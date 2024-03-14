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Rizin 46: Виктор Колесник – Йосики Накахара, дата и время боя, где смотреть, когда поединок, карьера российского бойца

Японию покоряет яркий финишёр из России. Колесник переплюнет по популярности Фёдора?
Сергей Сорокин
Превью Виктор Колесник – Йосики Накахара
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Виктор стартовал в Rizin с двух ярких побед.

29 апреля состоится турнир Rizin 46, который будет изобиловать яркими поединками. Особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России будет приковано к выступлению Виктора Колесника. Наш соотечественник очень ярко ворвался в азиатский промоушен, выглядит одной из главных звёзд полулёгкой весовой категории. А теперь он проведёт в Rizin третий поединок. В соперниках оказался Йосики Накахара (18-6) – 31-летний боец из Японии. Теперь россиянина ждёт очередное непростое испытание на прочность.

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28-летний Колесник начинал свою карьеру на родине. Там россиянин выступал в локальных промоушенах, а первых серьезных успехов достиг в M-1 Challenge. Ворвавшись в лигу с ничейного исхода, затем Виктор оформил четыре победы при всего лишь двух поражениях. И тогда его начали приглашать во многие другие организации. Были там и бои в RCC, и выступления в Open FC. Стабильности россиянину хватало далеко не всегда, но практически постоянно поединки Колесника превращались в настоящее зрелище.

Отдельно стоит отметить период карьеры, на протяжении которого Колесник выступал в ММА Серии. Там Виктор выдал четыре победы. Последовательно на его пути пали Курбан Чокуев, Уильям Диас, Махмуд Абдель Разек и Джонатас Кавальканти. Причём трижды получилось финишировать соперников досрочно. И после этого на него нацелились японские скауты, которые заманили россиянина в Rizin. В Азии прекрасно знают, какой популярности могут достичь наши соотечественники. Достаточно вспомнить Последнего Императора – Фёдор Емельяненко стал для них настоящим культом.

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Колесник подписал контракт с организацией в апреле прошлого года, а в мае дебютировал и выиграл техническим нокаутом у Ацуси Кисимото. Там россиянин выглядел мощнейшим образом, буквально деклассировав соперника. А затем в октябре получилось поставить в тупик Рё Такаги. Колесник не смог финишировать соперника, но очень уверенно забрал все три раунда, сковав оппонента. Поэтому Виктор продолжает влюблять в себя Японию.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Теперь общая победная серия россиянина перед предстоящим поединком составляет семь боёв. Причём пять из них Колесник забрал именно досрочно. Были за это время и технические нокауты, и прямые. А Абдель Разека и вовсе получилось выключить гильотиной. Поэтому Виктор продолжает выписывать победы на любой вкус. Он выглядит настоящим универсалом, способен качественно работать и в стойке, и в партере. И есть ощущение, что с каждым новым поединком боец лишь пропитывается уверенностью.

Виктор Колесник

Виктор Колесник

Фото: mma-series.com

Предстоящий поединок станет для россиянина отличной проверкой на прочность. А третья победа подряд в Rizin может стать для него путёвкой к титульнику. Поэтому Колеснику очень важно оптимально подготовиться к этому вызову. Если Виктор доберётся до пояса, он вполне может стать настоящей суперзвездой. И даже превзойти по популярности Фёдора.

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