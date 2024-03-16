Джошуа готов сорвать реванш за абсолютное чемпионство. Саудовские шейхи «кинут» Усика?

18 мая в Саудовской Аравии пройдёт долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, которые сейчас удерживают все четыре пояса.

Более того, уже сообщалось, что шейхи, стоящие за организацией боя, готовы устроить и незамедлительный реванш, независимо от того, кто станет неоспоримым чемпионом. И в целом это логичное развитие событий, исходя из заслуг боксёров и того факта, что оба ещё ни разу не проигрывали в профессионалах.

Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: Alex Pantling/Getty Images

Однако в дело могут вмешаться компания Matchroom Boxing и её глава Эдди Хирн. Он намерен продвинуть свою главную звезду Энтони Джошуа к титульнику и ради этого постарается отговорить шейхов от реванш Фьюри — Усик. Сообщается, что Хирн попытается убедить Турки Аль аш-Шейха в том, что гораздо выгоднее будет свести между собой двух британцев.

Более того, Хирн провёл предварительные переговоры и сообщил, что в Саудовской Аравии весьма позитивно смотрят на такой расклад и готовы даже устроить сразу два поединка Джошуа — Фьюри, один из которых пройдёт в Англии на «Уэмбли».

Глава WBC Маурисио Сулейман также отметил, что в организации не против, если Джошуа вклинится в разборку между чемпионами: «Мы согласовали запрос на проведение боя за звание абсолютного чемпиона. Затем мы приняли и подтвердили запрос о незамедлительном реванше. Но если по условиям контракта никаких проблем не будет, то мы не против того, чтобы победитель сперва дал бой Джошуа. Мы очень внимательно относимся к этому вопросу. Наша позиция очень простая и чёткая — поддержать бой за абсолютное чемпионство, провести те бои, которые хотят увидеть болельщики».

Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Однако есть запутанные нюансы, которые нужно учитывать. Например, всё ещё простаивает главный претендент на титул IBF Филип Хргович. Он давно должен был подраться с Усиком, однако этот бой откладывался в угоду большому поединку Александра с Фьюри. Но в IBF славятся тем, что не церемонятся с чемпионами и запросто могут лишить пояса любого из топовых бойцов, если они продолжат морозить Хрговича. На этом фоне есть ещё вариант — Джошуа сразится с Филипом за вакантный титул IBF, а потом устроит либо реванш с Усиком за остальные три пояса, либо будет громкий бой с Фьюри.

Для шейхов и для мирового бокса в целом имя Энтони Джошуа гораздо громче Усика, несмотря на то что у британца уже давно нет статуса чемпиона. Усик не генерирует такие доходы с продажи платных трансляций и котируется пониже признанных звёзд. А вот бой Фьюри — Джошуа — это самая громкая вывеска, которую можно устроить в супертяжёлом весе.

К тому же Эй Джей провёл последние поединки вполне убедительно и вышел на серию из четырёх побед. Британец наработал на новый титульный шанс, так что вполне вероятно, что Хирн сможет протащить подопечного в обход Усика.

Александр Усик Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Бой Джошуа и Фьюри, к слову, уже пытались организовать, и неоднократно. Лучший вариант был три года назад, и тогда это был бы поединок за звание абсолютного чемпиона мира, но вмешался Деонтей Уайлдер, который отсудил право провести трилогию с Фьюри и спутал все карты тяжеловесам. К моменту, когда Тайсон освободился, Эй Джей уже лишился титулов. Позже Цыганский король ещё дважды пытался затащить Джошуа в ринг, но оба раза неудачно. В одном случае Фьюри в итоге сразился с Дереком Чисорой, в другом — с Фрэнсисом Нганну.

Теперь новая возможность, но ради этого придётся «кинуть» Усика. Вопрос в том, получится ли?