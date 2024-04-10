UFC 300 — не юбилейный? На самом деле номерных турниров было меньше

В ночь с 13 на 14 апреля состоится грандиозный турнир UFC 300. Лига готовит историческое событие, которое должно запомниться всем фанатам смешанных единоборств. Боссы промоушена обещают массу сюрпризов, попытаются подарить настоящий праздник. Но самые внимательные поклонники UFC уже успели заметить, что на самом деле это не совсем юбилей. А всё потому, что турнир является 300-м только на бумаге. А на самом деле номерных событий в истории промоушена было меньше.

Первым был пропущен турнир UFC 151. Он должен был состояться 1 сентября 2012 года. Особенный интерес вызывало главное событие, в котором должны были сойтись Дэн Хендерсон и Джон Джонс. А на кону стоял титул чемпиона организации в полутяжёлом весе. Но буквально за неделю до события Хендерсон получил травму колена, что помешало ему появиться в октагоне. Промоушен не захотел сдвигать дату события. А на замену Дэну предложил кандидатуру Чейла Соннена. Но Костяной проявил принципиальность, отказался драться с новым соперником. В итоге UFC решилась на исторический шаг. Она полностью отменила весь турнир, что стало огромной неожиданностью.

Вторым отменённым стал ивент за номером 176. Тогда проблемным также оказался главный поединок, из-за которого всё и сорвалось. Свой реванш должны были провести чемпион полулёгкого дивизиона Жозе Альдо и Чед Мендес. Но на одной из тренировок спарринг-партнёр бразильца перестарался. После перевода в партер Альдо травмировал плечевой сустав и затылочную часть позвоночника. В тот момент стало понятно, что восстановление займёт длительное время. В итоге организация, которая на тот момент уже имела подобный опыт, решила полностью отменить номерной турнир. Стоит отметить, что соперники всё-таки провели реванш на UFC 179. И там победу оставил за собой именно Альдо.

Бой Жозе Альдо — Чед Мендес Фото: Josh Hedges/Getty Images

Ещё одним турниром, который в итоге был отменён, стал UFC 233. Любопытно, что в этот раз причиной такой ситуации стала не травма одного из бойцов. В главном событии вечера между собой должны были сойтись Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу. Но в дело вмешался конфликт телевизионных операторов. ESPN обратилась с требованием перенести этот поединок на турнир серии Fight Night, права на трансляцию которого принадлежали сервису. В итоге организация решила полностью отменить событие за номером 233.

Получается, фанатов смешанных единоборств ждёт 297-й номерной турнир UFC. Но весь мир MMA ориентируется именно на цифры в названии, поэтому лига совершенно точно проведёт свой юбилей. Она уже собрала фантастический чемпионский кард (в нём – сразу 12 действующих и экс-обладателей титула). А также готовит массу ярких сюрпризов. Очень интересно, будут ли в лиге готовить что-то подобное к турниру UFC 303, который фактически и станет для промоушена 300-м.