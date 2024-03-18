UFC Вегас 89: дебют яркой россиянки и возвращение Бандитки Роуз. LIVE

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (США) состоится интереснейший турнир UFC Вегас 89. В предварительном карде дебютирует россиянка Дарья Железнякова (8-1). Её соперницей станет 34-летняя представительница Мексики Монтсеррат Рендон (6-0). Наша соотечественница рассчитывает с ходу продемонстрировать свои притязания на борьбу за титул.
А в главном событии вечера будут биться бразильянка Аманда Рибас (12-4) и американка Роуз Намаюнас (14-6). Победительница сможет вернуться в чемпионскую гонку.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
👑 Намаюнас — о бое с Шевченко: это было бы моей мечтой, она величайший боец
Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас высказалась о возможном поединке с другой экс-чемпионкой промоушена Валентиной Шевченко.
«Обожаю Валентину. Я действительно ценю всё то, что она сделала для меня. Она давала мне возможность тренироваться с ней, и этого уже достаточно. Я очень уважаю это. Если бы нам когда-нибудь пришлось встретиться с ней в бою, я бы просто сказала: «Эй, подруга, мы фактически воевали в спортзале на протяжении нескольких месяцев, делая это бесплатно». Так что если мы сможем заработать немного денег и порадовать некоторых людей, то я буду полностью за этот бой.
Я знаю, что она воин до глубины души, и ей всегда хочется испытывать себя против лучших в мире. Она настоящий боец, поэтому я знаю, что она тоже отнесётся к поединку с уважением. Это было бы моей мечтой, потому что я действительно считаю её величайшей женщиной-бойцом», — приводит слова Намаюнас MMA News.
💥 Дарья Железнякова поделилась эмоциями от подписания контракта с UFC
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова высказалась по поводу подписания контракта с UFC.
«Эмоции самые яркие, самые приятные. Когда мне сказали, что я подписана в UFC, я почувствовала себя самым счастливым человеком. Мне было очень радостно. Но сейчас, к счастью или сожалению, эмоции чуть подутихли. Я ощущаю ответственность на своих плечах и усиленно тренируюсь.
Я и до этого тренировалась довольно неплохо. А сейчас у меня межсезонье. Я хочу набирать в отстающих аспектах. Когда я узнала, что меня подписали в UFC, у меня появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100%», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🥊 Дебютантка UFC Железнякова: уважаю Дмитрия Бивола. Он меня очень сильно вдохновляет
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к российскому боксёру Дмитрию Биволу.
«Не могу сказать, что за кем-то слежу персонально, но посматриваю, конечно. Есть те бойцы, которые мне симпатичны. Не хотела бы выделять кого-то именно, но такие есть. А вообще я очень уважаю Дмитрия Бивола. Мы с ним тренировались в одной команде. Я очень горжусь его достижениями. Он очень сильно меня вдохновляет. И это несмотря на то, что я занимаюсь смешанными единоборствами, а он – боксом. Я перед своими поединками могу с удовольствием посмотреть его бои. Он меня очень сильно вдохновляет», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть UFC Вегас 89
Посмотреть трансляцию турнира UFC Вегас 89 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😏 Дебютантка UFC Железнякова: Конор? Мне больше нравится Хабиб
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова, которая недавно подписала контракт с UFC, сравнила ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб Нурмагомедов мне нравится больше. Мне нравится его работа, я фанатка его борьбы. Не могу сказать, что фанатею очень сильно. Но он очень умный и грамотный боец. Я иногда смотрю его обучающие ролики. У меня есть какие-то наработки. Возможно, некоторые из них я покажу уже в предстоящем бою», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время турнира UFC Вегас 89
Турнир UFC Вегас 89 состоится в ночь с 23 на 24 марта в Лас–Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. А основной – в 05:00 мск.
👊 Дарья Железнякова — о поп-MMA: я из любительского бокса, поэтому за искусство
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к поп-ММА.
«Честно сказать, я не очень сильно этому симпатизирую. Я пришла из любительского бокса, поэтому за искусство. Понимаю, что бои уже далеко не спорт, а больше бизнес. Но мне не близок Hardcore, как-то так. Но, может быть, пойду в этот сегмент. Всё возможно. Сейчас даже думать об этом не хочу. Но, вообще, всякое может быть», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард UFC Вегас 89
- Игор да Силва – Андре Лима;
- Мухаммед Усман – Майкл Паркин;
- Монтсеррат Рендон – Дарья Железнякова;
- Ярно Эрренс – Стивен Нгуен;
- Стефани Лучано – Джулия Поластри;
- Дэйви Грант – Коди Гибсон;
- Рикаро Рамос – Джулиан Эроса;
- Курт Холобаух – Трей Огден;
- Фернандо Падилья – Луис Пахуэло;
- Билли Куарантилло – Габриэль Миранда;
- Пэйтон Тэлботт – Камерон Саайман;
- Эдмен Шахбазян – Душко Тодорович;
- Карл Уилльямс – Джуниор Тафа;
- Аманда Рибас – Роуз Намаюнас.