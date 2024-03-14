Японию покоряет яркий финишёр из России. Колесник переплюнет по популярности Фёдора?

29 апреля состоится турнир Rizin 46, который будет изобиловать яркими поединками. Особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России будет приковано к выступлению Виктора Колесника. Наш соотечественник очень ярко ворвался в азиатский промоушен, выглядит одной из главных звёзд полулёгкой весовой категории. А теперь он проведёт в Rizin третий поединок. В соперниках оказался Йосики Накахара (18-6) – 31-летний боец из Японии. Теперь россиянина ждёт очередное непростое испытание на прочность.

28-летний Колесник начинал свою карьеру на родине. Там россиянин выступал в локальных промоушенах, а первых серьезных успехов достиг в M-1 Challenge. Ворвавшись в лигу с ничейного исхода, затем Виктор оформил четыре победы при всего лишь двух поражениях. И тогда его начали приглашать во многие другие организации. Были там и бои в RCC, и выступления в Open FC. Стабильности россиянину хватало далеко не всегда, но практически постоянно поединки Колесника превращались в настоящее зрелище.

Отдельно стоит отметить период карьеры, на протяжении которого Колесник выступал в ММА Серии. Там Виктор выдал четыре победы. Последовательно на его пути пали Курбан Чокуев, Уильям Диас, Махмуд Абдель Разек и Джонатас Кавальканти. Причём трижды получилось финишировать соперников досрочно. И после этого на него нацелились японские скауты, которые заманили россиянина в Rizin. В Азии прекрасно знают, какой популярности могут достичь наши соотечественники. Достаточно вспомнить Последнего Императора – Фёдор Емельяненко стал для них настоящим культом.

Колесник подписал контракт с организацией в апреле прошлого года, а в мае дебютировал и выиграл техническим нокаутом у Ацуси Кисимото. Там россиянин выглядел мощнейшим образом, буквально деклассировав соперника. А затем в октябре получилось поставить в тупик Рё Такаги. Колесник не смог финишировать соперника, но очень уверенно забрал все три раунда, сковав оппонента. Поэтому Виктор продолжает влюблять в себя Японию.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Теперь общая победная серия россиянина перед предстоящим поединком составляет семь боёв. Причём пять из них Колесник забрал именно досрочно. Были за это время и технические нокауты, и прямые. А Абдель Разека и вовсе получилось выключить гильотиной. Поэтому Виктор продолжает выписывать победы на любой вкус. Он выглядит настоящим универсалом, способен качественно работать и в стойке, и в партере. И есть ощущение, что с каждым новым поединком боец лишь пропитывается уверенностью.

Виктор Колесник Фото: mma-series.com

Предстоящий поединок станет для россиянина отличной проверкой на прочность. А третья победа подряд в Rizin может стать для него путёвкой к титульнику. Поэтому Колеснику очень важно оптимально подготовиться к этому вызову. Если Виктор доберётся до пояса, он вполне может стать настоящей суперзвездой. И даже превзойти по популярности Фёдора.