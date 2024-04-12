BMF-поединок, титульник полутяжей или Царукян против Оливейры. Рейтинг лучших боёв UFC 300

До юбилейного турнира UFC 300 остаётся совсем мало времени. Главное ММА-событие года обсуждают очень давно. Кто-то недоволен поединками и отсутствием больших звёзд, кто-то оценил мощный и забитый топовыми бойцами кард. Шутка ли, в один вечер выступят 12 бывших или нынешних чемпионов промоушена. Так или иначе, внимание к себе этот ивент привлекает, и это большое событие, которое нельзя пропускать. Именно поэтому мы предлагаем вам, читателям, выбрать лучшие поединки предстоящего турнира.
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Чарльз Оливейра — Арман Царукян
Лёгкий вес давно называют самым конкурентным дивизионом UFC, и в эти выходные Чарльз Оливейра с Арманом Царукяном постараются вновь подтвердить этот тезис. Это полноценный претендентский поединок за право сразиться за пояс чемпиона с Исламом Махачевым. По сути, оба стремятся к реваншу с российским бойцом, и оба сейчас идут после побед нокаутом над Бенеилом Дариушем. По сути, здесь мы увидим классическое противостояние опыта и молодости. Оливейра уже 14 лет в UFC, и бразилец удерживает рекорд промоушена по финишам, а Царукян с рекордом 8-2 в организации уже штурмует топ-3 дивизиона. Один из самых интересных поединков карда.
Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй
Гэтжи и Холлоуэй не нуждаются в дополнительном представлении. Множество болельщиков называли именно этот поединок наиболее интересным на всём турнире — эдакий народный мейн-ивент. Основания для этого есть. Гэтжи провёл в UFC 12 поединков и в каждом получал бонус, то есть Джастин полностью оправдывает прозвище Хайлайт. А в соперниках у него бывший чемпион UFC в полулёгком весе, которого Дана Уайт называет величайшим полулегковесом всех времён. Макс Холлоуэй не просто звезда промоушена, но ещё и живое олицетворение слова «размен» — гаваец является рекордсменом UFC и по количеству нанесённых акцентированных ударов, и по количеству пропущенных. При этом Макс ещё ни разу не падал даже в нокдаун. Хайлайт vs Самая крепкая челюсть лиги. Такое мы не имеем права пропускать.
Иржи Прохазка — Александар Ракич
Прохазка, пожалуй, самый неординарный боец в ростере UFC. И всю свою неординарность он переносит и в октагон. У чеха очень необычная техника, он миксует всевозможные финты с ударами под разными углами и всегда бьётся очень ярко. Часто Прохазка пропускает, но и сам каждую секунду угрожает финишем. Его соперник — полная противоположность Иржи. Ракич — хладнокровный и техничный боец, который работает на очки и хорош практически во всём. Конкурировать Александар может на любом этаже, но его проблема— долгий простой длиной почти в два года. Однако Ракич практически не потерял позиций в рейтинге, и потенциальная победа над Прохазкой вполне может отправить его в титульную гонку.
Дейвисон Фигейреду — Коди Гарбрандт
Когда Дана Уайт говорил, что все будут шокированы тем, какие бойцы откроют турнир, то мало кто мог представить там двух бывших чемпионов. Никогда в истории UFC не было такого, чтобы бойцы с такими регалиями открывали турнир. Причём и Фигейреду, и Гарбрандт — нокаутёры, которые обладают и внушительной силой в руках, и бьются зачастую очень ярко. Коди недавно вернулся на победную серию, Дейвисон успешно перешёл в весовую категорию повыше. От этого боя стоит ожидать отличного зрелища, которое задаст тон всему турниру.
Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг
Ещё чуть больше, чем полгода назад, Стерлинг был чемпионом в легчайшем весе и выходил в октагон защищать титул в поединке с Шоном О’Мэлли. В итоге Алджо был нокаутирован и решил отправиться покорять полулёгкий вес. Поприветствовать Стерлинга выпало очень крепкому ударнику Келвину Каттару, который не выходил в октагон полтора года из-за травмы. Алджамейн рассчитывает стать претендентом на пояс в случае победы, но нужно очень сильно постараться, чтобы пройти Каттара, который переживал в клетке настоящие войны.
Алекс Перейра — Джамал Хилл
Главным боем вечера станет поединок двух мощных ударников из полутяжёлого веса. Перейра в рекордные сроки добрался до двух титулов чемпиона UFC — всего за семь поединков, а теперь попробует защитить пояс против Хилла. Джамал возвращается в октагон после травмы ахилла. Из-за этого повреждения американец отказался от титула, так что попытается вернуть то, что считает своим до сих пор. На двоих у Перейры и Хилла восемь побед нокаутами, оба бойца — практически гарантия зрелищного поединка. Даже единственные поражения в UFC и у Алекса, и у Хилла были нокаутами. Так что эти парни выходят «убить или быть убитыми».
Джалин Тёрнер — Ренато Мойкано
Этот поединок был добавлен в кард турнира последним. Забавно, что Мойкано говорил на своём YouTube-канале, что наполнение UFC 300 очень хорошее, но ему этого недостаточно как фанату. Чуть позже и сам Ренато пополнил этот ивент и сразится с огромным Джалином Тёрнером. Это один из самых недооценённых бойцов карда, оба уже давно себя показали на хорошем уровне и входят в топ-15 лёгкого веса. У Тёрнера хороший бокс, в последнем бою он эффектно финишировал Бобби Грина, а Мойкано в яркой зарубе с Дрю Добером отвоевал своё место в топе. Нет оснований полагать, что эти ребята будут биться скучно на UFC 300.
Бо Никал — Коди Брандейдж
Никал — надежда UFC и звезда борьбы в США. Бо очень любят в промоушене, ведут его не спеша и очень медленно повышают оппозицию. При этом Никал всегда выступает на крупных турнирах. Вот и сейчас очень многие остались недовольны тем, что Бо оказался в основном карде, а, например, Прохазка и Стерлинг нет. Соперник Никала – Коди Брандейдж, и его называют самым большим андердогом в истории. От Брандейджа ничего не ждут, это просто крепкий середняк, но, возможно, именно отсутствие ожиданий и давления сыграет на пользу Коди? Тогда мы получим ещё и грандиозный апсет.