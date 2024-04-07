Напился и ссорился с допинг-офицерами. У Джонса новые проблемы с законом

Джон Джонс, бесспорно, является одним из самых выдающихся бойцов смешанных единоборств. Возможно, даже лучшим в истории. Однако на протяжении всей его карьеры успехи идут бок о бок с тёмной стороной спортсмена. Отсюда регулярные скандалы с участием Джонса.

Например, уже будучи самым молодым чемпионом в истории UFC, Джон въехал в столб на Bentley и лишился прав на полгода. Но это были цветочки. В 2015 году ещё одна поездка Джонса на машине обернулась серьёзными последствиями. Чемпион проехал на красный цвет и врезался в два автомобиля, в одном из которых была беременная женщина. Она в итоге сломала руку. Причём Джонс сбежал с места преступления, но в итоге реального наказания он избежал, и всё ограничилось полутора годами испытательного срока под надзором правоохранительных органов. В UFC тогда лишили спортсмена пояса.

Джон Джонс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Позже были и другие истории: домогательства по отношению к официантке в стриптиз-клубе, езда в состоянии алкогольного опьянения, избиение жены и попытка подраться с полицейскими. Неслучайно Дана Уайт в прошлом году был встревожен, когда ему сказали, что Джонс отправился в Лас-Вегас. Как правило, это чревато громкими и неприятными историями.

И, конечно же, куда без допинг-скандалов. Перед турниром UFC 200 Джонс был уличён в приёме блокатора эстрогенов, и его дисквалифицировали на год. Джон сокрушался: «Это полный отстой. Получить клеймо человека, который способен на обман, больнее, чем всё остальное, через что я проходил за свою карьеру».

Однако позже американец снова провалил допинг-тест, но уже после боя с Даниэлем Кормье. Проба показала в крови бойца следы туринабола. Причём ему сильно повезло, так как изначально дисквалификация составила четыре года, а потом была сокращена до 15 месяцев. Даже после возвращения следы туринабола были в крови Джонса, но ему пошли навстречу.

Теперь прошло достаточно времени, и Джон снова оказывается в центре скандала, связанного с антидопинговым агентством. Однако сейчас у бойца проблемы другого характера. В прессе Альбукерке появились сообщения о том, что сотрудники антидопингового агентства приехали к Джону домой, чтобы взять пробу, но тот вёл себя крайне агрессивно: выхватил телефон у одного из допинг-офицеров и угрожал убийством. Отмечалось также, что Джонс был сильно пьян.

Джон Джонс Фото: Mike Roach/Getty Images

А потом стали известны подробности инцидента. Как выяснилось, допинг-офицером была девушка Кристал Мартинес, она обратилась в заявлением в полицию. А сам инцидент, как сообщает MMAFighting, произошёл 30 марта. Мартинес прибыла в дом Джонса, и поначалу тот был готов к сотрудничеству. Коллега Кристал вместе с Джоном ушёл за угол дома, чтобы он мог сдать анализ, но потом они вернулись, и, как сказала Мартинес, её напарник нервничал, а боец так и не сдал анализ.

Тогда девушка предложила взять образец крови, на что Джонс заявил, что собирается подать на них в суд, и начал их снимать на видео со словами: «Почему вы, чёртовы люди, приходите так рано? Вы знаете, что происходит с людьми, которые приходят ко мне домой? Они в конечном итоге умирают». Мартинес также рассказала полиции, что чувствовала запах алкоголя от Джона и боялась, что он может её ударить. Однако в итоге боец согласился сдать анализ.

Джонс не остался в стороне. Он выложил пост с видео с камер наблюдения и рассказал о своей точке зрения на эту ситуацию: «Хочу ответить на сообщения о том, что я якобы угрожал убийством офицеру антидопинговой службы и забрал у него телефон… Я хочу уточнить, что есть видео, на котором оба сотрудника антидопинговой службы выходят из моего дома после процедуры тестирования, где мы дали «пять» друг другу и обнялись. Хоть я и был действительно расстроен их непрофессионализмом и в процессе использовал ненормативную лексику, всё закончилось дружелюбно, ничем и никому я не угрожал.

На самом деле я праздновал день рождения друга у себя дома и считаю, что это совершенно нормально – праздновать, не выходя из собственного дома. Надо сказать, именно этот сотрудник повёл себя весьма непрофессионально и даже нарушил стандартный протокол и законы HIPAA. За 20 лет прохождения тестов я никогда раньше не сталкивался с подобным инцидентом с сотрудником службы допинг-контроля».

Так или иначе, расследование идёт, а значит, у Джонса снова проблемы, и, что даже огорчает, это совсем не новость. Костяной уже приучил нас к таким ситуациям. К счастью, на UFC 300 это никак не повлияет, Джон там биться не должен. Однако скоро узнаем, скажется ли это на возможном поединке со Стипе Миочичем, которого ждут уже второй год.