Порье — Хабиб Нурмагомедов

Дастин Порье — Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Стоит более трезво относиться и к самой последней победе Порье. Напомним, перед ней было болезненное поражение от Гэтжи, когда Бриллиант улетел в нокаут. А Сен-Дени не был оптимально готов к противостоянию. Об этом француз рассказал после поединка: «Привет, Франция. К сожалению, этим вечером я не смог выложиться по полной. Моё тело не справлялось после недели приёма антибиотиков для борьбы со стафилококковой инфекцией. Я был в октагоне, но моё тело отсутствовало и не реагировало как обычно. У меня был только один раунд, чтобы показать хоть что-то. Мне жаль, что я подвёл вас. Я вернусь сильнее. Спасибо Дастину за то, что принял этот бой. Лично я не мог от такого отказаться. Спасибо всем за поддержку».

Если принимать во внимание последние поединки Порье, получалось забирать их в открытой рубке. Дастин с удовольствием включался в размены, в которых и находил свой шанс на итоговый успех. Но Ислам совершенно точно не станет придерживаться такого же стиля. Он спокойно сломает стиль Порье, что в своё время удалось Хабибу. Да и в целом на стороне Махачева все факторы – разница в возрасте, ментальном состоянии, последнем уровне оппозиции. Бой может просто превратиться в форменное деклассирование.

Порье – легенда. Конечно, он заслужил на занавесе карьеры, а ему уже 35, ещё одну возможность побороться за титул. Но прямо сейчас идея такого противостояния выглядит провально. Россиянин должен без особенных проблем уничтожить стареющего американца. Но Бриллианту остаётся надеяться на чудо и тот самый удар, который не раз приносил ему удачу.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android