BMF-поединок, титульник полутяжей или Царукян против Оливейры. Рейтинг лучших боёв UFC 300

До юбилейного турнира UFC 300 остаётся совсем мало времени. Главное ММА-событие года обсуждают очень давно. Кто-то недоволен поединками и отсутствием больших звёзд, кто-то оценил мощный и забитый топовыми бойцами кард. Шутка ли, в один вечер выступят 12 бывших или нынешних чемпионов промоушена. Так или иначе, внимание к себе этот ивент привлекает, и это большое событие, которое нельзя пропускать. Именно поэтому мы предлагаем вам, читателям, выбрать лучшие поединки предстоящего турнира.

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