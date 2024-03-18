Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Вегас 89: Рибас – Намаюнас, Рендон – Железнякова, дата и время, где смотреть, полный кард, онлайн-трансляция

UFC Вегас 89: дебют яркой россиянки и возвращение Бандитки Роуз. LIVE
Сергей Сорокин
Железнякова и Намаюнас
Комментарии
Железнякова врывается в лучшую лигу на планете, Намаюнас пытается вновь дотянуться до титула.

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (США) состоится интереснейший турнир UFC Вегас 89. В предварительном карде дебютирует россиянка Дарья Железнякова (8-1). Её соперницей станет 34-летняя представительница Мексики Монтсеррат Рендон (6-0). Наша соотечественница рассчитывает с ходу продемонстрировать свои притязания на борьбу за титул.

UFC 2024. UFC on ESPN 53, Лас-Вегас, США
Монтсеррат Рендон - Дарья Железнякова
24 марта 2024, воскресенье. 03:40 МСК
Монтсеррат Рендон
Не началось
Дарья Железнякова

А в главном событии вечера будут биться бразильянка Аманда Рибас (12-4) и американка Роуз Намаюнас (14-6). Победительница сможет вернуться в чемпионскую гонку.

UFC 2024. UFC on ESPN 53, Лас-Вегас, США
Аманда Рибас - Роуз Намаюнас
24 марта 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Аманда Рибас
Не началось
Роуз Намаюнас

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Предвкушаем юбилейный турнир лучшей лиги на планете:
UFC 300: битва Перейры и Хилла за пояс, Царукян сделает последний шаг к Махачеву. LIVE
Live
UFC 300: битва Перейры и Хилла за пояс, Царукян сделает последний шаг к Махачеву. LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть UFC Вегас 89 Дата и время турнира UFC Вегас 89 Полный кард UFC Вегас 89
Live Сергей Сорокин

👑 Намаюнас — о бое с Шевченко: это было бы моей мечтой, она величайший боец

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас высказалась о возможном поединке с другой экс-чемпионкой промоушена Валентиной Шевченко.

«Обожаю Валентину. Я действительно ценю всё то, что она сделала для меня. Она давала мне возможность тренироваться с ней, и этого уже достаточно. Я очень уважаю это. Если бы нам когда-нибудь пришлось встретиться с ней в бою, я бы просто сказала: «Эй, подруга, мы фактически воевали в спортзале на протяжении нескольких месяцев, делая это бесплатно». Так что если мы сможем заработать немного денег и порадовать некоторых людей, то я буду полностью за этот бой.

Я знаю, что она воин до глубины души, и ей всегда хочется испытывать себя против лучших в мире. Она настоящий боец, поэтому я знаю, что она тоже отнесётся к поединку с уважением. Это было бы моей мечтой, потому что я действительно считаю её величайшей женщиной-бойцом», — приводит слова Намаюнас MMA News.

11:32 Сергей Сорокин

💥 Дарья Железнякова поделилась эмоциями от подписания контракта с UFC

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова высказалась по поводу подписания контракта с UFC.

«Эмоции самые яркие, самые приятные. Когда мне сказали, что я подписана в UFC, я почувствовала себя самым счастливым человеком. Мне было очень радостно. Но сейчас, к счастью или сожалению, эмоции чуть подутихли. Я ощущаю ответственность на своих плечах и усиленно тренируюсь.

Я и до этого тренировалась довольно неплохо. А сейчас у меня межсезонье. Я хочу набирать в отстающих аспектах. Когда я узнала, что меня подписали в UFC, у меня появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100%», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11:04 Сергей Сорокин

🥊 Дебютантка UFC Железнякова: уважаю Дмитрия Бивола. Он меня очень сильно вдохновляет

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к российскому боксёру Дмитрию Биволу.

«Не могу сказать, что за кем-то слежу персонально, но посматриваю, конечно. Есть те бойцы, которые мне симпатичны. Не хотела бы выделять кого-то именно, но такие есть. А вообще я очень уважаю Дмитрия Бивола. Мы с ним тренировались в одной команде. Я очень горжусь его достижениями. Он очень сильно меня вдохновляет. И это несмотря на то, что я занимаюсь смешанными единоборствами, а он – боксом. Я перед своими поединками могу с удовольствием посмотреть его бои. Он меня очень сильно вдохновляет», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11:03 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC Вегас 89

Посмотреть трансляцию турнира UFC Вегас 89 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:03 Сергей Сорокин

😏 Дебютантка UFC Железнякова: Конор? Мне больше нравится Хабиб

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова, которая недавно подписала контракт с UFC, сравнила ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб Нурмагомедов мне нравится больше. Мне нравится его работа, я фанатка его борьбы. Не могу сказать, что фанатею очень сильно. Но он очень умный и грамотный боец. Я иногда смотрю его обучающие ролики. У меня есть какие-то наработки. Возможно, некоторые из них я покажу уже в предстоящем бою», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11:02 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Вегас 89

Турнир UFC Вегас 89 состоится в ночь с 23 на 24 марта в Лас–Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. А основной – в 05:00 мск.

11:02 Сергей Сорокин

👊 Дарья Железнякова — о поп-MMA: я из любительского бокса, поэтому за искусство

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к поп-ММА.

«Честно сказать, я не очень сильно этому симпатизирую. Я пришла из любительского бокса, поэтому за искусство. Понимаю, что бои уже далеко не спорт, а больше бизнес. Но мне не близок Hardcore, как-то так. Но, может быть, пойду в этот сегмент. Всё возможно. Сейчас даже думать об этом не хочу. Но, вообще, всякое может быть», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11:01 Сергей Сорокин

Полный кард UFC Вегас 89

  • Игор да Силва – Андре Лима;
  • Мухаммед Усман – Майкл Паркин;
  • Монтсеррат Рендон – Дарья Железнякова;
  • Ярно Эрренс – Стивен Нгуен;
  • Стефани Лучано – Джулия Поластри;
  • Дэйви Грант – Коди Гибсон;
  • Рикаро Рамос – Джулиан Эроса;
  • Курт Холобаух – Трей Огден;
  • Фернандо Падилья – Луис Пахуэло;
  • Билли Куарантилло – Габриэль Миранда;
  • Пэйтон Тэлботт – Камерон Саайман;
  • Эдмен Шахбазян – Душко Тодорович;
  • Карл Уилльямс – Джуниор Тафа;
  • Аманда Рибас – Роуз Намаюнас.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android