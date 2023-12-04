Миллионер или уже миллиардер? Как и сколько зарабатывает всемогущий Дана Уайт

Имя главы UFC Даны Уайта уже давно плотно ассоциируется с промоушеном. Сложно представить существование лиги без него, так как болельщики привыкли, что именно Дана стоит за главными проектами организации и очень много делает для того, чтобы она продолжала расти и приносить прибыль.

Конечно, всё начиналось далеко не так радужно. Уайт перепробовал кучу разных профессий, но всегда хотел попасть в бойцовский бизнес, даже открывал для этого залы и пытался вести промоутерскую деятельность. В итоге Дана стал агентом Чака Лидделла и Тито Ортиса, а потому всё чаще посещал ивенты UFC. Там Уайт понял, что дела у промоушена идут плохо, и он предложил своим старым знакомым братьям Лоренцо и Фрэнку Фертитта выкупить лигу, и в итоге новая компания Zuffa стала владельцем UFC.

Дана получил пост президента организации и долю в размере 9% компании. Начало было сложное. Бывшие владельцы в попытках удержаться на плаву продавали всё, включая права на продажу мерча, DVD-дисков и видеоигр. Даже сайт был продан, и им пользовалась компания User-Friendly Computers. Была забавная история, связанная с ними. Уайт хотел сразу выкупить сайт, но там запросили $ 15 тыс. и получили резкий отказ. В итоге, как сам Дана позже вспоминал, это стало его первой большой ошибкой в бизнесе: «UFC продолжала расти, а вместе с нами росли и чёртовы User-Friendly Computers. Все заходили на их сайт, и трафик рос. В итоге я вернулся к переговорам, только теперь заплатил уже не $ 15 тыс., а $ 75 тыс.».

Позже Уайт занялся другими делами — раскручивал промоушен. В этом помогло шоу The Ultimate Fighter, а главный толчок компании дало соглашение со Spike TV. Благодаря выходу на телевидении UFC в следующие два года увеличила выручку в 1200 раз.

Отсюда начался путь ныне известной лиги. Грамотно были устранены конкуренты, вырос ростер бойцов, а, соответственно, росли и доходы компании и самого Даны Уайта. В 2016 году компания Endeavor приобрела контрольный пакет акций UFC за $ 4 млрд. У самого Даны, как мы помним, было 9%, так что он получил $ 350 млн, что вошло в основу его нынешнего состояния.

Сам Уайт спустя несколько месяцев признавался, что не стремится к богатству: «Знаете, что я купил с тех пор? Ничего. Я не прохлаждался это время. Понимаете, что я имею в виду? Я не бегаю кругами, думая о деньгах. Я бегаю кругами, обдумывая шаги вперёд для компании. Мне нужно было устроить шоу в Нью-Йорке. На тот момент нью-йоркский кард не был даже готов. Я никогда не расслабляюсь, думая: «У меня есть деньги, пусть это сделает кто-то другой». Прежде чем эта сделка произошла, у нас с Лоренцо были прекрасные рабочие отношения. Нам обоим нравилось этим всем заниматься. Мы работали вместе каждый день. Даже в худший день, который когда-либо был в UFC, мы всё ещё весело проводили время. Я делаю всё это не из-за денег. Мне просто нравится это дело. Я уже заработал больше денег, чем когда-либо мог представить, что я заработаю. Я не из тех парней, которые говорят: «Я должен заработать миллиард. Я хочу быть в списке Forbes». Нет, я к ним не отношусь, потому что не думаю о деньгах. Я думаю о субботних вечерах, когда проводятся наши шоу. О больших боях. Это не имеет никакого отношения к деньгам. Мне нравится бить рекорды. Мне нравится устраивать большие бои. Мне нравится, что люди сходят с ума по боям, которые мы устраиваем».

На 2023 год стоимость промоушена оценивается в $ 12 млрд. Пропорционально растёт и финансовое благополучие Даны Уайта. По данным Forbes, состояние президента UFC составляет $ 500 млн. В 2019 году он заключил с организацией новый семилетний контракт. Разумеется, цифр никто не раскрывал, но годовой заработок Уайта от этого соглашения не меньше $ 20 млн, плюс у него есть процент от дохода компании. Учитывая, что ежегодно UFC отчитывается о рекордной прибыли, логично предположить, что так же хорошо растёт и заработок главы промоушена. Помним мы и об организации громкого боя Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера, который принёс внушительный заработок всем участникам.

Кроме того, Дана зарабатывает, продюсируя различные небольшие ТВ-проекты. Это далеко не первая статья его доходов. Однако есть ещё шоу Power Slap, которое активно раскручивается на всех площадках. По «лиге пощёчин» тоже нет открытых данных, но она лишь в начале своего пути и при должном освещении и медийной раскрутке тоже начнёт приносить серьёзный доход.

Состояние Даны было бы больше, если бы он не жил на широкую ногу. Он закупил несколько особняков в Лас-Вегасе, объединив их в один огромный, покупает коллекционные предметы, устраивает вечеринки на сумму в $ 1 млн сыну на 16-летие, и у него есть даже череп саблезубого тигра. Плюс у Уайта огромнейший автопарк и несколько мотоциклов. К слову, есть и спонсорское соглашение с Harley Davidson. А ещё Дана – активный игрок в казино и карточные игры. Однажды он выиграл $ 1,5 млн и получил специальный пояс от казино Palms.

На данный момент Дана продолжает двигаться к статусу долларового миллиардера, и нет сомнений, что он вскоре этого добьётся. Он постепенно затрагивает тему выхода на пенсию, говорит, что «видит свет в конце туннеля». Это будет не в ближайшее время, так что Уайт ещё успеет обогатиться и обеспечить свою семью на несколько поколений. А пока он вполне может себе позволить издевательские формулировки в адрес других промоушенов.

Например, так он отреагировал на объединение PFL и Bellator: «Одна дерьмовая организация, которая не продаёт билеты и которую никто не смотрит, покупает другую дерьмовую организацию, которая не продаёт билеты и которую никто не смотрит. Звучит как чёртова победа для вас, пацаны! Вы думаете, что теперь билеты начнут продаваться? А что скажете о телевизионных рейтингах?»