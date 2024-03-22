«Пират идёт за золотом UFC». Шара Буллет подерётся в США и сразу ворвётся в топ-15

Один из самых ярких бойцов в UFC – Шарабутдин Магомедов. Он дебютировал в лучшей лиге на планете в октябре 2023 года. Соперником россиянина стал бразилец Бруно Силва, которого получилось одолеть единогласным решением судей. Правда, было очень непросто добиться положительного результата – особенно тяжело пришлось в партере. Но с задачей Шара Буллет справился, причём сразу привлёк внимание многих серьёзных оппонентов. О россиянине заговорили топовые рейтинговые средневесы: Марвин Веттори, Исраэль Адесанья. А теперь Шара преодолел последнее препятствие на пути к следующему поединку.

Стоит отметить, что Буллет уже намекал на дату проведения предстоящего боя. Он оставил в своих социальных сетях соответствующую запись: «…/04/24». Конечно, изначально все подумали, что россиянин может ворваться на UFC 300. Но там кард уже сформирован, поэтому стоит поискать другие варианты. Скорее всего, следующий поединок придётся на турнир UFC Fight Night, который запланирован на ночь с 27 на 28 апреля. Он состоится в Лас-Вегасе (США), а именно в Штаты и оформлял визу Буллет. Кроме того, Шара успеет отойти от Рамадана, провести тренировочный лагерь, пусть и довольно усечённый.

Пока в карде не так много имен, и Буллет может стать главной звездой вечера. Особенно если действительно получит поединок с тем соперником, на которого рассчитывает: «С кем бы хотел подраться? Не знаю. С Веттори, наверное. Я просил менеджера об этом и всем звонил, говорил, что хочу с ним драться. Ему невыгодно со мной драться? Да этот Веттори такой битый волк, для него никакой катастрофы не будет проиграть мне, он такие войны проходил. Меня мотивирует, что он лучший средневес UFC из Европы. Я лучший средневес из России, теперь хочу стать первым в Европе, раз пока в мире не получается».

Марвин Веттори занимает пятое место в рейтинге средневесов. И он опасный соперник для Шары, поскольку очень неплохо проявляет себя в борьбе. Но стоит отметить, что свалить Буллета ему может быть непросто. А всё потому, что по статистике лишь 7 из 62 попыток тейкдаунов от итальянца завершались успехом. Кроме того, Марвин любит размены. Он наносит 4,56 акцентированного удара в минуту, а пропускает – 4,24. Россиянин же является ударником, у которого есть нокаутирующая мощь. Поэтому для Шары такая манера ведения боя от соперника может быть очень удобной.

Веттори проводит поединок с Каннонье Фото: Chris Unger/Getty Images

Сам Марвин уже сказал, что готов к противостоянию с Буллетом. И он предельно мотивирован, поскольку последний свой поединок проиграл: «Парень-пират вновь ко мне обращался. Я могу сказать только то, что принимаю его вызов с распростёртыми объятиями. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что порой они сбываются».

Ещё одним удобным соперником для россиянина может стать четвертый номер рейтинга – Джаред Каннонье. Он давно хочет провести поединок с Хамзатом Чимаевым. Но вполне может согласиться и на противостояние с Шарой. Джаред ещё меньше пробует свои силы в партере. Он провёл в UFC уже 11 поединков, за которые пытался провести тейкдаун всего 14 раз. А удачно удалось это сделать и вовсе лишь однажды. Правда, Каннонье поточнее на руках. Если у Веттори точность ударов составляет всего лишь 43%, то у Джареда этот компонент на отметке в 52%. Поэтому Шаре необходимо будет максимально осторожно вступать в размены.

Конечно, многие советуют Шаре пока не особенно стремиться к соперникам с вершины рейтинга, предлагают сначала попробовать свои силы на менее статусных оппонентах. Однако стоит отметить, что именно топы намного больше подходят россиянину стилистически. А главное — они могут стать для него настоящим «лифтом». Такие поединки действительно способны подкинуть Буллета не только в топ-15, но и очень высоко. Поэтому Шаре стоит цепляться за шанс столкнуться с одним из этих парней.