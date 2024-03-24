Россиянка дебютировала в UFC с победы. Железнякова смогла убедить судей

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда состоялся дебютный поединок россиянки Дарьи Железняковой. Её соперницей стала непобеждённая представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Железнякова подписала контракт с UFC летом прошлого года. А теперь возвращается в октагон после практически годовалого простоя.

Россиянке 28 лет, она дебютировала в женском легчайшем весе. Дарья начала свой путь в смешанных единоборствах в 2019 году и имела в своём активе восемь побед (пять – досрочных) и одно поражение техническим нокаутом. Её последний поединок состоялся на турнире Ares FC 14. Железнякова победила Мари Луазо уже в первом раунде, россиянке потребовалось всего лишь 87 секунд, чтобы финишировать соперницу. А теперь Дарью ждала Рендон с рекордом 6-0. Она уже успела провести первый поединок в UFC – оказалась сильнее Тамирес Видаль единогласным решением судей.

Железнякова вышла в октагон под песню Басты. Стоит отметить, что под эту же композицию выходит Пётр Ян. С первых же секунд Дарья начала действовать активно. Она заняла центр клетки и теснила соперницу к её краям. А главное, один удар за другим летел точно в цель. Россиянка несколькими точными атаками потрясла мексиканку. На руках Железнякова полностью превосходила соперницу, поэтому Монтсеррат решила перевести дело в борьбу. Первая же попытка тейкдауна от неё оказалась удачной. Но Дарья довольно быстро поднялась и вернулась к работе в стойке. И все-таки Рендон действовала цепко, что помогло провести ей и второй тейкдаун. Правда, в партере россиянка ничего не позволяла сопернице.

С самого начала второго раунда Железнякова активно пошла вперёд. Она выбрасывала удары комбинациями, хорошо двигалась на ногах. При этом чувствовалось, что обе соперницы нервничают, никто не хотел рисковать. Раунд перевалил за экватор и девушки активизировались. Начались размены, которые оставляла за собой россиянка. Но визуально складывалось иное ощущение. Казалось, что мексиканка попадала более ощутимо.

В третьем раунде картина практически не изменилась. Дарья шла вперёд и пыталась оформить досрочную победу. Она прекрасно понимала, что тейкдауны могут повлиять на итоговое решение судей. Мексиканка «сушила» поединок и не забывала отвечать. У Железняковой раз за разом попадала атака левой рукой. И Рендон стала «вязать» россиянку. Она прижала Дарью к сетке и пыталась перевести на канвас. Под занавес пятиминутки девушки выдали несколько разменов. Но поединок все-таки добрался до судейского решения.

Вердикт рефери получился, как показалось, неожиданным даже для самих девушек. Все трое судей отдали победу россиянке. Железнякова на их записках забрала по два раунда. Дарья дебютировала в UFC с победы.