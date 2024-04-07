Усик взял в помощники даже Кличко. Но Владимир вряд ли будет полезен против Цыгана

18 мая в Саудовской Аравии должен состояться долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. В ринге наконец-то сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри. Изначально бой был запланирован на 17 февраля. Но Цыганский король получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. А теперь боксёры продолжают очень активно готовиться к сражению – до него осталось чуть больше одного месяца. Стоит отметить, что соперники пытаются удивить друг друга.

Усик перепробовал в своей подготовке многое. Он и играл в футбол, и спарринговал с совершенно разными боксёрами. А теперь решил привлечь к подготовке легендарного Владимира Кличко. Конечно, выходить в ринг или непосредственно участвовать в тренировках Стальной молот не может. Но Александр рассказал, как именно Владимир принимает участие в лагере.

Александр Усик чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе «Да, мы говорим с Владимиром. Владимир даёт мне советы, но сейчас это секрет».

Стоит отметить, что такой выбор помощника вызывает небольшой скепсис. Во-первых, не совсем понятно, насколько именно Владимир погружён в реалии современного бокса. Кличко завершил профессиональную карьеру в апреле 2017 года – практически семь лет назад. После этого боксёр получал премии, присутствовал на некоторых событиях в качестве зрителя. Но непосредственного контакта с профессиональным боксом не было. Поэтому и возникает большой вопрос, какие именно советы он давал Александру.

Но ещё любопытнее выглядит тот факт, что именно Фьюри стал тем самым человеком, который пустил карьеру Стального молота под откос. Тайсон и Владимир провели свой поединок 28 ноября 2015 года. Тогда 39-летний Кличко шёл на длительной серии из одних побед, выглядел мощно. Но Цыганский король практически идеально разобрал соперника и шикарно наказал за ошибки.

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Фьюри с первых же минут отдал инициативу сопернику и начал действовать вторым номером, на контратаках. Владимир бился в закрытую дверь и никак не мог напрячь британца. А сам Тайсон классно отвечал и раз за разом попадал. В девятом раунде Кличко пропустил целую комбинацию и «поплыл», но отсчитывать нокдаун судья не стал. А в 11-й трёхминутке с Цыганского короля даже сняли балл за удар в затылок. Но даже это не помогло Владимиру. Рефери единогласно приняли сторону Фьюри: 115-112, 115-112, 116-111.

Конечно, Кличко вовсю пытался добиться реванша, буквально требовал для себя шанса исправиться. И поединок даже был назначен. Но состояться ему было не суждено. Фьюри добровольно отказался от своих чемпионских титулов из-за невозможности их защищать по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками. А Владимир успел провести до завершения карьеры всего один поединок. Он встретился с другим британцем – Энтони Джошуа. И уступил техническим нокаутом в 11-м раунде. Два поражения подряд окончательно сломили Владимира.

Сам Кличко позже рассказывал, что действительно размышлял о возможном продолжении профессиональной карьеры. Но почувствовал, что что-то в нём всё-таки надломилось: «У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня была тысяча причин согласиться на матч-реванш, и столько же, чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я решил завершить карьеру, потому что заметил, что мотивация была уже не на том уровне. Даже возможные $ 20 млн, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить моё мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя».

Конечно, советы опытного товарища, который провёл славную профессиональную карьеру, могут помочь Усику в ринге. Но складывается ощущение, что ключевой роли они не сыграют. Во-первых, сам Кличко свой поединок против Фьюри проиграл практически без шансов, не смог ничего противопоставить Цыганскому королю, который был далёк от своего праймового состояния. А во-вторых, Владимир довольно давно дистанцировался от профессионального бокса. Поэтому возникают большие вопросы относительно практической ценности его советов.