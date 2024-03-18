Рекордсмен дивизиона или бразильский бодибилдер. Выбираем идеального соперника Чимаеву

В октябре 2023 года Хамзат Чимаев вернулся в октагон после длительного простоя. Тогда Борз одолел Камару Усмана раздельным решением судей, но оставил множество вопросов относительно своей выносливости и, самое главное, перспектив.

С того момента Чимаев успел дебютировать в рейтинге среднего веса, попав на девятое место, а ещё успел сползти из топ-10, так как конкуренты не дремлют, а вот сам Хамзат бросает множество вызовов соперникам в социальных сетях, но на деле ни один бой даже не приблизился к тому, чтобы быть в разработке.

Хамзат Чимаев и Камару Усман Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

При этом не стоит забывать, что Чимаев и Усман ещё в октябре заявляли, что победитель их боя получит титульный шанс в среднем весе. Однако ничего подобного нет, и, судя по всему, Борзу придётся сделать дополнительный шаг к титульнику. В связи с этим пытаемся подобрать Хамзату соперника для того, чтобы реально ворваться в титульную гонку.

Пауло Коста

Конфликт с бразильцем у Чимаева длится уже больше полутора лет. Бойцы довольно долго обменивались различными колкостями в социальных сетях, а в сентябре 2022 года едва не подрались, сцепившись в UFC PI. А в прошлом году их бой, который очень активно раскручивался, слетел из карда UFC 294 из-за травмы Косты. Именно тогда на замену Пауло и вышел Камару Усман. Впрочем, бразилец не успокоился и продолжил вызывать Чимаева на бой, даже проиграв Роберту Уиттакеру. Коста — это крепкий топ и, как ни крути, один из лучших средневесов промоушена, так что может устроить отличный тест-драйв навыкам Хамзата. Пауло находится на седьмом месте в рейтинге и готов биться в июне в Саудовской Аравии. Вопрос, клюнет ли Чимаев, когда есть ещё более высокорейтинговые варианты?

Джаред Каннонье

Каннонье занимает четвёртое место в рейтинге и идёт на серии из двух побед. Ещё до того, как в прошлом году был анонсирован бой Чимаева с Костой, шли активные слухи, что именно Каннонье станет бойцом, который «поприветствует» Хамзата в весовой категории до 84 кг. Джаред уже неоднократно говорил, что готов принять бой с Борзом, но единственное условие — это будет претендентский поединок. Такой вариант выглядит неплохо и для Чимаева — с точки зрения быстрого продвижения в топ-5, но будет очень опасно недооценивать человека, который совсем недавно установил рекорд дивизиона по нанесённым акцентированным ударам за один бой.

Исраэль Адесанья

Идеальный вариант для Чимаева, с какой стороны ни посмотри. Иззи на втором месте в рейтинге, это бывший доминирующий чемпион, и в случае победы над ним уже ни у кого не будет вопросов, заслуживает ли Хамзат титульник. С точки зрения медийности и вовсе шикарно — это две большие звезды. Но это всё вовсе не значит, что Чимаев обязательно победит. Адесанья точно лучше дышит и находится на совершенно другом уровне в ударке, так что проблем доставит немало. Однако именно через такие бои и нужно проходить к поясу. Тут всё упирается в то, нужен ли такой поединок Иззи. Он вполне может получить титульник, и ему это точно предлагали. Тем не менее уже был слух, что именно бой Чимаев — Адесанья возглавит турнир в Саудовской Аравии, но пока нет никаких подтверждений.

Исраэль Адесанья Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Дрикус дю Плесси

Некоторые инсайдеры утверждали, что Чимаева действительно сразу отправят в титульник с Дрикусом дю Плесси, и это должно было случиться на UFC 300. Однако, во-первых, у Хамзата есть проблемы с тем, чтобы прилететь в США. А во-вторых, сам Дрикус заявил, что драться на юбилейном турнире не планирует, так как хочет залечить травму. Да и всё же было бы странно давать Чимаеву с 11-го места титульный бой, несмотря на все причуды матчмейкинга UFC.

Бонус: Леон Эдвардс

Вот титульник в полусреднем весе Чимаев заслужил. Напомним, он покинул этот дивизион, находясь на четвертом месте в рейтинге. Даже несмотря на переход в средний вес, Хамзата пытались вывести в главное событие UFC 300. Сначала бой с дю Плесси, потом предлагали поединок с Эдвардсом за титул в полусреднем весе, но команда чеченца отказалась. Во-первых, из-за Рамадана. Во-вторых, Чимаеву потребовалось бы больше времени, чтобы подготовиться к такой весогонке. Не факт, что Хамзата снова будут звать в полусредний вес, однако такой вариант исключать нельзя.