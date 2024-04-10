UFC обязана Дане Уайту всем. Экс-инструктор по аэробике стал гениальным управленцем

Всего через несколько дней состоится громкий турнир UFC 300, которого ждут миллионы поклонников спорта. Неудивительно, учитывая, что UFC давно является безоговорочно главным промоушеном в мире смешанных единоборств. В 2001 году лигу в состоянии клинической смерти возглавил Дана Уайт, и с тех пор мир ММА уже не был прежним. Именно улыбчивый лысый мужчина сделал из банальной фрик-лиги невероятно успешный продукт.

Уайт не сразу оказался в мире единоборств. Не получив полноценного образования, молодой человек подался в инструкторы по аэробике и боксу, а следом основал компанию «Дана Уайт Энтерпрайзез», которая занималась проведением занятий по аэробике. Вот только карьера бизнесмена поначалу не задалась — из-за проблем с бандитами первый бизнес Уайту пришлось срочно закрывать. Немногим позже Дана стал подрабатывать менеджером бойцов, в том числе работал с Тито Ортисом и Чаком Лиделлом.

Дана Уайт 18 лет назад Фото: Mark Boster/Getty Images

В 2001 году началась новая глава в жизни и карьере Уайта, которая продолжается и по сей день. Друг детства Даны бизнесмен Лоренцо Фертитта, а также его брат Фрэнк приобрели загибающийся и малоизвестный промоушен UFC по совету Уайта, а сам Дана стал бессменным президентом лиги. И, конечно, навсегда вписал своё имя в историю смешанных единоборств, выведя ММА на новый уровень.

Превращение фрик-боёв в спорт

Уайт действительно изменил мир единоборств и превратил его в спорт. Вспомните, как выглядели бои в конце 1990-х годов? Это были действительно бои без правил, и, хотя многие скучают по старой школе и по бескомпромиссным поединкам, не ограниченным по времени, сегодняшние бои куда более привлекательны для широкой аудитории. Есть правила, есть запреты на определённые удары, есть ограничение по времени – всё это привнёс именно Дана.

Харизматичный руководитель сделал смешанные единоборства более адаптированными для разной аудитории, привлёк внимание к своей лиге и сумел вывести её на поистине космический уровень. Бои UFC стали полноценным спортом, а не обычным «мордобоем», как это было раньше. Это помогло его промоушену попасть на телевидение, хотя раньше ММА-бои не транслировались на ТВ из-за излишней жестокости. Новые правила, разные форматы шоу – Уайт стал быстро превращать UFC в главную лигу мира, хотя на момент покупки лиги братьями Фертитта дела у организации были плачевными и работала она строго в убыток.

В 2005 году Уайт договорился с основным каналом Spike TV о трансляции уникального проекта UFC – реалити-шоу The Ultimate Fighter. Это сейчас про этот проект знают все любители смешанных единоборств, а многие промоушены пытаются создавать его аналоги. Но тогда, в 2005 году, Дана прогремел на основном телевидении, и UFC стала приносить первую большую прибыль.

Жёсткость и бескомпромиссность

Дана Уайт – не только отличный менеджер, но и хитрый, бескомпромиссный и подчас даже жестокий бизнесмен. И ради бизнеса готов на многое. UFC в один момент стала единоличным лидером в сфере смешанных единоборств, и здесь не обошлось без жёсткого устранения конкурентов.

В 2007 году братья Фертитта по совету Уайта приобрели японского конкурента UFC – Pride. Они преподнесли это как слияние двух сильнейших лиг и образование нового суперпромоушена. Однако на деле Дана просто «съел» знаментого конкурента. Планировалось, что лиги будут существовать параллельно, как сейчас существуют PFL и Bellator, но уже в том же 2007 году Уайт заявил, что бизнес-модель Pride не окупается, поэтому компания ликвидируется, а сильнейшие бойцы японского промоушена переходят в UFC. Просто гениальный ход Даны, благодаря которому он убрал главного конкурента и усилил ростер собственного промоушена.

Позднее Уайт проворачивал такой трюк неоднократно. В 2008 году он вместе с братьями Фертитта приобрёл лигу WEC, а позже ликвидировал её, забрав сильнейших бойцов, таких как Жозе Альдо, например, или Доминик Круз. А в 2011 году под раздачу попал промоушен Strikeforce. Уайт также обещал, что лига будет существовать автономно после слияния с UFC, но все эти слияния заключались в одном: промоушен Даны Уайта поглощал и уничтожал конкурента, забирая весь ценный актив в виде бойцов. Параллельно с развитием собственной компании Уайт внимательно следил за конкурентами, и при малейшей угрозе он просто скупал их и уничтожал. Это помогло UFC стать главным промоушеном мира, которым он является и по сей день.

Дана Уайт и братья Фертитта Фото: David Becker/Getty Images

Кстати, спортсменов Уайт тоже не жалеет. Нет, тех, кто приносит промоушену большие деньги, президент UFC холит и лелеет, но вот с малозаметными бойцами и сварливыми звёздами порой не церемонится. Дана не переносит бунтарей и без тени сомнения увольняет любого, кто начнёт возмущаться порядками в лиге. Даже чемпион в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну оказался в ситуации, когда с ним попросту не стали подписывать новый контракт.

Отношения с бойцами

Уайт создал вокруг себя отличную команду, которая умеет делать шоу. Да, смешанные единоборства в современном понимании – это не только про спорт, но и про элементы шоу. Важны яркие пресс-конференции, различные скандалы, которые во многом создаются искусственно – всё это нужно для удержания интереса аудитории. Именно поэтому у Даны есть любимчики. Ярчайший пример – Конор Макгрегор. Дана так раскрутил никому ранее неизвестного ирландского паренька, что тот полностью перевернул игру. Уайт позволял ирландцу многое, закрывал глаза на летящие в автобус стулья, на всевозможные оскорбления и выходки Конора. И Макрегор стал суперзвездой, принеся Уайту баснословные деньги.

Дана поступает так до сих пор: аккуратно и быстро ведёт тех, кто ему интересен и кто потенциально может приносить большую прибыль. Шон О’Мэлли, например, называющий себя новым Конором, с 12-го места в рейтинге получил в соперники топового Петра Яна, победил странным решением судей, после чего снёс Стерлинга и стал новой звездой промоушена. А в первой защите Шон получил шестого номера рейтинга Марлона Веру, а не Мераба Двалишвили, например, идущего на серии из 10 побед. И всё это потому, что Шуга умеет делать шоу, привлекает внимание зрителей, продаёт свои бои и приносит Дане деньги. Всё остальное для Уайта не важно: если ты не можешь продавать бои и не интересен главе промоушена, то ты никогда не станешь звездой и чемпионом. Даже если у тебя идеальный рекорд и по спортивному принципу ты уже давно должен драться за пояс.

В этом плане можно сколько угодно закидывать Уайта камнями и кричать про несправедливость, любимчиков и принципы спорта. Но за спортивным принципом добро пожаловать в другие виды спорта, где не крутятся такие деньги и которые не имеют такой популярности. Дана делает то, что умеет, наверное, лучше всего – зарабатывает деньги. И делает это так, как считает нужным.

Скандалы, конфликты, иски

Конечно, за все эти годы, что Уайт находится у руля компании, к нему приковано огромное внимание — без скандалов не обошлось Не будем вдаваться в подробности личных конфликтов Даны, таких как, например, история с избиением жены, но вот о конфликтах с бойцами упомянуть стоит. Пожалуй, главный из них завершился относительно недавно. Дело касалось коллективного иска против UFC и Даны Уайта от более чем 1200 бойцов. Промоушен и его президент обвинялись в нарушении организацией прав бойцов и в монополии на рынке ММА. Уайта обвиняли в строгих контрактах, которые сковывали руки бойцам, а также в устранении конкурентов.

Да, Дана действительно расправлялся с конкурентами, но кто запрещает владельцу компании закрывать честно выкупленную компанию? Да и с контрактами бойцов тоже странная претензия: те сами подписывают соглашения, рвутся в UFC, а потом говорят, что мало получают. Логики в этом мало. В итоге Дана урегулировал конфликт в досудебном порядке, согласившись выплатить компенсацию в размере $ 335 млн. Для UFC это, конечно, смешная сумма, и Уайт в очередной раз продемонстрировал, что является отличным бизнесменом и глыбой в мире ММА.

В 2019 году Уайт подписал с UFC новый контракт на семь лет, и нет сомнений, что по его истечению будет подписан новый. Дана практически с нуля сделал свой промоушен самым известным и богатым в мире ММА. По сути, именно Уайт и принёс смешанным единоборствам ту популярность, которая сейчас у них есть, и Дана по праву считается одним из сильнейших спортивных функционеров мира.